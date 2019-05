“El libro del cáncer de mama”, de Gerardo Castorena Rojí

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Editorial Aguilar presenta un libro indispensable que detalla todo lo que debes saber sobre el cáncer de mama, en un lenguaje sencillo, empático, pero profundo, para tomar las mejores decisiones de acuerdo a tus necesidades

Si consideras que hablar de cáncer es un tema tabú, si cada vez que escuchas la palabra la asocias con muerte o sientes ansiedad, si crees que sólo es necesario visitar al oncólogo cuando hay un diagnóstico, debes leer este libro. Ya sea que un ser querido haya padecido esta enfermedad o simplemente quieras informarte más sobre el tema, este libro será tu aliado para participar activamente en el cuidado de tu salud. El conocimiento es poder, y con la información que brinda “El libro del cáncer de mama” crearás un plan de vida enfocado al bienestar y a la prevención. ¡Infórmate y sé un agente activo en pro de tu salud!. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor Gerardo Castorena Rojí comentó:

—El enemigo a vencer no es el cáncer, sino el miedo y la incertidumbre que siembra la desinformación ¿Por qué es importante estar informados cuando hay algún tipo de diagnóstico?

“Incluso, antes de cualquier tipo de diagnóstico, el problema que hoy estamos viviendo es que todo mundo se ha vuelto experto por leer un párrafo en redes sociales, o porque escucha algo, entonces nos ha dado por dar opiniones con una voz que parece experta, realmente la probabilidad de sobrevivir un cáncer de mama en nuestro país es muy alta, por eso hay que informarse para saber cuáles son las mejores decisiones y cámo afrontar esos problemas, para de esa manera incrementar las posibilidades de éxito de cualquier paciente”.

—¿Por qué es tan importante la relación médico-paciente?

“Básicamente, porque no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de una enfermedad bastante más importante que una gripe común, es muy importante que el paciente este enterado, sepa y entienda su enfermedad y participe con su médico en la toma de decisiones, teniendo una buena relación con su médico, una relación de confianza en donde se puedan hacer preguntas, yo creo que es la mejor manera de lograr eso”.

—En el libro vienen 10 mitos que dominan la mente ¿Por qué es importante saber estos mitos?

“Básicamente, para no difundir información errónea, equivocada, que cause confusión, miedo, genere ignorancia, porque eso es lo que esta matando a nuestras mujeres mexicanas, la desinformación, la ignorancia y el miedo, no es el cáncer propiamente”.

-En el libro vienen consejos de que comer, cuando debe ser el IMC. Háblenos un poco de esto:

“Hay que tener mucho cuidado con la palabra prevención, el cáncer de mama no se puede prevenir, lo que sí puedo hacer es disminuir la probabilidad que le dé, implementando ciertas medidas, una de las creencias más arraigadas y erróneas que existen que el cáncer de mama es hereditario, es decir que se transmite de padres a hijos, eso es incorrecto, 90 – 95% de las pacientes que tienen cáncer de mama se debe a los estilos de vida, no a genes heredados, de tal manera que si modificamos los estilos de vida, pues podemos modificar el impacto que esto tiene en el desarrollo del cáncer de mama”.

—¿Por qué es importante que un paciente tenga un cambio de estado mental y que tenga energía positiva?

“Básicamente es porque es la manera en que enfrentan las cosas, se le da en nuestro medio muy poca importancia a la salud y desde mi punto de vista es igual o más importante la salud emocional que la salud física, y esa es la manera de tener una adecuada salud emocional”.

patolina22@hotmail.com