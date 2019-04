Reconoce el Presidente discrepancias sobre Plan Nacional de Desarrollo

Afirma que las diferencias enriquecen el producto final

Dentro del gabinete federal hay discrepancias sobre el enfoque con el que se ha de presentar, conforme a la ley, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), porque “yo ya no quiero nada que signifique una política neoliberal”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que las diferencias enriquecen el producto final.

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre las discrepancias con el empresario Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca), dijo que en efecto puede tener diferencias porque “es un hombre de criterio y yo también”, aunque aclaró que con los empresarios “nos unimos en lo fundamental”.

Lo fundamental, explicó, es acabar con la corrupción, “y en eso sí queremos llegar a un acuerdo”, si bien no hay sumisión, como tampoco lo hay al seno de su propio gabinete.

Ejemplificó que el gabinete más importante de la historia de México fue el del presidente Benito Juárez, donde había serias diferencias entre sus integrantes, pero siempre estaban de acuerdo en lo fundamental.

López Obrador destacó que esas mismas discrepancias o diferencias de criterios se dan no sólo con los integrantes de su gabinete o la clase empresarial, sino también con algunos integrantes de la prensa o medios de comunicación, a quienes refrendó el respeto de su gobierno a la libertad de expresión.

Refirió que el proyecto de transformación que encabeza no depende de un solo hombre o de un grupo de dirigentes, sino que la integran millones de mexicanos, entonces, cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, los que nos están escuchando (vía las redes sociales o televisión), contestan, nos defienden”.

Comentó que no puede hacerse responsable de la opinión de quienes participan en el movimiento de transformación: “Yo soy respetuoso de la libertad de todos. Lo que sí debe quedar claro es que a nadie le digo, a nadie instruyo: ‘A ver, este periodista se pasa, fulano de tal ayúdenme a ponerlo en su lugar, eso no, nunca lo hecho, jamás'”.

El Ejecutivo federal destacó que todo debate debe realizarse con argumentos, “además tenemos muchísimos elementos para debatir, podemos ganar fácilmente el debate, está papita, sin insultar”.

Señaló que en su administración no hace falta que haya “una lista negra (de periodistas). No hace falta. Además, son muchos, son bastantes, me llevaría bastante tiempo estar contestando”, al recordar que “aquí en la Presidencia se les compraban servicios a columnistas”, pero que no dará a conocer los nombres.

Sobre la prórroga que se otorgó a las cuatro empresas que compiten para obtener la licitación de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, dijo que solicitaron y se les otorgó una prórroga de 10 días para entregar sus propuestas, la cual vence este martes 30 de abril.

En torno a si su gobierno estaría dispuesto a transparentar los contratos de póliza integral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseveró: “Mañana se transparentan, no hay ningún inconveniente”.

Al hablar de la minuta para la reforma laboral, insistió en su llamado respetuoso a los senadores para que aprueben esta iniciativa, puesto que permitirá la democracia sindical, voto personal libre, directo, secreto, para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes: “Se terminaría con la antidemocracia en los sindicatos”.

Resaltó que los elementos que integrarán la Guardia Nacional, en su mayoría son policías navales, militares y federales que ya cuentan con la debida capacitación y poco a poco se sumarán nuevos agentes que deberán pasar por un proceso de capacitación.

Al referirse al manejo de recetas apócrifas en algunas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), precisó que éstas serán investigadas, y reiteró que el sector salud “ésta plagado de corrupción” en cuanto a la situación laboral, compra y distribución de medicamentos, así como maltrato e ineficiencias en el servicio.

En su conferencia matutina abordó el tema de las denuncias hechas por organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, que asegura que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico han sido asesinados 16 mil menores de edad, y que de enero a marzo han muerto en promedio tres infantes al día.

López Obrador expuso que “afortunadamente, no es así, ya lo tendríamos como una gran preocupación”.

En su opinión, “hay mucha desinformación o se distorsionan las cosas, tenemos que ser pacientes para escuchar a todos, pero sí se está apostando en algunos casos por la exageración, el amarillismo”.