Santa Lucía, primera piedra para empezar estudios

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Lo que se anunció como el arranque de una de las más grandes obras del actual sexenio, convertir la base aérea militar de San Lucía en una terminal para aviación comercial, quedó reducida a un simple anuncio del inicio de los estudios para conseguir el permiso para la construcción.

De hecho, no fue ninguna sorpresa, pues desde su conferencia de prensa mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la ceremonia programada para ayer, lunes, sólo sería el escenario para presentar la obra.

El factor que transformó la ceremonia (originalmente anunciada como fecha de inicio de las obras que estarán a cargo del Ejército y la Fuerza Aérea) fue la falta de la declaratoria del impacto ambiental, que debe ser autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta autorización es un “pequeño detalle” que con frecuencia olvida cumplir el gobierno encabezado por el presidente López Obrador.

Por ejemplo, ha habido quejas de incumplimiento de ese requisito para otro de los grandes proyectos del gobierno que se llama de la Cuarta Transformación: el Tren Maya.

El responsable del proyecto de Santa Lucía, Ricardo Vallejo, señaló que se tiene previsto que la Semarnat entregue su resolución hacia finales de junio o principios de julio y sólo entonces podrá hablarse del inicio formal de las obras. Al paso que vamos, seguramente habrá una nueva ceremonia de colocación de la primera piedra.

Al mismo tiempo, la secretaria de la Defensa Nacional informó que ya entregó a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la notificación de la construcción del nuevo aeropuerto en las instalaciones de la Base Militar de Santa Lucía.

“Ya tenemos posibilidades de comenzar la obra, pero estamos esperando, porque falta la manifestación de impacto ambiental y queremos cumplir cabalmente con la legalidad. No dar ningún pretexto, ninguna excusa a los adversarios”, dijo el primer mandatario durante la ceremonia de arranque.

López Obrador aseguró Santa Lucía costará 28 por ciento de lo que hubiera costado el NAIM en Texcoco, con todo y cancelación.

Las obras del futuro Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, serán un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una política racional, austera, en el marco de la honestidad y significarán un ahorro de 100 mil millones de pesos, dijo el primer mandatario, al asegurar que el proyecto se realizará con toda legalidad.

Además destacó que la terminal en Texcoco, con costo de 300 mil millones de pesos se iba a concluir hasta 2024:

“Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto”, mientras que el de Santa Lucía estará listo en tres años (2021) “y aún antes”. MLO reafirmó que, en Santa Lucía, se invertirían 100 mil millones de pesos “y eso costará”, no como el tren Toluca-México, que se presupuestó en 30 mil millones de pesos y se terminarán pagando 90 mil millones.

Para no variar, el jefe del Ejecutivo sustentó su decisión de construir en Santa Lucía en una encuesta popular.

“Les adelanto a nuestros adversarios, los conservadores, que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía y la gente aprobó el proyecto”.

Añadió que esas obras serán un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una política racional, austera, en el marco de la honestidad y significarán un ahorro de 100 mil millones de pesos.

La Cosecha

A propósito de consultas populares, el presidente López Obrador volvió a defender la encuesta para sustenta la decisión de crear el Tren Transístmico en la región del Golfo. El mandatario aseguró que la encuesta se llevó a cabo en la región de Oaxaca de acuerdo con los usos y costumbres, y se cuenta con las actas.

En su conferencia de prensa matutina aseguró: “Nosotros no mentimos, lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor (del proyecto), los que están en contra son nuestros adversarios”. Reiteró que la gente de Juchitán, Oaxaca, estuvo de acuerdo con el proyecto del Tren Transístmico, según la encuesta a mano alzada que realizó ayer durante un evento público que encabezó.

Otra consulta se realizó entre la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que lleva casi tres meses paralizada por una huelga. El 94.7 por ciento de los ocho mil participantes en la consulta organizada por académicos, se pronunció por levantar la huelga, pero no es seguro que su decisión sea atendida.

En la consulta participaron 54 por ciento de académicos, 10 por ciento de estudiantes y 10 por ciento de trabajadores administrativos que tiene la UAM. Los académicos hicieron un llamado a poner fin al paro, pero reconocieron que es el Sindicato el único que tiene la facultad de levantar la huelga.

Desde hace cinco meses “estamos viviendo retrocesos que han dejado a nuestras familias sin seguridad social o sin empleo, a nuestras hijas e hijos sin estancias infantiles y, por lo tanto, a las mujeres sin oportunidades de crecimiento profesional y personal”, denunció la dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera.

En la inauguración del Seminario Internacional “Mujeres y poder: el nuevo liderazgo en la función política y ciudadana”, la dirigente de las mujeres priistas sostuvo que todas ellas deben redoblar esfuerzos por la igualdad y el reconocimiento pleno.

Flores Escalera recordó que estos postulados por los que lucha el sector femenino del Revolucionario Institucional, los inició quien fuese la primera mujer en dirigir a nivel nacional los destinos de este instituto político: María de los Ángeles Moreno Uriegas, a quien las asistentes rindieron un sentido homenaje luctuoso, a través de un minuto de aplausos.

A su vez, la Secretaria Adjunta a la Presidencia del CEN del PRI, Guadalupe Gómez Maganda, quien inauguró con la representación de la presidenta nacional Claudia Ruiz Massieu los trabajos del seminario, hizo un sentido reconocimiento a Moreno Uriegas, quien siempre se distinguió por su calidad humana como dirigente partidista, legisladora y funcionaria pública.

De nueva cuenta, una carta que expresa la indignación de una madre que perdió a su hijo y que ahora se enfrenta, impotente, a las acciones y críticas de supuestos defensores de los derechos humanos que se preocupan más por los delincuentes que por las víctimas de sus delitos.

“Es indignante e inadmisible, que pretendan denostarme y atacar mi dignidad no únicamente como madre, también como mujer, pero lo más ruin es atacar a quien ya no está para defenderse, ya que mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, murió durante su secuestro, además el daño tan enorme que con esto causaron a toda nuestra familia, esto no tiene nombre, son viles sus actos al volvernos a victimizar”, dice la fundadora de la organización Alto al Secuestro.

“No me distraeré en desmentir la sarta de calumnias que escriben los defensores de los secuestradores de mi hijo, más allá de sus intereses personales, sobre las diversas versiones del secuestro de mi hijo, lo trascendental en este caso es que ya quedó probado en una prueba científica quién es el padre de Hugo Alberto.

“No se está litigando sobre la paternidad de una persona, se está juzgando el SECUESTRO Y MUERTE DE MI HIJO, así que no pretendan distraer a la opinión pública con historias inverosímiles y hacer a un lado lo verdaderamente importante, que es que los secuestradores paguen por el delito que cometieron.

“Me extraña que quienes defienden a los secuestradores, no hablen de las innumerables pruebas que los inculpan y se dediquen a defender a ciegas a quienes fueron capaces, por dinero y maldad de privar de la libertad y de la vida a una persona, espero que quienes hoy los defienden, algún día no sean víctimas de este delito tan deleznable y el más doloroso, que puede vivir una familia y que nos cambia la vida, estoy segura que si lo vivieran en carne propia no se atreverían a defender a un secuestrador.

“Por fortuna los que interceden a favor de los secuestradores, no son quienes los juzgan, y estoy segura que en apego a derecho, después de tantos años de arañar la justicia, los secuestradores serán condenados por estos crímenes imperdonables, y mi familia y yo por lo menos no viviremos con el temor de que nos vuelvan a dañar”, concluye el texto.

riverapaz@infinitummail.com