Sócrates A. Campos Lemus

LA VERDAD ES QUE NO ME PIERDO LAS CARICATURAS DE PATRICIO EN LA PÁGINA DE YAHOO Y, EN LA ÚLTIMA DICE, MÁS O MENOS: “PUES EL AUMENTO A LOS IMPUESTOS AL JITOMATE MEXICANO, PUES LO HICIMOS POR NUESTROS AGUACATES” y tan campante el gringuito ante el asombro del mexicanito, no hay duda de que cuando se trata de dinero son intransigentes y perrones los gringos y no les interesa que de cada dos jitomates que consumen los norteamericanos, uno, es mexicano… Total sus “aguacates” también se hinchan… y se visten de verde…

Creo que la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya no quiere la participación del programa MÉRIDA, por inducir a la violencia en la guerra contra el narcotráfico y penetrar las líneas de seguridad del país en todos los niveles incluyendo a los grupos de la delincuencia organizada que les permite la manipulación, a su favor, de esos grupos mafiosos o de sus cuadros dirigentes, es una medida adecuada y nacionalista, pero peligrosa. Así no se podría dudar de que usando a los macuarros del narcotráfico organizado y a sus agentes protectores en la política, la industria y las finanzas, los agentes norteamericanos operando en México, pueden manipular la paz de regiones enteras o su desestabilización, y para ello solamente tienen que operar sus hilos desde los Estados Unidos. Lo que acontece en Morelos está íntimamente ligado a los grupos de Guerrero, Puebla y Oaxaca, es la región y la zona de control en la siembra de marihuana, amapola y huachicoleo, las rutas del tránsito desde el Istmo de Tehuantepec para pasar a las rutas del Golfo o el Pacífico y llegar por tierra al Estado de México, Hidalgo y la capital del país, los ingresos y los recursos son vitales para esos grupos y por ello, el reparto político, el control de municipios en la actualidad, su participación en la política e incluso en mecanismo de comunicación social en las redes, su manejo de los policías y ministerios públicos, las operaciones financieras y de inversión en empresas, préstamos e inversiones en grupos de presión o de control político, asió los recursoso se van repartiendo y con el dinero se degenera el manejo social, económico y político en una sociedad, por ello, ahora, vemos asustados cómo jovencitos de doce a diecisiete años son entrenados y actúan como sicarios en muchos sitios, además de su entrenamiento como halcones y posteriormente como distribuidores por medio de los grupos de taxistas, camioneros y moto taxistas, así se cuenta con un gran ejército que en cualquier momento se moviliza y acude a generar los narco bloqueos o las manifestaciones, donde colocando adelante a niños y mujeres, evitan acciones de policía o del ejército en destrucción de plantíos o detención de gentes, esto lo hemos visto con altos costos en vidas en Puebla, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

En fin, la estrategia política de la Guardia Nacional y los proyectos y programas de integración social y apoyos económicos a los grupos vulnerables en esas regiones son la esperanza para que dejen de incorporarse a delinquir, el asunto es que miles y miles de marginados, del infeliciaje nacional están metidos en esa ruta y no es sencillo decirles a los dirigentes mafiosos, pues: “jefecito, pues fíjese que ya me llegó la beca y estoy propuesto para la escuela de formación, así que aquí le dejo su pistola que me sirvió y protegió con los rezos a San Juditas y los de mi madrecita, pero ella ya no aguanta las presiones con las que el Presidente le exige que nos corrijan, así que ya me voy y gracias…” Y, pues, no chucha, el que entra no sale, aquí se joden y hay que continuar con la lealtad a menos que quieran morder el polvo y tragar plomo en vez de frijoles…

Hace algunos meses contaba que platicando en una de las colonias marginadas de Oaxaca con unas señoras, les preguntaba sobre sus hijos y de qué querían que estudiaran y la sorpresa fue de que la mayoría de ellas nos decía que independientemente de sus calificaciones y sus posibilidades, de los apoyos en becas estatales y federales que les servían de mucho y del sacrificio familiar, los chavos que terminaban secundaria se metían de ayudantes de operadores de los moto taxis porque ellos querían no solamente ganar su dinero, sino también sentirse libres y poderosos con el apoyo de los otros miembros de los grupos organizados de moto taxis que responden siempre a un control político y mafioso, así que cuando aprendían a manejar, ellos abrían otras rutas y de ahí les llegaban a dar las dosis para la venta del narcomenudeo y se eran vivillos y abusos pues pronto les dejaban como encargados de las tienditas y hasta tenían dinero de sobra de acuerdo a los estándares de vida de esas zonas. Así platique con los jóvenes, unos ya abiertamente viciosos y metidos en el negocio ofrecían drogas cuando les entrevistábamos y al comentar con ello nos dijeron algo muy real: “Mire señor, usted anda de metiche en esto, pero se ve buena onda, le voy a explicar, saqué el primer lugar de mi grupo en calificaciones en la secundaria, presenté opción en la preparatoria porque quería ser abogado y lo primero que pasé es que me llegaron los porros a golpearme y amenazarme, me quitaron lo poco que llevaba y cuando me puse al brinco pues me dijeron que no habría tos si les daba cincuenta mil pesos porque si ya pasaba el examen, como fue, pues ellos, con el director me quitaron hasta no pagar, y si ellos ya son porros y viciosos y rateros y “estudiaron” pues yo llego a lo mismo sin andar haciéndole al menso y soy mucho mejor y más cambrón que ellos, así que falta poco para desquitarme, me vale que uno de ellos sea el encargado del jefe en la zona para llevar las drogas y las putas o putos a la talacha en la Universidad, mejor de lejitos y, total, todos estamos en el mismo ajo, así que a chingarse, a ver de qué cuero salen más correas” y ,pues, saque sus conclusiones, porque el tema no está sencillo, la degeneración y la violencia es grave y peligrosa para el país entero…

