Con más fuerza, Efecto Pasillo regresa con “No te enamores”

La agrupación canaria se presentará el 6 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Con más de 87 millones de escuchas en Spotify y, más 120 millones en su canal de YouTube

Arturo Arellano

Efecto Pasillo, grupo musical originario de las Islas Canarias, con más de 10 años de trayectoria, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 6 de junio con su tour “No te enamores”, mismo título del sencillo que abre el camino a su próximo álbum de estudio.

Iván (cantante) y Arturo (bajista) concedieron una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que hablaron del sencillo y su interés musical. “El sencillo es una canción llena de alegría, una melodía fuerte. Nos caracterizamos porque hacemos que la gente se mueva, que baile y las letras invitan a evadirse, con música agradable, entonces nuestro mensaje es más bien una sensación que te invita a que se olviden, que cambien de humor, que estén tranquilos y relajados. Ojalá podamos hacer que la gente tenga una vida más ligera con nuestra música”. Y para ello aseguran que “primero tenemos que sentirlo nosotros, como banda nos divertimos, la pasamos muy bien sobre el escenario en el estudio, al final eso se transmite, en esa condición de canarios tenemos esa esencia que se plasma en las canciones”.

Dado que el sencillo es la puerta hacia un nuevo disco completo, adelantan que “vamos a seguir la misma línea de los discos anteriores, buscar sonidos nuevos, hacer cosas en producción que no hayamos hecho antes, hay que respetar la identidad de la banda y la variedad. Nos gusta ser versátiles, aunque eso no quiere decir que vamos a dejar lo que hemos venido haciendo en nuestros cuatro discos anteriores”. Y recalcan que “lo que nos hace falta es mantener la ilusión en la gente, la credibilidad y hacer cosas nuevas, porque nosotros componemos todo, no nos gusta repetirnos. En términos comerciales nos gustaría explotar a nivel internacional, pero vamos de a poco, estamos teniendo incursión en países importantes como México, lo importante es estar presentes, también vamos a Colombia y Argentina”.

De el concierto en el Lunario dicen “va a ser un show plagado de ritmo, descontrol y energía, vamos a cantar todas esas canciones que el público nos ha dado la alegría de volver éxitos, por supuesto también las nuevas. Estamos todavía gestando el tema de los invitados, ojalá que podamos tener un artista que haga que el show crezca, que nos enriquezca”. Previo al concierto visitarán nuestro país, según sus integrantes. “Básicamente vamos a promocionar ‘No te enamores’ y darle empuje al concierto. Será una visita breve, pero trataremos de hacer lo más posible en relación al show y a convivir con la gente que tanto nos ha demostrado su cariño por redes sociales”.

La agrupación que en sus inicios logró pisar escenario junto a Hombres G, llegará a nuestro país a mediados del 2019 para dejar claro que son el ejemplo de que los sonidos frescos y su estilo musical combinando con estilos diferentes como el rock, funk y la música latina harán la diferencia en la música actual. Con más de 87 millones de escuchas a través de Spotify, sin olvidar sus más 120 millones a través de su canal oficial de YouTube y con cuatro álbumes de estudio que avalan su gran trabajo Efecto Pasillo alista detalles para arrancar su gira 2019.