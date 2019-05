Más de medio millón se incorpora a ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ a 4 meses del arranque del programa

Al presentar los avances de la iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que estas cifras son resultado de la inversión de más de 40 mil millones de pesos que se destinará en 2019

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Antes que nada, el día de hoy transmitir una felicitación a todas las madres de México en su día, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, a las mamás, a las que viven, y recordar eternamente a las que ya no están con nosotros, a las finadas.

Queridas madres en este día.

A las madres de los pueblos, de las comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios, en unidades habitacionales, en las ciudades, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento; a las madres que son obreras, profesionales, empresarias. A todas las mamás felicidades, muchas, muchas felicidades.

Vamos a dividir esta conferencia en dos partes.

Primero, vamos a dar a conocer el informe sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque habíamos quedado en informar sobre cómo vamos con este programa que significa darles atención especial a los jóvenes, que no se les dé la espalda a los jóvenes, que no se abandone a los jóvenes.

La razón de ser de este programa tiene como fundamento la justicia, el humanismo, pero también el que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo para que no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales, que no haya, como se les llamó de manera despectiva, sin hacer nada por ellos, ninis, que ni estudian ni trabajan, como si de ellos fuese sólo la responsabilidad, que eso ya no exista y que todos los jóvenes de México tengan posibilidad de estudiar y de trabajar. Por eso este programa.

Y vamos a informar, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, va a informarnos sobre este programa tan importante.

Luisa María Alcalde es la secretaria del Trabajo, joven, pero no sólo eso, muy eficiente, con convicciones, una mujer joven, honesta, como son las mujeres de México y quienes nos están ayudando el gobierno de la República.

Entonces, vamos a darle la palabra a Luisa María Alcalde para que ella nos informe de cómo va este programa. Después de que termine de exponer, abrimos la sesión de preguntas, de respuestas. Esa sería la primera parte, que espero que lo hagamos en poco tiempo, para luego festejar aquí con las mamás, en su día. Sería la segunda parte de esta conferencia.

Entonces, vamos a darle la palabra a Luisa María.

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Muchas gracias, presidente.

Antes que nada, muchas felicidades a todas las madres.

Nos acompaña también el día de hoy Horacio Duarte, quien es subsecretario de Empleo, y ambos responsables de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Presidente, presentarle los datos a exactamente cuatro meses de haber iniciado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este programa inició el 10 de enero en Tlalnepantla, Estado de México, y vamos a hacer una presentación de algunos datos.

Primero, justamente como lo comentaba, recordar que este es un programa para jóvenes entre 18 y 29 años, que actualmente no están estudiando y no están trabajando y no lo hacen no porque no quieran, sino porque no ha habido oportunidades, no ha habido alternativas.

Este programa vincula a estos jóvenes alrededor del país a actividades productivas, a empresas grandes, medianas, pequeñas, con profesionistas o gente que sabe de oficios, que recibe a los jóvenes, los capacita durante un año y el compromiso del gobierno es dar una beca de tres mil 600 pesos mensuales durante este año de capacitación. Al día de hoy, Presidente, contamos con 501 mil 559 jóvenes, más de medio millón de jóvenes aprendices que actualmente ya se están capacitando, de los cuales tenemos al día de hoy pagados, que ya reciben la beca de manera mensual, 378 mil 650 aprendices, que ya se están capacitando tenemos 501 mil.

Centros de trabajo, es decir, empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas tenemos 75 mil 507 centros de trabajo que reciben a los aprendices y que los están capacitando.

La meta proyectada para 2019 es de un millón de jóvenes aprendices, de los cuales ya llevamos una meta a cuatro meses del 50 por ciento, dado que ya rebasamos el medio millón de aprendices a cuatro meses de haber iniciado.

Esta es la tendencia del programa, ha venido creciendo de manera, digamos, muy significativa, cuando iniciamos el programa estábamos vinculando o incorporando a 184 aprendices al día, al día de hoy estamos incorporando o vinculando a 10 mil 190 jóvenes alrededor del país a su capacitación a las actividades productivas.

Este es un dato muy relevante, un dato significativo, el 58 por ciento de los aprendices son mujeres. Esto, digamos, también nos habla de que son las mujeres las que mayores dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral, así que con estas cifras estamos contentos, 58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres.

Estos son los sectores a los cuales se han venido vinculando los aprendices, 70 por ciento sector privado, 23 por ciento en instituciones públicas, en el sector público, y siete por ciento en organizaciones de la sociedad civil, los tres sectores son parte de la red de tutores de Jóvenes Construyendo el Futuro y siempre priorizando que el sector privado sea el principal, digamos, capacitador de los aprendices.

En términos de escolaridad, el 42.8 por ciento de los jóvenes que forman ya parte del programa tienen preparatoria, ya sea concluida o que se quedó trunca, pero tienen preparatoria.

El 25 por ciento tienen secundaria, el 20 por ciento licenciatura, tenemos 96 mil 373 aprendices que concluyeron la universidad o la tuvieron que dejar a la mitad y no pudieron seguir estudiando. En primaria tenemos 7.2 por ciento, carrera técnica 4.2 por ciento y también jóvenes con postgrado, mil 533 jóvenes que concluyeron la universidad, estudiaron en el postgrado y han acudido al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, cosa que nos habla de este, digamos, drama que existe en nuestro país, que los jóvenes, aunque estudian, no han podido incorporarse al mercado laboral.

Respecto a las edades, sobre todo lo que más tenemos son jóvenes de 23 años, es el 10 por ciento, y luego jóvenes de 22 y 25 años, es el segundo. Y aquí pueden ver esta gráfica, cómo los dos extremos, tanto los jóvenes de 18 como los de 29 son los que menos han participado, sobre todo de 22, 23, 24 años son en los que hay mayor participación.

Estos son los tamaños de empresas o negocios que están recibiendo a los jóvenes, la mayoría, esto corresponde también a la realidad nacional, la mayoría son microempresas, comercios que tienen de cero a cinco trabajadores. Y podemos ver esta gráfica, después de cinco a 10, pero también tenemos empresas grandes con más de 250 trabajadores. Tenemos mil 84 empresas.

Entonces, es una diversidad, tenemos desde las más grandes empresas hasta talleres y negocios, que son la mayoría.

Esto es respecto a las entidades federativas, sobre todo donde más aprendices tenemos al día de hoy es en el estado de Chiapas, después Tabasco, después Veracruz, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán. Y así va bajando, pero sobre todo estamos en el sureste del país, esto también responde a una realidad nacional, es en el sureste donde ha habido menos crecimiento, donde hay más jóvenes que no estudian y no trabajan, y se traduce esa realidad en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Donde menos participación ha habido es en Baja California y en Baja California Sur, pero seguimos avanzando en todo el país.

Informar que estamos presentes en el 92 por ciento de los municipios en México, esto es una muy buena noticia, estamos trabajando para llegar al 100 por ciento, pero al día de hoy decir que estamos presentes o que hay jóvenes aprendices de este programa en el 92 de los municipios en México. Y de los 91 municipios con presencia de huachicol estamos en el 100 por ciento de esos 91 municipios.

Estas son las principales áreas elegidas por los aprendices, sobre todo en venta y comercio, después 20 por ciento en cuestiones administrativas; 17 por ciento en servicios; 15 por ciento oficios; 9.7 por ciento en actividades agropecuarias; 5.8 por ciento en actividades profesionistas, también los profesionistas están recibiendo aprendices; 3.9 por ciento en cuestiones industriales; cultura y deporte 3.6 por ciento; 1.8 por ciento en ciencia y tecnología, y en electricidad tenemos tres mil 294 aprendices.

Decir que estamos aprovechando a una población joven, en México tenemos 26.2 por ciento de población entre 18 a 29 años, a diferencia de otros países somos una población joven.

Y Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que podamos al día de hoy tener o aprovechar este talento, esta energía de todos estos jóvenes que están alrededor del país, y que hoy ya se encuentran en actividades productivas. México está así beneficiando de eso, de su energía y del talento de sus jóvenes.

Dejamos aquí la página de Internet, el teléfono, el call center para cualquier tipo de dudas y seguimos invitando en todo el país a todos los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años a que aprovechen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para garantizar que no exista, por muy alejado que viva, ningún joven que se quede sin alternativas.

Como el presidente lo dijo al principio, este programa pretender eso, garantizar o reivindicar el derecho que tienen los jóvenes a tener un futuro cerca de donde viven y también forma parte de esta estrategia para pacificar al país entendiendo que, si atendemos el origen, digamos, las causas, que es la falta de oportunidades, vamos a ayudar a pacificar al país.

Así que la página es: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y dejamos el teléfono: 018008412020.

Y si permite, presidente, me gustaría que pudiéramos presentar un video.

JAZMÍN SANTIAGO GALINDO: Mi nombre es Jazmín Santiago Galindo, tengo 26 años.

Bueno, aquí cuando llegué, Luz Elena, que ahora es mi jefa, ella me enseñó un poco lo de las plagas y aumenta la producción y es donde yo le dije: ‘Le puedo ayudar’.

Vale la pena regresar a nuestros orígenes, al campo, bastante, que se den cuenta que es sustentable. Yo la verdad mi idea es crear un negocio, ser mi propia jefa. Yo la verdad primero me sentí muy feliz por aceptarme, porque me acepto Luz Elena, y la otra es la experiencia que voy ganando.

La práctica hace al maestro.

A los empresarios primero que se animen a emplear jóvenes, ellos tienen la experiencia, pero nosotros tenemos conocimientos nuevos.

Entonces es importante que nos llamen a hacer crecer su empresa, porque así hacemos un equipo y hacemos crecer a su empresa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues este es el programa.

Tres informaciones adicionales.

Una, para que se tenga en cuenta, es que los jóvenes tienen tutores, no es darles el apoyo sin un tutor.

¿Quiénes son los tutores?

Pueden ser los maestros, mecánicos, electricistas, carpinteros, los comerciantes, los agricultores, pueden ser tutores, desde luego, empresarios. Ellos se hacen cargo de darle la ocupación a los jóvenes.

Los capacitan no solo en el oficio, en la profesión y los orientan, no solo es enseñarles el oficio, la profesión, sino que los jóvenes tengan una tutoría que los oriente para que se conduzcan por el camino del bien. Ese es el propósito.

Por eso tarda el programa, porque hay que ir buscando a los tutores en cada pueblo o en las ciudades.

Lo segundo que es importante que se conozca, es que se les paga por formarse, por capacitarse, tres mil 600 pesos mensuales a los jóvenes. Esto es un apoyo, porque hay regiones en el país, aunque parezca increíble, en donde la gente, los trabajadores, mujeres u hombres, no llegan a ganar tres mil 600 pesos mensuales, todavía se paga menos. Entonces, es importante que se están capacitando y están recibiendo este apoyo.

Lo tercero es que se trata de un presupuesto para el millón de jóvenes este año de 41 mil millones de pesos. Nunca en la historia se había destinado tanto presupuesto para atender a los jóvenes.

Y el programa va a crecer, el propósito es llegar a dos millones 300 mil jóvenes, lo cual va a significar una inversión, que no gasto, de alrededor de 100 mil millones de pesos.

¿Por qué digo inversión y no gasto? Porque todo esto significa capacitación para el trabajo, significa crecimiento, significa desarrollo y significa también paz y tranquilidad. Imagínense si se podría resolver el problema grave de la inseguridad y de la violencia sin atender a los jóvenes. Hay 17 millones de jóvenes en la pobreza en el país.

Por eso las organizaciones del crimen, la delincuencia, se apoya en los jóvenes, recluta jóvenes, engancha a jóvenes, y eso ha sido una desgracia, porque los que pierden la vida en los últimos tiempos la mayoría jóvenes, las cárceles están llenas de jóvenes.

Y eso no se resuelve sólo con el uso de la fuerza, ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura, ni con leyes más severas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Entonces, lo que se está haciendo ahora, como lo decía Luisa María, es atender las causas, que no haya desintegración en las familias.

Ayer comentábamos, la familia es la institución de seguridad social más importante del país, es una dicha que la familia mexicana sea tan fraterna, tan solidaria.

Siempre pongo el ejemplo de lo que sucede en otros países, con todo respeto, que los hijos van creciendo y los padres quieren que ya agarren su camino.

Las costumbres nuestras son distintas, aquí no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa, por eso se les pasa la mano en algunas ocasiones. Pero son nuestras costumbres, nuestras tradiciones.

Y mucha fraternidad, si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros, y eso es un gran valor. Pero en los últimos tiempos, por la crisis, se han roto familias y eso se tiene que evitar. Tenemos que mantener unidas a las familias y que los jóvenes tengan siempre una tutela, que no sean presa fácil de quienes los sonsacan para llevarlos al camino equivocado de las conductas antisociales.

Entonces, se están atendiendo las causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, que se atienda a los jóvenes, que en vez de que sea la delincuencia la que los reclute, los enganche, que nosotros los abracemos, los convoquemos a participar. De esta manera se va a ir serenando el país. Por eso hablo de que es inversión y no un gasto.

Esto es muy importante, es uno de los programas más importantes del gobierno y lo vamos a ir mejorando poco a poco con el apoyo de todos, que si hay una irregularidad, que se inscribieron pero no van a formarse, a capacitarse, pues que se dé a conocer.

Pero hay que tenerles confianza a los jóvenes y hay que tenerle confianza al pueblo de México, porque también esa es otra virtud de nuestro pueblo. Es una gran riqueza.

Yo creo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, la gente es buena y es honesta.

El problema de la deshonestidad, de la corrupción, se da arriba no abajo, no es en los pueblos, no es en las familias, es arriba.

Y como ya se está limpiando eso de arriba para abajo, como se barren las escaleras, eso va a ayudar mucho, bastante.

Esto era lo que queríamos comentarles. Vamos ahora sí a abrir la sesión.

Universal y Uno TV.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Misael Zavala, de El Universal.

Hoy en el periódico llevamos una nota del plan de ejecución de la Secretaría de Energía para la construcción de la refinería.

Dice que se achicó el programa, digamos, que la refinería no va a va a estar produciendo la misma gasolina que tenía contemplada la primera refinería que usted había planteado y se van a construir dos refinerías en su administración.

Quisiéramos saber su opinión de esto y si es verdad que se van a construir dos refinerías, esta primera que anunció ayer y una más después, cuando concluya.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es el plan original, vamos a rehabilitar las seis refinerías que existen, ya lo estamos haciendo. Este año es una inversión de 12 mil 500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías.

Ya empezó el programa y ya les puedo decir que se están produciendo más gasolinas que antes, ya ven cómo me gusta cucar a los adversarios, que dicen que se produce menos.

A ver, ahí les va el dato, ya estamos produciendo más gasolina en las seis refinerías porque se están operando mejor y se va a invertir en las seis alrededor de 25 mil millones de pesos en dos años. Esto va a significar aumentar la capacidad de producción.

Nos entregaron las refinerías produciendo alrededor del 30 por ciento de su capacidad y ya está mejorando, ya vamos como en el 35 y consideramos que podemos llevar la producción hasta el 90 por ciento.

No es nada del otro mundo, las refinerías en Estados Unidos producen casi a toda su capacidad, 95, 98 por ciento. Imagínense cómo nos dejaron la industria petrolera, que las refinerías que estaban produciendo al 30 por ciento de su capacidad.

Lo otro es que se va a construir la refinería de Dos Bocas, ya lo anunciamos ayer, y va a tener capacidad para procesar 300 mil barriles diarios.

Consideramos que vamos a lograr en el 2022, para ser exactos mayo 2022, vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr.

Se va a construir la nueva refinería en ocho mil millones de dólares y lo vamos hacer en tres años.

INTERLOCUTOR: ¿Se descarta, entonces, que se construya una segunda refinería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No nos daría tiempo, ni tendríamos recursos, además, con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva estaríamos produciendo alrededor de 800 mil barriles diarios de gasolinas, que es lo que se consume en el país. Ese es el plan que tenemos.

Uno TV y luego tú.

PREGUNTA: Presidente, buenos días. Un gusto, y felicidades a las mamás presentes.

Preguntarle acerca de estas críticas que ha habido desde el anuncio de ayer, esta caída en los bonos de Petróleos Mexicanos, este panorama incierto un poco por la construcción de la refinería en Dos Bocas.

¿Qué nos puede decir al respecto?

Y la segunda cuestión es, en su mensaje de inicio no escuché que se refiriera a las mamás que han sido tocadas por la violencia, las que están buscando a sus hijos, las que se han quedado sin sus hijas por el tema del feminicidio, las mamás que han vuelto a ser mamás, bueno, eran abuelas ahora han vuelto a ser mamás porque se han quedado con los hijos de sus hijas asesinadas.

Y preguntarle también, presidente, si en estos cinco meses de gobierno se ha trabajado en su administración por tener por lo menos una cifra de las mamás que han sido tocadas por la violencia de los últimos años en el país.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego, que incluyo a todas las mamás de México, nuestro abrazo fraterno a todas las mamás y, de manera especial, a las mamás que han perdido por la violencia a sus seres queridos, a las mamás que andan buscando a sus hijos desaparecidos, a todas las mamás que sufren por esta terrible crisis de México, que se produjo en los gobiernos anteriores.

Es que se eso se olvida, esto que estamos padeciendo, desgraciadamente, es el fruto podrido, es el saldo doloroso de las políticas que se aplicaron en los últimos 36 años en el país, porque los gobernantes y los traficantes de influencias se dedicaron a saquear a México y no atendieron las necesidades del pueblo.

El gobierno no estaba hecho para atender a la gente, para atender al pueblo, para beneficiar a los mexicanos, sino era un facilitador para el saqueo, un comité al servicio de una minoría rapaz.

Llegamos aquí y es increíble cómo había empresas, de las más grandes, que tenían acaparados todos los negocios vinculados con el gobierno.

Tenían participación no solo en Pemex, en los gasoductos, en las grandes obras, sino tenían contratos hasta en el DIF, en todos lados, pulpos.

Entonces, yo entiendo que ahora esos grupos no están conformes, pero siempre vamos a respetar la libertad que tienen de manifestarse, de expresarse.

¿Qué otra cosa preguntaste?

INTERLOCUTOR: ¿Si tienen algún dato acerca de las mamás que han sido tocadas por la violencia?

Y el asunto de Pemex, presidente, si no existe el riesgo que se pueda construir una refinería patito, entre comillas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no es lo mismo.

En 40 años no construyeron una nueva refinería en el país, porque tenían el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero.

Imagínense, tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos, hasta la fecha, gasolinas; se vendía el petróleo crudo y comprábamos gasolinas.

Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja.

¿Cuánto se compra de gasolina?

Seiscientos mil barriles diarios.

¿Cuánto producimos?

Doscientos mil barriles, porque se abandonó la industria petrolera.

La ultima refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca, en 1980.

Entonces, no querían construir refinerías, no les convenía, estaban dedicados a saquear.

Ahora que nosotros decimos, vamos a cambiar, vamos a producir en México lo que consumimos, no les gusta y dicen: ‘No van a tener fondos, Pemex es una empresa quebrada’.

Fíjense la paradoja, ellos quebraron Pemex, endeudaron a Pemex, ni modo que nosotros en cinco meses hayamos contratado la deuda de Pemex.

Nosotros no hemos contratado deuda nueva, ni un centavo, pero en la propaganda aparece que Pemex, ahora sí se dieron cuenta, es una empresa endeuda por ellos y dicen: ‘como Pemex es una empresa endeudada, no va a salir, está quebrada’.

Nosotros decimos: Vamos a rescatar a Pemex, porque es una gran empresa productiva. Nada más les voy a poner un ejemplo, extraer, sacar un barril de petróleo cuesta, cuando mucho, 10 dólares, y se vende en 60 dólares; es decir, hay una ganancia de 50 dólares. No hay ningún negocio que sea más rentable que ese.

Decía Rockefeller: ‘El negocio más rentable, el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado’; o sea que el petróleo siempre es negocio, pero como saquearon tanto a Pemex, pues lo endeudaron, endeudaron a esta empresa y por eso esta situación.

Pero si no hay corrupción, claro que vamos a sacar adelante a Pemex sin problemas financieros, sin problemas económicos.

Y lo otro.

INTERLOCUTOR: Los datos de las mamás.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy lamentable, miren, de Calderón, desde que le declara la guerra a la delincuencia, que le pegó un palazo a lo tonto al avispero, hasta Peña, 260 mil homicidios, 40 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia.

Hay algo que duele muchísimo, hay, desde hace años, 26 mil cuerpos sin identificar, una tragedia.

¿Cuántas madres?

Pues, miles de madres afectadas por la violencia. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo?

Que ya no hay guerra, que tenemos que atender las causas, antes que nada. La gente, el pueblo, el ser humano, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.

Y eso no se tomaba en cuenta, nunca, bueno, estamos hablando del programa de los jóvenes, pero así podríamos hablar del abandono al campo. Nunca les importó el bienestar de la gente, ni siquiera el dar seguridad pública, el garantizar la seguridad pública, porque el Ejército, la Marina, no podían, de acuerdo a la Constitución, atender la demanda de seguridad.

Entonces, el gobierno sólo disponía de 10 mil elementos para atender el problema de la seguridad pública. Nada, los pueblos sin vigilancia.

Ahora ya se creó la Guardia Nacional para que en todos los pueblos haya vigilancia y se garantice la seguridad pública.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo.

Justo hoy, en el 10 de mayo, van a marchar madres de desaparecidos del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia.

En la portada de nuestro periódico, justamente, hablamos con madres de desaparecidos y ellas argumentan que hay mucho retraso en procuradurías o fiscalías estatales, no se les están invirtiendo lo suficiente tanto para personal, como para equipo de identificación de restos.

También, en marzo, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que en 19 estados no hay avances legislativos para establecer comisiones de búsqueda. No solamente es detener la guerra, sino ya con los resultados que generó esta violencia en el país, ¿qué se va a hacer para solucionarla?, ¿cuándo van a poder entregarle pruebas a los familiares de los restos que están recogiendo?

Esas serían las preguntas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El lunes Alejandro Encinas va a dar un informe aquí sobre lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante. Entonces, el lunes va a haber un informe.

PREGUNTA: Señor presidente, hoy el periódico The New York Times, en su edición digital, habla de una nueva revolución que usted emprendió, que tiene el 60 por ciento de las preferencias, pero también lamenta la nota que publica en esta mañana Kirk Semple y Azam Ahmed, que en su administración aún no hay un solo detenido, funcionario corrupto de otras administraciones. Dice textualmente esta nota.

Y también señala, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, que en esta administración el 70 por ciento de los contratos se han dado de manera directa.

Entonces dice, y concluye la nota del periódico The New York Times, que en su gobierno también se ofreció cambiar frente al rostro de los otros gobiernos, pero que las cosas siguen igual y también advierte que se necesita un mayor compromiso de usted para cambiar el rostro del pasado con el presente, cita textualmente el periódico The New York Times en la revolución de López Obrador.

Federico Lamont, de ABC Radio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen todo el derecho de expresarse.

Yo no comparto ese punto de vista, aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho.

El día 1º de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado, y que se va a avanzando.

Pero hay cuestionamientos porque, en realidad, se trata de una transformación que nunca se había dado en el país.

No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen.

Imaginen lo que significa decir: ´Se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se acaban los lujos en el gobierno´.

Nada más les voy a dar un dato a los de New York Times, ojalá y lo registren. En México no era delito grave la corrupción, Salinas promovió que se reformara el Código Penal, 1994, para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción, 1994, hasta nuestros días.

¿Cuántos años son?

Veinticinco años en que si alguien robaba podía salir bajo fianza, tenía derecho a fianza. Esto para el New York Times, con dedicatoria.

Ya eso se terminó, hay una reforma constitucional que establece que es delito grave la corrupción. Creo que con eso es más que suficiente.

Pero tienen todo el derecho, una de las cosas también importantes es el que ahora todos los días el presidente informa.

¿Sucedía esto antes? ¿Les daban conferencias de prensa diarias?

Si acaso una a la semana o una al mes, todo era boletín. Y aquí no, aquí es diálogo libre, diálogo circular.

PREGUNTA: Ahora así, gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen.

Felicidades señoras.

Señor Presidente, para continuar con el tema de la refinería, hoy publicamos también que hay oposición ya declarada abierta por parte de organismos empresariales, de parte de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, que piden si puede reconsiderar la posibilidad de construir esta refinería y también de algunas organizaciones especializadas en la materia de la construcción de refinerías, que dicen que los datos que usted daba ayer de tiempo y costo para la construcción de la Dos Bocas son inviables. Si tiene alguna opinión acerca de estas posiciones que le piden reconsiderar.

Y otra también, ahorita si quiere, si me da permiso, para la secretaria Alcalde.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, se oponen porque no les gusta que cambie la política económica como está sucediendo, pero vamos a hacer la refinería en tiempo, en forma y de acuerdo al presupuesto.

Antecedentes. Me tocó hacer los segundos pisos y decían que no se iban a hacer en tiempo, que no iba a alcanzar el presupuesto.

Salinas llegó a decir que se iban a caer, el periódico Reforma siempre en contra, y se hicieron los segundos pisos, iba yo todos los días a supervisar la obra, se hicieron los segundos pisos. Ahí están.

Luego nos copiaron, nada más que ya los nuevos ya son de paga, pero para tener este antecedente.

Otro más reciente, nunca habían hecho nada por evitar el robo de combustible, llevaban años robándose la gasolina y ellos eran cómplices, los gobernantes, porque ni modo que no supieran, tenían hasta contabilizado el robo en el presupuesto, en Hacienda. El año pasado se robaron 65 mil millones de pesos, se robaban, ahí están los datos, en noviembre 800 pipas diarias, hoy se redujo en 95 por ciento el robo de combustible. En tres meses, de 800 pipas a 40 para ser exactos, diarias. Se pudo.

De los 65 mil millones que se robaban, ahora nos vamos a ahorrar cuando menos este año 50 mil millones de pesos. Entonces, se puede. La refinería se va a construir.

Rocío Nahle, que es ingeniera petrolera, va a ser la directora de la obra, tenemos técnicos, ingenieros mexicanos, de primera, capacitados.

Cuando el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo, la sentencia, repito, de las compañías petroleras extranjeras fue en el sentido de que los mexicanos no íbamos a poder sacar adelante a la industria petrolera y que íbamos a tener que ir a buscarlos, pues se quedaron esperando, porque los mexicanos sacaron adelante la industria petrolera.

Es lo mismo ahora, además es un desafío, que nos esperen, ellos tuvieron la oportunidad, en 36 años qué hicieron, arruinaron al país.

Ahí están los datos, creció la pobreza, creció la corrupción, creció la violencia, que nos den oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar y que vamos a salir adelante.

INTERLOCUTOR: Ya se le atribuye a esta decisión que usted tomó una ligera baja en el valor del peso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso?, ¿por qué no dicen eso, que el peso se ha apreciado? Claro que van a buscar por todos los medios desacreditar el gobierno, pero bueno.

Yo entiendo que están muy nerviosos, inquietos porque, con todo respeto, se acostumbraron a robar y ya eso se terminó.

Y el cambio, que eso es muy importante, va a consistir en eso, en que se acabe la corrupción, y nos va a costar trabajo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, pero hay un grupo que se malacostumbró.

Por eso estoy promoviendo que se formen asociaciones para darles terapia, porque sí están enajenados.

Lo decía el padre Hidalgo cuando lo estaban excomulgando, les decía a los que lo estaban juzgando. Decía: ‘Ustedes los oligarcas sólo tienen como Dios al dinero’. Y eso pasa, es una enfermedad.

Dicen que cuando llegaron los conquistadores decían: ‘Nosotros tenemos una enfermedad que sólo se cura con el oro’.

Esa ambición, esa enfermedad, es la que tenemos que tratar y que acepten que están enfermos, o sea, para poderse curar.

Vamos a crear una especie de, le vamos a llamar las dos o tres, la 3R. No, la 3C para que se traten, es que, de veras, es un problema serio.

Todo mundo ofreciendo negocios a los familiares de funcionarios, ´oye te ofrezco este sistema de comunicaciones o este sistema de cómputo´, o ´ayúdame para que me den un contrato´, o sea, eso se fue arraigando, claro, es tan fuerte nuestra cultura de honestidad que no pudieron.

Pero esto de que el que no tranza no avanza, el triunfar sin escrúpulos de ninguna índole creció mucho con la política neoliberal en los últimos tiempos.

Pues, eso va para atrás, porque no vamos a dar tregua completamente.

INTERLOCUTOR: Y respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Secretaria, ha habido denuncias de parte de empresarios que dicen que hay chicos que no se presentan a la actividad que están comprometiéndose a desarrollar y dicen que finalmente no son los empresarios los que les están pagando o la gente de los talleres, etcétera, sino que es la Presidencia de la República.

Entonces, tienen cierto desdén por realizar la actividad a la que se comprometieron a realizar.

Usted nos había comentado, cuando se lanzó el programa, que iba a haber encuestas calificando el joven al empresario y el empresario al joven.

¿Cómo van estas encuestas?, ¿cómo va el cumplimiento de este programa?, ¿sí están comprometidos o simplemente están esperando un pago los chicos?

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN: Bueno, comentar que el pago está condicionado a que se capaciten, es decir, que los tutores, como aquí ya se comentó, son los que le dan seguimiento, los que reciben a los jóvenes y los van formando, son los que nos informan y en su caso los dan de baja.

Si los jóvenes no acuden a capacitarse los dan de baja y, digamos, los desvinculan del centro de trabajo y entonces no procede el pago de la beca.

El pago de la beca está condicionado a que los jóvenes se capaciten.

Entonces, es el tutor el que nos informa, mes a mes, si estos jóvenes acuden, si se están capacitando, si cumplen las reglas del centro de trabajo.

Pero también, como comentamos aquella que vez que presentamos el programa, también los jóvenes nos informan respecto a los tutores y los centros de trabajo.

Si los respetan, si los están capacitando y también ellos, en caso de que haya cualquier problema y consideran que no están siendo tratados de forma adecuada, también una posibilidad para cambiarse a otro centro de trabajo y tener otro tutor.

Entonces, dejar muy claro que el pago de los tres mil 600 pesos de beca está sujeto a que los jóvenes se capaciten y son capacitaciones completas de todos, digamos, de cinco días a la semana.

INTERLOCUTOR: ¿Hay gente que ha sido dada de baja de este sistema?, ¿hay chicos que han sido dados de baja?

LUISA MARÍA ALCALDE: Hay chicos que han sido dados de baja porque no acuden, por ejemplo, que eligen la zapatería y que van a empezar, inician su capacitación el lunes, y el lunes ya no se presentan, de inmediato el tutor los da de baja y no procede el pago.

Los que hoy informamos, que son más de medio millón, son los jóvenes que sí están enlazando y que sí están acudiendo.

Hay otros jóvenes que han dejado de asistir y a ellos simplemente no se les otorga la beca, no se les paga la beca y hay que decir que esta beca se paga de manera directa al aprendiz, no hay intermediarios, son los jóvenes los que tienen una cuenta bancaria y reciben los tres mil 600 pesos mensuales, siempre y cuando acudan a su capacitación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, nada más para redondear.

INTERLOCUTOR: Presidente, perdón.

¿Qué quiere decir tres R o tres C a qué se refiere de la terapia?

Nos puede explicar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, de corrupción.

INTERLOCUTORA: ¿La 3C?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La 3C, de corrupción.

No quiero hablar de las asociaciones donde hay rehabilitación, pero se requiere eso, una especie de 3C, no dos, sino 3C, o sea, para terapias, porque son muy corruptos y hay unos que no tienen llenadera. Entonces, tienen que aceptar eso.

Es un tema interesantísimo, y yo estoy seguro que vamos a avanzar mucho, porque, para empezar, es el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica.

Yo una vez comentaba que cuando estudiábamos en la universidad, en las ciencias sociales, nos decían que el capitalista acumulaba fortuna porque explotaba al trabajador y que obtenía siempre mucha ganancia por la explotación que hacía del proletario, y que así se acumulaba el capital.

Resulta que eso, en el caso de México, no es del todo aplicable, aquí las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción, mediante el saqueo. Entonces, sí es un problema grave.

Esto nos llevó a una monstruosa desigualdad, unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o no tiene nada. Decía Morelos: ‘Que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad’. Y ahora resulta que hay más desigualdad que entonces, que hace 200 años.

¿Por culpa de qué? De la corrupción. Yo por eso insisto, no estamos en contra de empresarios, de comerciantes, de la gente que invierte, que de conformidad con la ley logra un patrimonio, que generan empleos. Ellos merecen respeto.

Estamos en contra de la riqueza mal habida, que eso, desafortunadamente, es lo que ha predominado.

Y estos corruptos lo que querían era que todos los mexicanos aceptáramos como forma de vida la corrupción, el decir eres un tonto si no aprovechas tú oportunidad.

Esos eran los ejemplos, estudia, se les decía a los hijos, en algunos casos, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo a seguir.

¿Qué se ha logrado en otros países? Que se condene la corrupción, que no se tolere.

¿Saben cuál era el peor de los males en este caso?

Que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, se les aplaudía, se les consideraba vivos, audaces, eran ejemplo.

En otros países ha ido avanzando, hay países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción, y como no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia.

Nosotros somos de los países, desgraciadamente, con más corrupción en el mundo. Por eso la pobreza, por eso la inseguridad.

Pero se toleraba y es una especie de enajenación, por eso hablo de enfermedad.

¿Qué queremos lograr?

Que la corrupción se condene por todos, que al corrupto se le señale y que sea incómodo ser corrupto.

Y se puede, se puede lograr este cambio importantísimo.

Ya se logró, saben en qué aspecto, en el respeto al medio ambiente.

Nuestra generación tenía una formación distinta, ya nuestros hijos ya son más respetuosos del medio ambiente, ya hay cosas que los de nuestra generación no podemos hacer en la casa, porque nuestros hijos nos señalan, nos pueden decir: ‘’Ay, mamá, ay, papá, no fumes aquí, deja de fumar’.

O el respeto a los animales, los que nos criamos en los pueblos íbamos al campo con el tirador. Imagínense si ahora eso se va a ver bien.

Antes, hace 30, 40 años, se comía en Semana Santa la tortuga, ahora nuestros hijos, o sea, es una condena. Avanzamos en eso.

Yo quiero, deseo con toda mi alma, que se acabe con la corrupción y que se señale, que no se festeje, mira, qué importante, ya progresó, ya no tiene un carro como cualquier otra persona, ya tiene un carro de marca, de lujo, ya no vive en la misma colonia porque ya entró al gobierno, ya se cambió y ahora está en una residencia.

Todas esas cosas, o que les dé pena andar rodeado de guardaespaldas, con fantochería. Todo eso se va a lograr, nos va a llevar tiempo.

No va a costar mucho trabajo, porque sí quiero dejar de manifiesto que nuestro pueblo es honesto y tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y siempre que se atraviesa una crisis, que enfrentamos una crisis, nos salva nuestra cultura o nuestras culturas. Eso es lo que nos saca adelante. Ya, ya se terminó esta primera parte.

Vamos a hablar del amor, el amor eterno, recordando a Juan Gabriel.

¿A poco no era bellísima, no es bellísima esa canción, Amor Eterno?

Vamos a celebrar a las mamás.

Felicidades.

MODERADORA: Damas y caballeros, en el marco del Día de las Madres, preside esta celebración el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Pedimos lo acompañen en el estrado la escritora y periodista, Elena Poniatowska. A las madres de familia, la capitana de navío Patricia Camacho Reyes. La suboficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariel Escobar Toledo.

Las ciudadanas de la comunidad de Tonalixco, Puebla, María del Rosario Pérez Mejorada y Cecilia Popoca Morales.

Igualmente, a la profesora jubilada y médica tradicional de la comunidad mazateca de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Teresa de Jesús Ríos García.

La médica purépecha Bertha Dimas Huacuz.

La alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México, Arely Carreón.

La ciudadana secretaria en el área de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, Beatriz Laura Arellano.

La profesora Guadalupe Jurado Ferrer.

La clavadista y medallista olímpica, Paola Espinosa.

La enfermera general por la UNAM y doctora en Ciencias de la Enfermería, María Olivia López Silva.

La doctora médico cirujana, Leticia Pacheco Ruiz.

La ciudadana despachadora de gasolina, Hortensia Aguillón Álvarez.

La secretaria general del sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, María de la Luz Padua.

La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, María Isidra Llanos.

La directora de orquesta, Marcela Rodríguez.

La directora general de Google México, María Teresa Arnal.

La directora de políticas públicas y relaciones con gobierno de Google, Lina Ornelas.

Juanita Solano Sánchez, cabo de la Sedena.

Un fuerte aplauso para todas ellas, por favor.

Igualmente, nos gustaría saludar de manera especial a las madres de los medios de comunicación como son.

Ruth María Isabel González Aguirre, reportera de Grupo Imagen.

Igualmente, Noemí Gutiérrez Ramírez, reportera de Efekto TV.

Shaila Leticia Rosagel Carranza, reportera de Grupo Healy.

Elba González Mota, reportera de TV Azteca.

Nancy Leticia Rodríguez Rodríguez, reportera de Oro Sólido.

Guadalupe Alanís Andrade, reportera de Info Ombligo México Revista Digital.

María de Lourdes Aguilar Romero, reportera de Agencia México Informa.

Alma Elizabeth Muñoz Rojas, reportera de La Jornada.

Rocío Jardines Hernández, reportera de W Radio.

Beatriz Cuevas Martínez, reportera de Notimex.

Guadalupe Vallejo Mora, reportera de Notimex, igualmente.

Sara Pablo Nava, reportera de Grupo Fórmula.

Sony Quintero, fotógrafa de Excélsior.

Araceli Ramírez, fotógrafa de Ovaciones.

Y Daniela Pastrana, reportera de Pie de Página.

Un fuerte aplauso para todas ellas, por favor.

Y, por supuesto, así damos la bienvenida también a los medios de comunicación y a todas y todos los que hoy nos acompañan.

Igualmente quiero dar la bienvenida a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todas las mamás, felicidades, que no falte nadie, las mamás que están en otros países, las que están viviendo en Estados Unidos, en otros países, y a todas las mamás que viven en México, felicidades.

Si alguna de las mamás de este ramillete, de mamás que están aquí, que es una representación de todas las madres de México, si alguna quiere tomar la palabra que lo haga.

MARCELA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE ORQUESTA: Quiero agradecer infinitamente a nuestro Presidente de la República Mexicana por este gesto.

Yo, en lo personal, nunca me había sentido tan cercana a un presidente, ni había entrado a este recinto porque lo sentía siempre ajeno.

Y creo que ahora lo sentimos como parte nuestra, como que el país ya es nuestro. Y creo que no era antes.

Le debemos mucho a Andrés Manuel López Obrador y creo que todas las mamás que estamos aquí nos sentimos muy agradecidas porque las mujeres de este país siempre hemos trabajado el triple que los hombres, que siempre llegan del trabajo cansados y les tenemos que dar de comer.

En cambio, a nosotras no nos daban de comer, tenemos que darles de comer al marido, aparte de que ya trabajamos y aparte que ya limpiamos la casa, y aparte todo. Entonces, le agradezco muchísimo, señor Presidente, este gesto maravilloso.

ARELI CARREÓN, ALCALDESA DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Hola, qué tal. Soy Areli Carreón, alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, y yo quiero mandar un mensaje muy sentido, mi solidaridad, mi corazón, como el de todas las mamás que estamos aquí, a las mamás a las que les faltan sus hijos, ya sea por la guerra, ya sea por el narco, ya sea por accidentes viales.

Y tomar la palabra un momento para decir que los hechos de tránsito, los accidentes, son la primera causa de muerte de niños y jóvenes en nuestro país, es una gran tragedia, miles de familia son rotas año tras año, 16 mil familias rotas año tras año por accidentes viales que ocurren todos los días.

Entonces, a esas familias, a esas mamás que perdieron en un día común, en un día cualquiera a alguien que salió de su casa y no regresó, un abrazo.

Y trabajemos juntos, señor Presidente, todo el país para detener ese que también es un gran flagelo de seguridad. Muchas felicidades y un abrazo a todas las mamás, a las que les faltan sus hijos.

HORTENCIA AGUILLÓN ÁLVAREZ, DESPACHADORA DE GASOLINA: Buenos días.

Antes que nada, quiero agradecer, de verdad, la invitación.

Quiero decirles que lo que dijo la compañera anteriormente es cierto. Nosotros esto lo veíamos como algo imposible. Lo que está pasando en el gobierno es algo lindo, es un sueño, pero es un sueño hecho realidad que estamos haciendo todos.

Al Presidente le digo que nosotras las mujeres estamos con él, vamos de la mano, y sabemos que esto no es fácil, pero también le vamos a chingar hombro con hombro con él. Se chingaron el país en treinta y tantos años, en cinco meses apenas vamos empezando a reconstruir. Fácil no es, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Estamos con usted.

Nosotras, las despachadoras de gasolina, vamos con todo para levantar el país.

Y si alguien se ha dado cuenta de todo el relajo que se hico a raíz de la Reforma Energética somos nosotras quienes tenemos el trato con la gente y sabemos, de viva voz, cómo ha afectado todo esto.

De antemano muchísimas gracias y vamos con todo, trabajando. Fácil no es, pero lo vamos hacer.

BERTHA DIMAS HUACUZ, MÉDICA PURÉPECHA: Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos estar aquí el día de hoy.

Agradecemos mucho el que nos permitan visibilizarnos como comunidades y como pueblos indígenas que somos de este país, las raíces de este país, que hay muchísimas necesidades en todas nuestras comunidades de diferente tipo, que no nos dejen solos, que estamos nosotros también aquí representados para trabajar con usted y que vamos a hacer todo lo posible por salir adelante.

Y esperamos que toda la sociedad, al igual que el presidente, nos veamos como iguales, porque somos solamente un país, un país que queremos que mejore y por eso estamos aquí el día de hoy.

Agradecemos mucho la invitación y un mensaje a todas nuestras mujeres, madres indígenas, que vamos a hacer el mejor trabajo que podamos para que no vuelvan a perder a sus hijos, como ya lo decían, por problemas de violencia, pero tampoco por problemas de salud.

Muchísimas gracias.

LAURA PACHECO RUIZ, MÉDICA CIRUJANA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS MAXILOFACIALES: Muy buenos días. Yo vengo del ISSSTE, soy Laura Pacheco, trabajo en el 20 de Noviembre. Para nosotras, las que estamos aquí, somos un pequeño grupo que nos seleccionaron para representar a las mujeres de México, a las madres de México.

La verdad es que es un placer tener un presidente que quiera incluir a toda la sociedad.

Estoy muy contenta particularmente, pero en el área de salud también nos gustaría que se apostara porque tuviéramos mejores condiciones, pero sobre todo que crea en nosotros los médicos, todos los que estamos en el área de la salud lo único que queremos es el bienestar de nuestro país.

Muchísimas gracias por estar aquí, por tenernos la paciencia de escuchar.

Muchas gracias por el mariachi.

Gracias por todo. Muy amables.

MARÍA DE LA LUZ PADUA, SECRETARIA GENERAL COLEGIADA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR: Buenos días a todos, a todas.

Es para nosotros muy importante estar en estos espacios.

Mi nombre es María de la Luz Padua, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

Y a nombre de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, señor presidente Andrés Manuel, le damos las gracias por los espacios, porque ahora ya tenemos una ley para todas las madres que no solamente nos hacemos cargo de nuestras casas, sino también de nuestros empleadores, que cuidamos de ellos y de sus hijos.

Muchas gracias.

Y ahora ya podamos gozar de nuestros derechos plenamente con la nueva reforma al capítulo 13 y principalmente con la seguridad social.

Muchas gracias.

MODERADORA: ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra?

Adelante.

MARIEL ESCOBAR TOLEDO, SUBOFICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Buenos días.

Mi nombre es Mariel Escobar.

Simplemente, a nombre de las mujeres que estamos en la seguridad pública, queremos reiterarle nuestro compromiso, no sólo como ciudadanas, sino también como madres.

Queremos un México mejor.

TERESA DE JESÚS RÍOS GARCÍA, PROFESORA JUBILADA Y MÉDICA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD MAZATECA DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA: A todas las madres del país y de los pueblos indígenas, gracias. También cuesta trabajo ser madre, educar, guiar a los hijos.

También agradezco infinitamente a nuestro presidente.

Gracias a Dios que nos tengan aquí presente y que nos haya considerado dentro del pueblo indígena a las madres indígenas, a las maestras jubiladas y a todos los empleados, madres jubiladas y también a todas las profesionistas que son madres y que tenemos que dejar en cierto momento a nuestros hijos para ir a ejercer nuestra profesión y ser responsable, no caer en la corrupción.

Gracias a Dios, creo que por eso podemos estar acá, enfrente a nuestro pueblo México, porque no hemos caído en esas tentaciones, lo que nos decía nuestro presidente.

Gracias.

Gracias a Dios y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, señor presidente, y a todas las madres.

MODERADORA: ¿Alguien más que quiera tomar la palabra?

PAOLA ESPINOSA SÁNCHEZ, CLAVADISTA Y MEDALLISTA OLÍMPICA: Hola, que tal. Muy buenos días a todos.

Soy Paola Espinosa, medallista olímpica en clavados.

Buenos días, señor Presidente. Gracias por el regalo de los mariachis.

En el tema deportivo creo que es muy poco visto que mujeres, después de haber sido mamás, regresen por un sueño más de ir a unos Juegos Olímpicos y en mi caso quiero conseguir una tercera medalla al igual que todas las mujeres que están aquí que son mamás y que luchan cada día por ser mejores.

Yo también quiero llegar bien preparada, porque creo que, desde mi trinchera, que es el deporte, puedo hacer que México siga sobresaliendo, no nada más aquí, sino a nivel mundial.

Gracias.

MODERADORA: ¿Alguien más?

¿La de Google dónde está?

ELENA PONIATOWSKA, ESCRITORA, PERIODISTA Y ACTIVISTA MEXICANA: Mira mamá tú que estás aquí, tú que estás en el cielo, míranos aquí, todas estas mujeres. Es la primera vez que en tantos años un presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido, con voz sencilla y con algo que es tan importante: con amor, con cercanía.

Mira mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno anterior. Mira mamá, creo que somos muy felices aquí hoy en este día, entre mariachis y entre tantos corazones que nos acompañan.

MARÍA TERESA ARNAL, DIRECTORA GENERAL DE GOOGLE MÉXICO: Bueno, después de tan ilustres palabras de tan ilustres madres. Muchísimas gracias, señor Presidente, por invitarnos a esta celebración y cuente con el compromiso de los empresarios de México para seguir construyendo el futuro con los jóvenes, para seguir educando, como madres que trabajamos en las empresas en México, a nuestros hijos dentro de un contexto de valores que construyan este país hermoso, increíble y que nos siga ayudando a salir adelante.

Muy importante y recalco, por supuesto, el rol de la tecnología en esto y creo que México tiene una oportunidad muy importante y usted proyectos muy interesantes para que podamos darle acceso a la tecnología a todos los mexicanos. De nuevo, gracias. Y felicidades a todas las madres de México.

MODERADORA: ¿Alguien más quisiera tomar la palabra?

Adelante.

PATRICIA CAMACHO REYES, CAPITANA DE NAVÍO: Muy buenos días a todos.

Agradezco la oportunidad de estar aquí y solo quiero decirles a todas las madres que les comparto mi corazón, a aquellas que han perdido algún hijo. Quisiera decirles un poema para todas las mamás, si no tiene inconveniente, señor Ppresidente.

No recuerdo el autor, pero es muy emotiva y ahorita yo creo que es muy propicio como regalo para todas las mamás. Si tienes una madre todavía da gracias al creador que te ama tanto, que no todo mortal cantar podría dicha tan grande, ni placer tan santo.

Si tienes una madre sé tan bueno que de cuidar tu amor su faz preciosa, pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa.

Veló de noche y trabajó de día, leves las horas en su afán pasaba.

Un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban.

Enfermo y triste te salvó su anhelo que sólo el llanto por su bien querido milagro supo arrebatar del cielo cuando ya el mundo te creyó perdido.

Si tienes una madre todavía da gracias al creador que te ama tanto.

Muchas gracias.

MODERADORA: ¿Alguien más que quería tomar la palabra?

MARÍA OLIVIA LÓPEZ SILVA, ENFERMERA GENERAL POR LA UNAM Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA: Buenos días.

Mi nombre es María Olivia López Silva, vengo orgullosamente de IMSS Oportunidades o IMSS Bienestar, hoy.

Y les quiero decir que IMSS Bienestar estamos en todas las unidades y comunidades rurales.

Nosotros trabajamos por la salud de las mujeres, es muy triste y me ha tocado ver, hoy dirijo el grupo de enfermería, sin embargo, estuve en Chiapas en los rincones más escondidos de la Selva Lacandona.

Me tocó ver morir muchas mujeres, es triste verlas partir por dejar a un hijo en vida. Felicidades también a los padres que se convierten en madres para sacar a ciudadanos mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente, por la oportunidad que nos da.

Y recuerde que en IMSS Bienestar tiene usted todo un ejército de enfermeras y enfermos que están ahorita trabajando por salvar la salud, no nada más de las mujeres, sino de los niños.

Ayer fue el Día de la Salud Perinatal y Materna.

Muchas gracias.

No se olvide que nuestras comunidades rurales necesitan mucho de los servicios IMSS Bienestar.

Es el único servicio y la mejor oportunidad que ellas tienen para llegar. Muchas gracias.

MODERADORA: ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, de esta manera entonces concluye este festejo.

Se despiden.

¿Alguien más?

Otra canción, que se eche otra el mariachi.

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, ESPOSA DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias a todas las que me acompañan aquí.

Ser madre es un regalo, lo considero una bendición, es una fortuna. Y a esos pequeñitos que se vuelven luego grandes, y después seremos abuelos, cuidarlos siempre y protegerlos mucho.

Feliz Día de las Madres a todas, a todas aquellas, incluso, que lo van a tener ya pronto en este día, hoy o mañana, felicidades anticipadas.

Y felicidades a nuestra Patria porque es nuestra madre.

Gracias.

MODERADORA: Ahora sí, de esta manera concluye este festejo.

La Presidencia de la República agradece a ustedes su amable asistencia, felicitando a todas las madres y jefas de familia.

Se despiden de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

Gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día.