Este 30 de abril llega a la pantalla chica Julia vs Julia por “las estrellas”

La nueva serie, protagonizada por Consuelo Duval, se integra a la barra de comedia de “Noche de Buenas”

Asael Grande

Con producción de Nazareno Pérez Brancatto, y la participación estelar de la famosa actriz Consuelo Duval, este martes 30 de abril, a través de “las estrellas” (al terminar Denise Maerker), comienza la nueva serie de comedia de Noche de buenas: Julia vs Julia.

Julia vs Julia,producción de Nazareno Pérez Brancatto, narra la historia de Julia, quien ha probado estar en la cumbre de la fama al ser una de las actrices de televisión más conocidas; así como la atención y los privilegios que conlleva ser el “top of your game”, pero ahora le toca probar la cruel traición de la fama: la decadencia.

Julia jamás se preparó para el caos, no ahorró, no procuró amistades, no cultivó relaciones y sobre todo, no cuidó a su familia.

Ahora, ante la adversidad de perder tanto tan rápido, debe aprender a ser recursiva. Ella es impredecible y al intentar vivir en un mundo “‘normal” termina poniendo de cabeza la vida de su hijo, su asistente y su excéntrica madre: “tengo euforia y entusiasmo, no sé ni siquiera qué siento, pero este sueño lo tuve cuando era chiquita, y hoy, cada día más se acerca a la realidad, lo que puedo decir es queJulia vs Juliatiene todo lo que he aprendido todos estos 30 años de carrera, tiene una dedicatoria especial a mi papá, porque sé que cuando vea este programa desde el cielo se va a sentir muy orgulloso de mí, el tiempo de Dios es perfecto, tengo la sabiduría para aguantar lo que venga, porque le apuesto toda mi vida a Julia vs Julia,es un regalo que la vida me da, ya pagué derecho de piso durante treinta años, y creo que es un lugar que me merezco, me siento orgullosa y muy feliz, me siento muy responsable, tuve la oportunidad de hacer La hora pico, La familia Peluche, muchos personajes que se volvieron muy entrañables, decirle adiós a todos ellos, y darle la oportunidad de vida a Julia Montemayor, me hace sentir muy responsable”, dijo Consuelo Duval en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por su parte, Ruy Senderos, quien interpreta el papel de Jaime, comentó: “nunca había hecho comedia en televisión, había hecho puro drama, y mataba, lloraba, y me mataban, y me llegó esta propuesta para hacer comedia, y cuando leí el guion, me gustó, no soy comediante, pero estoy contento de haber trabajado con la máxima comediante de este país, que es Consuelo Duval, está padre el reto, y el elenco tiene un gran talento para la cuestión cómica, para mí fue un taller de comedia el haber grabado Julia vs Julia, me divertí mucho”.

Julia vs Juliacuenta también con las actuaciones de Consuelo Duval (Julia y Rosario), Ruy Senderos (Jaime), Priscila Faz (Lucía), Alejandro Ávila (Emiliano), Liliana Abud (Carmen).

La primera temporada de Julia vs Julia, producción de Nazareno Pérez Brancatto, consta de 13 capítulos y en ella también participan Liliana Abud, Ruy Senderos, Priscila Faz, Alejandro Ávila y Alberto Garmassi.