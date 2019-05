Ausencia de 3 senadores de Morena, echó abajo la reforma educativa

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todo estaba previsto para que, a finales del día del cierre del segundo período de la 64 Legislatura, quedara aprobada la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador.

Pero a la hora de los votos faltó 1 para lograrlo.

Y es que, de los 122 senadores presentes, 81 votaron a favor, 39 en contra y hubo 2 abstenciones.

Y se requería que, de los 122 senadores presentes, votaran a favor las 2 terceras partes que eran en total 82 legisladores.

Una vez pasado el mal trago, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, y por ello responsable de haber asegurado los 82 votos para sacar adelante la reforma, recibió el informe que por poco y le saca una úlcera.

Resulta que de sus 69 senadores no estuvieron presentes en esa votación, el oaxaqueño Salomón Jara, quien además es el vocero de la fracción; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Baja California sur y presidenta de la Comisión de Seguridad y el queretano Juan José Jiménez Yáñez.

Si cualquiera de ellos hubiera estado presente, se habría sacado la aprobación de la reforma educativa que es uno de los compromisos mayores de Andrés Manuel López Obrador y una de las joyas de la 4ta Transformación.

¿Por qué se salieron? ¿Qué cosa era más importante para ellos en ese momento que la reforma educativa?

Ni idea,

Pero tanto caló su ausencia en esa votación que el propio presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera de ayer, que en la siguiente votación de la reforma educativa, ya agendada para realizarse el 14 de este mayo en un extraordinario, con toda seguridad estarán presentes los 3 faltistas.

Monreal no tiene vacaciones

Regresada la reforma educativa a la Cámara de Diputados para volver a ser tramitada, los senadores volaron de inmediato a sus respectivos estados y de ahí a vacaciones en cualquier parte del mundo.

Todos menos 1… pues Ricardo Monreal, como niño que no cumplió su tarea, y sin importar que ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajo, se quedó a proyectar los periodos extraordinarios que se requerirá realizar de hoy al 30 de agosto para sacar adelante los pendientes que son muchos.

Así de entrada, en su mesa de la Jucopo, se tramitó convocar a un período extraordinario, a partir del 14 de mayo, y hasta que se agoten los siguientes temas: leyes secundarias de la Guardia Nacional; la Ley de Extinción de Dominio; de nuevo la reforma educativa; la Ley de Paridad de Género y concluir las secundarias de la Ley sobre Trabajadoras Domésticas.

Y de paso se incluyó un homenaje póstumo a la ex dirigente del PRI y ex senadora María de los Ángeles Moreno, homenaje que será coordinado por una de sus amigas más entrañables, la también ex dirigente del tricolor, la senadora Beatriz Paredes.

El evento se realizará en la vieja Casona de Xicotencatl.

Así como dentro de la Junta de Coordinación Política se tramitó lo anterior, así Monreal tuvo reuniones bilaterales con los coordinadores parlamentarios y dirigentes del PRI, MC, PV, PRD, PT y PES.

El encuentro con Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, quedó pendiente.

De igual forma el zacatecano acudió a un encuentro con el grupo de trabajo creado para el análisis de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, en el que están representados todos los grupos parlamentarios, incluido el PAN.

Las reformas estructurales no tienen vacaciones, no pueden esperar, y por eso se construye el consenso y la voluntad política en todos los partidos para avanzar, cuanto antes, en el trabajo pendiente y en los acuerdos por consolidar, indicó.

Y, cómo hoy la prioridad para avanzar con la reforma educativa es doble, a fin de recuperar el tiempo, Monreal realizará su mayor esfuerzo, dijo, para volver a presentarla para su votación ante el pleno de los senadores.

Por ello se convocará para el próximo lunes, a la Comisión Permanente, en sesión extraordinaria, para desde allí lograr el acuerdo para fijar la fecha de arranque de la discusión de esta reforma.

Broncón entre Hacienda y senadores

Ayer, en los previos del debate de la reforma educativa en el pleno, los miembros de la Comisión de Hacienda recibieron a varios funcionarios de Hacienda, entre ellos a Juan Pablo Graf, titular de Banca Ahorro y Valores quien ya en otros encuentros había dejado sentado que él no se siente del mismo nivel de los senadores.

Los funcionarios hacendarios iban a explicar a los senadores una iniciativa mediante la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende transferirle recursos a través de tarjetas bancarias a niños y jóvenes de entre 12 a 17 años de edad.

La bronca surgió cuando la senadora poblana del PT-Morena Nancy de la Sierra insistió en que Graf le explicara cómo pretendía Hacienda que los senadores aprobaran una iniciativa que contraviene el Código Penal y las normas de la Banca, ya que las cuentas de los niños y jóvenes no mayores de edad deben ser tuteladas por un adulto en el manejo de sus cuentas bancarias, especialmente por sus padres.

De mecha corta –prepotente, dicen quienes lo vieron y escucharon–, Graf se desesperó y entonces comenzó a alzar la voz y a agredir a la senadora, lo que provocó la intervención de otra legisladora, esta del PRI y ex alta funcionaria de Hacienda, Vanessa Rubio.

“¿Queeé? ¿no entienden? Preguntaba fuera de sí Graf a ambas senadoras…

El incidente derivó en una condena general de los 128 senadores y la mesa directiva presidida por Martí Batres quien envió el reclamo a la Secretaría Hacienda y al presidente López Obrador.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priístas pidió incluso prohibirle el ingreso al Senado al funcionario.

“No es posible que un representante del Poder Ejecutivo venga a esta soberanía a comportarse con prepotencia y además de manera intimidante.

“Por eso expresamos nuestra profunda condena, y le solicitamos con toda firmeza, que se le prohíba cualquier ingreso futuro a esta soberanía”.

¿Qué decidirá hacer con él el presidente López Obrador cuando se le haga saber lo que ocurrió? ¿Lo mantendrá en Hacienda… lo despedirá?

Ya veremos.

Acta de defunción

En los hechos, al no asignarle Presupuesto para su funcionamiento y al decidir el presidente López Obrador cerrar sus oficinas, el Consejo de Promoción Turística dejó de existir en diciembre pasado.

Al parejo AMLO también decretó la desaparición de Proméxico.

Por ello lo que aprobaron ayer los miembros de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos del Senado no fue más que la expedición legal del acta de defunción del Consejo de Promoción Turística.

Los senadores declararon la disolución y liquidación del Consejo de Promoción Turística de México S.A de C.V como empresa de participación estatal mayoritaria.

