Gloria Trevi estallará con “Ábranse perras”

La cantante continúa renovando su estilo con canciones rítmicas y atrevidas a la vanguardia

Se presentará en la Arena Ciudad de México los días 27 y 28 de junio

Realizará más de 40 fechas con su tour “Diosa de la noche”

Arturo Arellano

Tan imponente y talentosa como humilde y carismática, Gloria Trevi anuncia el lanzamiento de su próximo sencillo “Ábranse perras” para este 2 de mayo a la par que realizará un tour de más de 40 presentaciones bajo el concepto “Diosa de la noche”, mismo que pasará por la Arena Ciudad de México los días 27 y 28 de junio.

En un encuentro con los medios y bajo la premisa de su nuevo lema “Para una gata, una perra; para una perra, una loba; para una loba, una leona y para una leona, esta cabrona”, la cantante adelantó que será este 2 de mayo cuando lanzará “Ábranse perras” en plataformas digitales, lo mismo habló del nombre de su gira: “No es un tema de soberbia o que me quiera sentir una diosa llena de ego, es más bien en un sentido de que todos tenemos un poco de Dios en nosotros, ese llamado soplo divino, porque las diosas de la noche son ustedes y las quiero divirtiéndose siendo felices cantando mi canción”.

Con más de 40 fechas confirmadas para su gira, refiere que “para lograrlo de manera exitosa hay que mantenerse atlética, comer bien, tener buena vibra, amar a los demás, amar lo que estás haciendo, independientemente de que no tengo opción. Las vitaminas son mi banda, mis fans, mi familia, porque son muchas familias que están viviendo de ‘Diosa de la noche’ desde el backstage hasta quienes hacen la comida y esto todo es para ustedes que me han visto morder el polvo, llorar de rodillas, mis fans me han puesto el hombro para llorar, sostenerme y levantarme de nueva cuenta”.

Sobre su situación sentimental y la influencia de ello en sus canciones asegura: “me he vuelto más exigente, debemos pedir atención, romance. A mí eso de que el amor se transforma no me cae y si lo hace, pues que se transforme en algo más caliente. Todas deberíamos pedir lo mismo valorarnos, saber decir no, decir qué quiero y qué no quiero. En este momento tengo mi corazón apachurrado, pero es como cuando las madres salen a trabajar por quienes aman. Tenemos que hacer que el mundo ruede porque la vida es corta, pero la noche es larga y cuando nos juntamos con amigos, la familia, con el amor, ahí está la vida en todo su esplendor”.

Aclara: “no le escribí una carta a mi ex en el último sencillo, más bien fue una canción en la que narraba lo que sentía. El hombre se dio cuenta de que tenía que cuidar lo que tiene y aquí estamos. Toda la vida he sido un libro abierto musicalmente, desde ‘El recuento de los daños’, ‘Señor llévame contigo’, ‘Todos me miran’, éstos han sido momentos de mi vida y ahorita estoy bien estoy en un momento en el que me siento completa, pero sí con incertidumbre”. También se dio tiempo para opinar sobre el gobierno mexicano. “El cambio está en nosotros, no en el gobierno. Cuando te pidan una mordida di no, acepta tu error y enfrenta las consecuencias. Hace como un año sí me daban ganas de lanzarme a la Presidencia de México, porque vi una injusticia en el sistema de salud. Pensé ‘Cualquiera puede’, pero creo que puedo aportar más con todas mis canciones”.

Finalmente, adelantó que cumplirá su sueño de ser superheroína.

“Si tengo un proyecto que se trata de superhéroes, que no puedo adelantar hasta que tengamos lista la presentación. Mientras tanto, agradezco que la gente haya respondido tan bien a mis conciertos, estamos abriendo más fechas en la Arena Ciudad de México, cada fecha será como estar en el mejor lugar del mundo”.