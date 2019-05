Seguridad presidencial

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ES BIEN CURIOSO LO QUE DE PRONTO SUCEDE EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD, ahora resulta que los políticos toman en serio las amenazas escritas en mantas que cualquier malandrín pone en los puentes o las bardas, donde, por ejemplo, el famoso “Marro” del cártel huachicolero de Santa Rosa, paseando en playas sinaloenses, dicen, amenaza al Presidente de que le enviará una bomba o explosivo a su casa y esto me recuerda cómo los viejos militares del EMP y los policías de la DFS o de la PGR o de los estados ponían armas en los vehículos de los detenidos acusándoles de que habían amenazado a los miembros de la milicia o bien, en las casas, cuando tenían instrucciones de liquidar a los residentes no a llevarlos ante la ley, ellos mismos introducían armas y comenzaban a disparar para eliminar en “combate” a los guerrilleros o a sus familias, alegando que se resistieron con armas a la detención, esto parece, ahora, lo vuelven a hacer, seguramente los ex miembros del EMP, que se sienten marginados y extrañan mucho sus riquezas y control político de agendas y de las acciones del Presidente y de su familia y, sobre todo, las llaves que les abrían muchas puertas con los secretos de palacio o de los miembros del gabinete o sus cómplices y socios en la “iniciativa privada a los que vendían la información o, a los políticos, a los que también informaban” y ellos mismos colocan esas amenazas y esto no quiere decir de manera alguna que estoy protegiendo o defendiendo al “Marro”, el que me importa un soberano pito, estoy mostrando las formas de operar de esos políticos, policías y militares, que son los que por años con el pretexto de la protección de los miembros de la casa presidencial han servido para controlarles y tener una información con la que puedan hacer negocios como los han realizado o colocar a sus elementos en el manejo de otros sitios, por ello hay que revisar seriamente las amenazas, porque si son ciertas, no entiendo cómo los malandrines se mueven plácidamente por las carreteras y pueblos de Guanajuato y los policías no los encuentran… a lo mejor son pactos políticos y económicos, sobre todo cuando los principales líderes del huachicoleo a nivel nacional estaban inscritos en las filas del EMP.

Así, lo más curioso que en la lucha por el control y poder en Morena ahora, aparece, desde la iniciativa del Senado la idea de formar un CUERPO DE PROTECCIÓN DE AMLO, compuesto según se dice por ex miembros del EMP y de militares que estarían a su servicio y eso que el Presidente jamás aceptó ese tipo de organismos, porque sabe perfectamente que en vez de cuidarle, son las bases del espionaje político y los primeros que entregan a los funcionarios o personajes que “cuidan” y el ejemplo claro lo vivimos con los asesinatos de Colosio, de Ruiz Massieu, del cardenal Posadas, de candidatos a los gobiernos de los estados, de políticos en el poder o fuera del mismo y, todos, encubiertos, dizque por acciones del crimen organizado, como si las mafias fueran ahora los sicarios oficiales en el poder político, cuando todos sabemos que esas mafias no funcionan si no cuentan con el apoyo y protección de la policía, de los políticos y de los financieros que son los que manejan los enormes recursos, producto del tráfico de armas, gente, drogas y mercancías.

Hemos explicado que sería brutal y terrible que cualquier pinche loco atentara contra la vida del Presidente y que no se puede garantizar la vida de nuestro mandatario solamente por la “protección del pueblo” que iría desarmado siempre y no puede enfrentar a hombres y sicarios dispuestos a realizar los atentados. La propuesta nos parece bien en principio, pero con muchas dudas y creo que tiene, además, el mensaje para AMLO, de que, desde el Senado, se “vela” por su seguridad, a menos eso dicen, y esto tiene un valor en las miras políticas de algunos controladores de los senadores y diputados.

Sin duda, este esfuerzo realizado, independientemente por el Senado, a propuesta de algún senador, lleva la clara intención de mostrarse como protectores de la seguridad presidencial y creemos que existen elementos dentro del Ejército Mexicano y de la Marina con personal capacitado para brindar la protección al Ejecutivo en cualquier situación, entendamos que en la realidad política, López Obrador, sigue siendo un hombre respetado y querido por los mexicanos, puede caminar con seguridad y sólo debe protegerse de los anarquistas y locos que pueden ser usados por los enemigos políticos para eliminarle o atentar en su contra y si bien existen los servicios de inteligencia, éstos, deben mostrar que tienen la capacidad de mantener vigilancia en la seguridad del primer mandatario, si no, que renuncien, si de pronto se colocan a un lado un grupo de matones y protectores, pues los mexicanos entendemos que las cosas están muy mal y que si el AMLO requiere de ese cuerpo, pues todos los miembros del infelizaje estamos expuestos a la muerte, robos, secuestros, asesinatos, chantajes, cobros de piso y que no hay solución al grave problema de la inseguridad. Claro que se debe proteger al Ejecutivo federal, pero para ello, hay muchas formas y mecanismos y no se realizan tales esfuerzos por una simple manta que, seguramente, fue puesta como una maniobra de algunos otros grupos delincuenciales o por los mismos miembros de la policía o de los militares expulsados del EMP, que buscan generar pánico y las condiciones para que puedan regresar a sus cotos de poder, donde manipulaban a los personajes políticos y a la familia del mandatario en turno, así que, con ese pretexto de la seguridad presidencial se cometieron muchos crímenes que siguen en la oscuridad y en la impunidad, como ejemplo claro está lo que hicieron en Tlatelolco, después de hacer la negociación con los “representantes presidenciales”, donde ellos, convencieron a Díaz Ordaz y mandaron a sus sicarios a la masacre, que aún duele a todos los mexicanos y que está en la impunidad… así que mídanle el agua a los camotes y, no se hagan bolas…

