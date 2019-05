Ocesa Teatro revivirá a Mauricio Garcés en “¡Suertudotas!”

Esta comedia estará en escena a partir del próximo 16 de mayo en el Nuevo Teatro Manolo Fábregas

Asael Grande

Talento, experiencia, belleza, simpatía y profesionalismo son algunas de la muchas características del elenco de la comedia ¡Suertudotas!, la nueva producción de MejorTeatro, que ya está en su etapa de ensayos y que divertirá y cautivará a todo el público, a partir del próximo 16 de mayo en el Nuevo Teatro Manolo Fábregas.

Violeta Isfel (Lucila Larock), Cecilia Gabriela (Señora Dubois), Andy Frederics (Verónica Dubois), Vanessa Montemayor (Sandy), Gerardo González (Fuentes), Jorge Ortín (Aristóteles), Lalo Palacios (Wilfrido Bolován) y José Montini (Sheik Lorenzo), son los actores que conforman el reparto de esta puesta en escena, que cuenta con la actuación protagónica del galán, más galán de todos los galanes, el eterno Don Juan, y siempre seductora leyenda: el señor ‘Mauricio Garcés’, quien una vez más dice a todas sus enamoradas, ¡qué terrible tenerme y después perderme!

El productor teatral, Morris Gilbert, dijo en conferencia de prensa que “cada proyecto tiene su propio devenir y destino, ¡Suertudotas! es un proyecto muy particular para nosotros, lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, y hoy es una gran noticia, va a sorprender al público”.

El protagonista de esta puesta en escena, el actor “Mauricio Garcés” (anónimo, y quien se interpretará a sí mismo), comentó: “agradezco que me hayan revivido, porque estuve muchos años ahí en el Panteón Francés, ya los gusanos me estaban vomitando; esto es una comedia original, cien por ciento mexicana, por el señor Joaquín Bissner, quien es el escritor, y director de este proyecto, y es un honor para todos mis compañeros reinaugurar este lugar tan maravilloso (el Teatro Manolo Fábregas), lleno de energía y antaño, recordar muchas cosas, pero la finalidad de esta obra es que se rían y se la pasen bien , es para toda la familia, espero que la gente esté gozoso de ver un proyecto nuevo, ¡arroooz!”.

Por su parte, la actriz Violeta Isfel, quien interpretará el papel de Lucila Larock, comentó: “me siento muy orgullosa, tuve la oportunidad de tener el texto de esta obra hace cuatro años, y ahora poderlo ver materializado es maravilloso, es un vodevil ágil, divertido, y de la mano de Mauricio Garcés, no hay otra manera de contarlo, mi personaje es una famosa cantante de los años70, y se va a casar con Mauricio, si es que puede”.

UN VIAJE AL ACAPULCO IDÍLICO DE LOS AÑOS 70

Locación: Lujoso hotel en exclusiva zona del puerto de Acapulco; Época: La más soleada del año, mil novecientos setenta y…tantos.

Personajes: Guapísimas mujeres en bikini, ricas herederas en edad casadera, jóvenes despechadas por un don Juan incorregible, mayordomos entrometidos y dicharacheros, jueces tartamudos y enamoradizos; no pueden faltar famosas y temperamentales cantantes de moda, hasta un archimillonario petrolero árabe…y por supuesto, el galán, más galán de galanes, aquél que de niño era tan bonito, que lo alquilaban como Niño Dios.

“Es una obra que escribí hace 5 años, era un homenaje a Mauricio Garcés, que se llamaba Mauricio Garza, hice películas en el ínter, y trabajaba el texto, y hace un año y medio fue cuando me concentré y dije -‘¿por qué no lo hago Mauricio Garcés?’-, estaba patentado el nombre de Mauricio Garcés por parte de la familia, entonces entrevisté a quienes tiene los derechos, y fue cuando me aventuré a una de las compañías más importantes de teatro en México, que es ‘Mejor Teatro’, eso fue hace un año, y ha sido un trabajo constante, la obra es divertida, los actores están muy bien, la producción es espectacular, me siento privilegiado de ser parte de esta historia, a Garcés lo vi hace muchos años en una obra en el Teatro de los Insurgentes, se llamaba ‘Hola, Charlie!’, con Claudia Islas, y era muy divertido, como sus películas, entonces, mi admiración ha sido de muchos años”, dijo Bissner, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Violeta Isfel, quien interpreta el personaje de Lucila Larock, comentó a esta casa editorial: “estamos afinando detalles para el estreno de ¡Suertudotas!, me siento muy honrada, muy agradecida de ser Lucila Larock, me tiene muy contenta, de la mano de Joaquín Bissner, quien nos ha dirigido minuciosamente, creo que el público a va a pasar maravillosamente, yo me siento con una gran responsabilidad, pero a la vez con mucha entrega y motivación; esta obra es para toda la familia, los señores que vivieron esa época, la van a pasar fenomenal, les traerá nostalgia, recuerdos, incluso un poco de melancolía, o podrán verse identificados, para las nuevas generaciones será una presentación de algo que, tal vez sabían que existía, pero no tenían de cómo se hablaba en esa época, ¡Suertudotas! es una obra muy integral, se van a reír, creo que tomaron las mejores partes de Mauricio Garcés en este maravilloso homenajey poder tomar esta comedia fina, en donde se puede reír de las cosas más espontáneas, eso es lo que se llevará la gente a su casa, diversión”. ¡Suertudotas! se estrenará el próximo 16 de mayo en el Nuevo Teatro Manolo Fábregas (Serapio Rendón No.16. Col. San Rafael). Funciones: viernes y sábados, 6 y 8:30 pm; domingos, 4:30 y 7 pm.