AMLO espera “un milagro” para que se apruebe reforma educativa

Se repondrá el proceso legislativo

El tema de la reforma educativa todavía no está decidido, se repondrá el proceso legislativo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al confiar en que se definirá en un periodo extraordinario de sesiones que se lleve a cabo lo más pronto posible.

Tras mencionar que la reforma no fue avalada el martes en el Senado, sólo por un voto, señaló que es muy difícil que cambien de opinión los conservadores que están en contra, aunque no descartó que haya “un milagro”, aunado a que asistan los legisladores que no estuvieron presentes y se logre un acuerdo.

En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que en tanto se cancela la reforma educativa actual y se aprueba la nueva, estará vigente el memorándum que envió en días pasados a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, con sus características específicas, para dejar sin efecto la normativa.

Dicho memorándum, indicó, se ha cuestionado que era inconstitucional, ilegal, pero no se ha presentado ninguna denuncia, “porque no hay fundamento, todo fue la propaganda”.

Respecto a la sesión de ayer, recordó que “el partido conservador votó en bloque y del bloque liberal hubo quien se ausentó”.

En Palacio Nacional, observó que si bien es muy difícil que cambien de opinión conservadores, “no hay que descartarlo, porque hay milagros, se puede dar el caso de que ellos cambien y que los que faltaron, pues que participen, que vayan”.

El mandatario mexicano reiteró su confianza en que la reforma será aprobada, en un periodo extraordinario de sesiones en la cámara alta, “como ya se había aprobado con margen suficiente en la Cámara de Diputados y que uno o dos votos iba a ser la diferencia y fue por un voto. Entonces, se va a reponer el procedimiento”.

López Obrador indicó que en ocasiones “hasta las piedras cambian de parecer”, por lo que remarcó que, en democracia, tanto quienes votaron a favor o en contra, pueden cambiar de opinión.