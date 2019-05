Lifetime estrena “Una madre para amar”

Es la historia de Regina, sobre cómo la creencia y el amor de una mujer se convierten en su salvavidas, al vencer las probabilidades de un sistema corrupto y tener éxito

Después de 25 años, Jeanne finalmente puede adoptar a Regina en el mismo palacio de justicia que les negó anteriormente

A partir de este viernes 10 de mayo, a las 22:00 horas

El ciclo Lifetime Movies se engalana en mayo con las actuaciones de Ginnifer Goodwin, Angela Fairley y Kim Hawthorne en “Una madre para amar” (“I Am Somebody’s Child”). El filme está dirigido por Janice Cooke, con el guión de Camille Thomasson, inspiradas en la historia real de la escritora Regina Louise.

Lifetime celebra a las mamás en su mes con el estreno exclusivo de la cinta original “Una madre para amar”, que refrenda el compromiso del canal por tocar temas que prevengan el abuso físico y psicológico en contra de las mujeres, primero lo hizo con “Surviving R. Kelly” y ahora pone su atención en el sistema de hogares temporales en Estados Unidos.

Bajo la dirección de Janice Cooke, el guión de Camille Thomasson y las actuaciones estelares de Ginnifer Goodwin, Angela Fairley, Kim Hawthorne y Sherri Saum, “Una madre para amar” está basada en la emotiva historia real de Regina Louise (escritora y oradora motivacional), víctima del viciado sistema de adopción de Estados Unidos.

Angela Fairley, quien también tiene experiencia en el sistema de cuidado de crianza, interpreta a Regina en el proyecto, mientras que Ginnifer Goodwin interpreta a su madre adoptiva y esperanzada Jeanne. La cinta narra el viaje de una joven afroamericana (Fairley) que navega por más de 30 hogares de acogida e instalaciones psiquiátricas antes de los 18 años, y la única mujer, Jeanne (Goodwin), que cree en ella.

Después del intento fallido de Jeanne de adoptar a Regina debido a una decisión motivada por motivos raciales, su vínculo se ve obligado a separarse. “Una madre para amar” (“I Am Somebody’s Child”), es la historia de Regina sobre cómo la creencia y el amor de una mujer se convierten en su salvavidas al vencer las probabilidades de un sistema corrupto y tener éxito. Después de 25 años, Jeanne finalmente puede adoptar a Regina en el mismo palacio de justicia que les negó anteriormente.

“Una madre para amar” también está protagonizada por Monique Coleman (“High School Musical”), Sherri Saum (“The Fosters”) y Kim Hawthorne (“Greenleaf”). Howard Braunstein (“La historia de Simone Biles”), Yvonne Chotzen (“La historia de Rosa Parks”) y la ejecutiva de Goodwin producen la película. Los productores co-ejecutivos son Andrea Buchanan (Hound Dogs) y Regina Louise. Janice Cooke (“Surviving Compton: Dre, Suge, Michel’le”) dirige un teleplay de Camille Thomasson, basado en el libro “Somebody’s Someone and Someone has Led this Child to Believe”, de Regina Louse.

Estrenada el 28 de febrero en el Festival de Cine de Athena en el Barnard College de Nueva York, “Una madre para amar” se estrena el viernes 10 de mayo a las 22:00 horas en México-Venezuela- Chile / 21:00, Colombia / 23:00 horas, Argentina.