“Derogación, no simulación”, pide magisterio disidente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Abrogación, no simulación”, gritaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que confirmaron no estar de acuerdo con la nueva reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer mandatario, por su parte, insistió en la ilegalidad de sostener la vigencia de un memorándum en el que ordena a sus colaboradores no acatar las vigentes leyes que regulan o deberían regular el sistema nacional de enseñanza.

Las dos acciones son resultado de la fallida sesión del Senado, del pasado día 30, en la cual los integrantes de la mayoría de Morena y sus aliados fueron incapaces de lograr que se aprobara la reforma educativa impulsada por López Obrador y previamente sancionada en la Cámara de Diputados.

El contingente de maestros disidentes, procedentes de los estados donde es más fuerte la CNTE, como son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, participó en una de las marchas que circularon por la Ciudad de México en ocasión del “Día del Trabajo”.

Esta fecha también sirvió para la presentación oficial de la de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), encabezada por el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, organización que se presenta como independiente, pero que para muchos analistas es la base del corporativismo para sustentar la que se presenta como Cuarta Transformación.

Ante los llamados sindicatos independientes, Gómez Urrutia afirmó que el país vive un momento histórico “en el que estamos juntos transformando y cambiando la situación económica, política y social, buscando un mayor bienestar para los trabajadores; buscando un futuro mejor para todos, para terminar con la desigualdad y la corrupción que tanto daño le ha hecho a México”.

La inconformidad expresada por los integrantes de la CNTE no fue aislada. Sus compañeros que permanecieron en Guerrero actuaron con mayor dureza, al grado de que se les acusa de “reventar” el desfile por el “Día del Trabajo”, efectuado en Acapulco.

Para esta oportunidad, los maestros disidentes se presentaron con las siglas de otra organización en la que se escudan, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG). Los maestros habían marchado en forma paralela al desfile oficial y, al llegar al zócalo de Acapulco derribaron las vallas, con lo cual generaron confusión, en medio de la cual salió despavorida la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, quien por cierto fue postulada por Morena.

Los maestros de la CETEG consideraron positivo que no se hubiese aprobado la reforma educativa en lo particular en el Senado, como ocurrió el martes por la noche.

Además, pidieron más compromiso de diputados y senadores, en particular de Morena, por considerar que no han asumido una postura clara a su exigencia de ser tomados en cuenta y asegurar que no sean “pisoteados” sus derechos laborales.

La Cosecha

En el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los oradores fue el eterno dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien sostuvo que “no puede haber transformación sin participación de la sociedad y fundamentalmente de las organizaciones sindicales”.

Este dirigente sindical “independiente” fue electo secretario general de su organización en 1976, cuando encabezó un movimiento por la democratización del gremio.

Otro aspecto que se presentó como sobresaliente, fue la participación en los actos por el “Día del Trabajo” del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), cuyo líder, Arturo Olivares, demandó al Presidente mejorar las condiciones laborales de más de 27 mil trabajadores de IMSS.

Pero, tal vez, lo más notable es que entre el contingente de trabajadores del IMSS estuvo el director general del Instituto, el antes dirigente del PAN, Germán Martínez Cázares, quien recordó que es compromiso del López Obrador el respeto a las conquistas laborales de los trabajadores y el fortalecimiento del sistema de salud.

Por otra parte, en relación a la fallida sesión del Senado donde debió consolidarse la nueva reforma educativa, AMLO comentó que ese tema todavía no está decidido, pues se repondrá el proceso legislativo, en un periodo extraordinario de sesiones que se realice lo más pronto posible.

Tras recordar que la reforma no fue avalada en el Senado, sólo por un voto, el primer mandatario advirtió que es muy difícil que cambien de opinión los conservadores que están en contra, aunque no descartó que haya “un milagro”. Por supuesto, indicó que también es necesario que asistan los legisladores que no estuvieron presentes, o que se logre un acuerdo con las oposiciones.

El jefe del Ejecutivo indicó que en tanto se cancela la reforma educativa actual y se aprueba la nueva, estará vigente el memorándum que envió en días pasados a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, para dejar sin efecto las normas aprobadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En cuanto a las críticas en el sentido de que su memorándum es inconstitucional, ilegal, señaló que no se ha presentado ninguna denuncia, “porque no hay fundamento, todo fue la propaganda”.

Por su parte, el presidente del Senado, Martí Batres, informó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aprobó el acuerdo para realizar un periodo extraordinario, a partir del día 14 de mayo, para desahogar cinco temas de trascendencia.

A su vez, el coordinador de los senadores de Morena y, presidente de la referida Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que los coordinadores de todos los partidos acordaron el extraordinario, en el cual además de los cinco temas mencionados por Batres se incluirá un homenaje a la recién fallecida priista María de los Ángeles Moreno.

Los temas a discutirse serían la extinción de dominio, la ley de reforma educativa en materia constitucional, la ley de paridad de género y la de trabajadoras domésticas.

Por lo pronto, ya empiezan las disculpas, justificadas o no, de los senadores de Morena y aliados que no estuvieron presentes durante la votación que a final de cuentas significó frenar la reforma educativa que ya se empezaba a festejar.

López Obrador también hizo referencia a otro de sus temas favoritos: las consultas populares para respaldar sus decisiones de gobierno. Pero esta vez sostuvo que no es necesario tener el resultado de la consulta antes de que se decida la obra.

Al comentar el inicio del proceso de licitación para las obras del Tren Maya, el primer mandatario reconoció que aún no se ha consultado a las comunidades indígenas, pero consideró que no existe ningún problema, porque los ciudadanos sí quieren que se construya el tren. No obstante, aseguró que se realizará la consulta, tal como lo prometió y con respeto a la ley “porque nosotros no vamos a imponer nada, somos juaristas”.

Luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) diera a conocer las bases para la licitación de las obras del tren, AMLO afirmó: “se está siguiendo todo el procedimiento legal en todos los casos; donde se necesite hacer la consulta se va a llevar a cabo. Sí es válido porque la mayoría de la gente de las comunidades indígenas apoya este plan.

El primer mandatario admitió que existe disidencia, la cual debe respetarse, pero aclaró que, en la democracia, es la mayoría la que decide. Se respetan las minorías, pero es la opinión mayoritaria la que debe de tener la posibilidad de decidir al final. “Eso es lo que se está haciendo”.

Los actos por el “Día del Trabajo” dieron oportunidad de estar al pendiente de otro potencial problema que, en principio, no parece muy relacionado con asuntos laborales, pero que pone en peligro a las familias.

Este tema es el riesgo que lleguen a nuestro país epidemias que ya afectan a otras naciones, incluidos los poderosos Estados Unidos.

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estados (FSTSE), Joel Ayala Almeida, dijo que pediría al Ejecutivo establecer cercos sanitarios en las fronteras norte y sur para atajar el sarampión, ébola y otras enfermedades altamente contagiosas que pudieran portar migrantes y otros viajeros.

riverapaz@infinitummail.com