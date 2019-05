OV7 y su “Reventón” por 30 años

La agrupación hará en 2020 una extensa gira llena de sorpresas, con el regreso de M’Balia y Kalimba

Tal y como los fans lo pidieron

Arturo Arellano

Con 30 años trabajando para los amantes del pop latinoamericano, OV7 celebrará con una serie de conciertos de aniversario cuyo arranque será en el 2020 sin embargo, han adelantado que volverán a la formación original con el regreso de M’Balia y Kalimba a la agrupación.

En conferencia de prensa dieron a conocer el regreso de sus compañeros y detalles sobre su celebración. “Agradezco a nuestros padres por llevarnos a esa audición cuando éramos chamacos y a Julissa que es nuestra creadora. Porque por ellos hoy estamos aquí hablando de una celebración histórica para un grupo de pop”, dijo Óscar. Lidia agregó que “lo que hemos vivido en 30 años es lo que nos ha forjado como personas, no cambiaríamos nada, creemos que por algo pasan las cosas. Hoy después de 30 años estamos mejor que nunca, realizados, con familia, hijos y emocionados por seguir disfrutando de los escenarios. A veces no podemos creer que somos parte de la historia de tantas vidas, estamos felices”.

Ari destacó que “vienen muchas sorpresas, nuestra gira de celebración arrancará el año que viene, habrá sorpresas y un espectáculo de primer nivel, habrá material nuevo. Viene un disco inédito, hay muchísima gente trabajando en canciones para nosotros desde hace varios meses y a mediados de junio tendremos la primera escucha importante de muchos de los temas que se están componiendo para este festejo de 30 años. Seguramente los cantaremos en la gira”.

Por otra parte, añade que “al ser parte de la generación de los noventas, tenemos la responsabilidad de regresar a esta música y de generar artistas nuevos. Somos personas afortunadas y estamos agradecidos por haber sido parte de los noventas, orgullosos de que hoy las nuevas generaciones se sumen a nuestros conciertos es algo increíble”.

En ese tenor, no descartó la posibilidad de que Lemongrass, agrupación apadrinada por OV7, pudiera abrir sus conciertos en esta gira de celebración.

En este recorrido de tres décadas, Óscar reconoce que el momento más difícil del grupo fue “el día que nos decidimos separar para trabajar en solitario, fue muy duro, las puertas que se abrían antes, ya no se abrían tan fácil, algunas personas ya ni te contestaban el teléfono, como si los años de trabajo no hubieran contado, pero eso nos hizo recapacitar y darnos cuenta de que debíamos empezar de cero y demostrar que teníamos una valía enorme en solitario”. Sobre los ex integrantes que no volvieron, tampoco aseguraron su presencia, “no hay nada en la mesa aún, para invitar a los ex integrantes”.

Finalmente, ofrecieron su apoyo total para Érika Zaba, quien recientemente anunció su embarazo. “Nuestra prioridad es su bebé, esperaremos que esté lista, queremos que esté con nosotros, pero que esté bien, lo mismo que el bebé que a todos nos tiene muy emocionados”, dijo Mariana, siendo esta una de las razones por las que la gira se postergó para el 2020. Mientras tanto, los OV7 se disponen a trabajar en un disco inédito, el cual verá la luz antes de la gira, pretendiendo que las nuevas canciones se vuelvan también parte importante de su repertorio y así incluirlas en su nuevo espectáculo.