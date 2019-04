Espionaje callejero, antidemocrático

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Denuncia a tu vecino, stalinismo

Burócratas, ¿trabajar hasta los sábados?

El que tema tanto los odios ajenos, no es apto para gobernar

Séneca Anneo, 3 a. C- 65 d. C.; Filósofo romano

Durante la Revolución Rusa y en los momentos más intensos de la Revolución Cultural de Mao en China, se instituyeron células de espionaje ciudadano, para detectar a aquellos que cuestionan la revolución, pero especialmente, sus líderes.

La izquierda demuestra su debilidad social con la implantación de células ciudadanas que se dedican a denunciar a sus vecinos bajo cualquier pretexto. Así, terminan con la libertad, privacidad y, fundamentalmente, con la democracia.

En la Revolución Rusa, Lenin hizo una purga de sus aliados que le disputaban el control del gobierno. Para ello creó redes, tanto en las estructuras burocráticas, en las calles y pueblos. Los que estaban en su contra los mataba. Esto se agudizó con José Stalin, quien mandó matar a su enemigo León Trotsky (asesinado en México).

Esa enseñanza la tuvo Mao Tse Tung, quien tenía una red de 50 millones de informantes. Muchos de ellos acusaban a sus vecinos que les caía mal y algunos de ellos eran asesinados “como ejemplo para quienes cuestionan la Revolución”, pero especialmente el estilo de gobernar del líder en turno. Lo mismo ocurrió en varios países de la Europa socialista, como Alemania Oriental con la Staci, durante la ocupación soviética.

Otro dictador creó sus sistemas de espionaje callejero: a través de las temibles Camisas Negras, Benito Mussolini, creó un cuerpo paramilitar protagonista de numerosos episodios de violencia y agresión física o verbal contra sus adversarios políticos en la Italia de los años 20 del pasado siglo.

En Cuba, Fidel Castro hizo lo mismo mediante los “Comités de Defensa de la Revolución”, encarceló a miles de disidentes. Estos, los CDRs, se fundaron el 28 de septiembre de 1960 en La Habana. Buscaban detectar los actos de desestabilización del sistema político cubano. Generan informes secretos. Son un sistema de vigilancia que insta a agredir verbal y físicamente a los disidentes y se encarga de averiguar la procedencia de los bienes de las familias. Actos de corrupción.

Uno de los últimos casos son los CDRs de Hugo Chávez en Venezuela, quien hizo lo mismo en 2008, lo que creó redes de espionaje vecinal. Al “soplón” le pagaban una cantidad “simbólica”, pero generalmente acusaban a quienes tenían pleitos personales. Muy similares a los cubanos.

Por ello, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a estar vigilantes de sus vecinos corruptos. Lo mismo que los CDRs, mismos que se organizaron en Iztapalapa durante su gobierno en la Ciudad de México en 2001, alertan a quienes ven un riesgo a la democracia, la privacidad y la buena relación entre los miembros de la sociedad.

Esto es peor que el CISEN, que eliminó el Presidente. Similar a los CDRS, la Staci y las Camisas Negras.

PODEROSOS CABALLEROS: Vaya bronca que entrampó al líder de diputados morenistas, Mario Delgado. AMLO declaró que los burócratas federales trabajarán más por el mismo salario. Los sábados se agregarían a su jornada laboral. Una decisión que afectaría el clientelismo político de Morena. Por ello, los diputados de ese partido se rebelan y fingieron amnesia a la orden Presidencial, para no meter en la Reforma Laboral la propuesta amlista. Pero, ¿la orden presidencial, la acatarán si les manda un “memorándum”? *** La marca Bancomer desaparece de su maridaje con BBVA y unifica su marca en todo el mundo. Bancomer, que tiene 87 años en el país y tuvo su origen con la creación del Banco de Comercio, en 1932. La institución que encabeza Carlos Torres, usará únicamente BBVA y será la marca del grupo en todo el mundo, que además estrenará un nuevo logo, que será internacional. Sólo en Turquía estará de la mano de Garantí. *** Hilton inauguró su hotel Hampton Inn & Suites by Hilton Puebla en México. Con 120 habitaciones, es propiedad y fue desarrollado por Grupo de Desarrollo y Construcción Inmobiliario de Puebla. *** Grave riesgo de frenar la producción de libros de texto gratuitos y que los niños no tengan esa herramienta durante el próximo año. Con la cancelación de la licitación para proporcionar a la Conaliteg el papel para los libros, misma que ganó un compadre del Presidente, Miguel Rincón, de Biopappel, simplemente tendrán que reponer la licitación y ello llevará tiempo. Mal y de malas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Televisa, liderado por Emilio Azcárraga, y Rotary International en México, presidido por Barry Rassin, firmaron un acuerdo para que todos los clubes rotarios del país puedan integrarse al programa “Éntrale”, iniciativa que busca crear oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

