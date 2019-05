Los Grandes del Rock triunfan en el Auditorio Nacional

Para festejar el Día de las Madres, el Coloso de Reforma recibió, en un nuevo encuentro, a las grandes figuras del rocanrol los años 60: Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecieron un concierto con las canciones que sonaron en aquella época.

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”, regresaron al escenario del Auditorio Nacional, Enrique Guzmán, pionero del rock & roll en español (quien celebró el año pasado en este mismo foro, 60 años de trayectoria artística); Angélica María “La Novia de México”, quien interpretó canciones como “Eddy Eddy”; César Costa, que inició su carrera musical como parte del grupo Los Black Jeans y Los Camisas Negras. A ellos se sumaron en una noche llena de nostalgia, baladas, y éxitos de la época dorada del rocanrol, Roberto Jordán, cantante y compositor, quien puso a cantar a los asistentes con éxitos como “Amor de estudiante”; Julissa, también actriz y productora, quien cantó “La favorita del profesor”, y Benny Ibarra (padre), cantante del grupo Los Yaki.

Quien abrió la noche, entre ovación de pie, aplausos y gritos del público, fue el sinaloense Roberto Jordán, quien cantó temas “Rosa marchita”, “Juegos en mi mente”, ‘1,2,3, detente’, “Palabras”, “Voy a meterme en tu corazón”, “No se ha dado cuenta”, “Amor de estudiante”, y “Hazme una señal”.

La siguiente estrella del rock en salir al escenario fue Benny Ibarra (quien debutó en 1965, cantando en la banda de rock and roll llamada Los Yaki), quien cantó los rocanroles: “Que ruede la bola”, “Murmullo de amor”, “Diablo con vestido azul /Shake”, canciones que dieron paso al escenario con la presencia de Julissa, cantante y actriz mexicana (comenzó su carrera a los 14 años cantando en el grupo de rock The Spitfires) quien regaló al público temas como “La consentida del profesor”, y un popurrí que incluyó canciones como “Nostalgia”, “Las caricaturas me hacen llorar”, y “Vete con ella”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando Julisa y Benny unieron sus voces para interpretar clásicos de la película Grease (Vaselina): “Noche de verano”, “Eres todo mi amor”, “Flechado estoy”, e “Iremos juntos”.

Quien fuese integrante de los Black Jeans y Los Camisas Negras, César Costa, quien con un infaltable suéter, cantó sus hits: “Diana”, “Historia de Tommy”, “Historia de mi amor”, “Besos por teléfono”, un popurrí homenaje a la época dorada del rock & roll de los 60’s: “Tus ojos”, “Agujetas de color de rosa”, “Hiedra venenosa”, “Las cerezas”, “Speedy González”; siguió con “Mi pueblo”, “El tigre”, “Chica mala”, “Tierno”, “El rey”, “Corazón loco”, “My way” y “Al compás del reloj”.

No podía faltar “La Novia de México”, Angélica María, quien regaló a su público temas como “Toco a tu puerta”, “Paso a pasito”, “Dile adiós”, “El día”, “La basurita”, “Yo que no vivo sin ti” y “A dónde va nuestro amor”, el infaltable éxito, “Eddy Eddy”, entre otras: “Gracias, felicidades a todas las mamás, a las abuelitas”, felicitó a las mamás asistentes.

El cierre de la noche estuvo presente con La leyenda viviente del rock & roll mexicano,Enrique Guzmán, pionero del género junto a los Teen Tops. El carisma sobre el escenario y la peculiar alegría de la voz de Enrique Guzmán, conquistó una vez más a un público, con un set list único lleno de sus más grandes éxitos: “Mi corazón canta” y “Te seguiré”, abrieron la noche.

La velada musical continuó con temas como, “Más”; clásicos como “Agujetas de color de rosa”, “Tu voz”, “Tu cabeza en mi hombro”, “Gotas de lluvia”, y rocanroles de los Teen Tops: “Pensaba en ti”, “Popotitos”, y “La plaga”. El público asistente coreó las canciones “100 kg de barro”, “Oye”, “Lo sé”, “Acompáñame”, “Uno de tantos”, “Dame felicidad” ( a dueto con Angélica María), y “Payasito”, que finalizaron lo que fue un recital musical lleno de recuerdos y nostalgia, pero sobre todo, de la presencia de los Grandes del Rock, los más importantes exponentes de la música en español, seis leyendas de la música que han permanecido en el gusto del público por más de seis décadas, quienes juntos hicieron una noche histórica en el Auditorio Nacional para festejar el 10 de mayo.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON CÉSAR COSTA

Previo al concierto Los Grandes del Rock, para festejar el Día de las Madres, DIARIO IMAGENplaticó en exclusiva con César Roel Schreurs, conocido artísticamente como César Costa, un ícono del rock and roll, además de ser Miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de Buena Voluntad: “tengo un show cronológico de lo que he venido cantando, en esta ocasión el concierto es un poco distinto, porque se suman Julissa, Benny, y Roberto Jordán, es rock de diferentes décadas, y estamos en el Auditorio Nacional para cantarle a las mamás”.

César Costa fue miembro fundador de una de las agrupaciones pioneras del rock & roll en México, Los Camisas Negras, una agrupación musical mexicana que gozó de enorme popularidad durante el movimiento del rocanrol en nuestro país, y que además se le considera como la primera agrupación juvenil del fenómeno musical al darse a conocer sus primeras grabaciones en 1958 antes que el grupo de Los Locos del Ritmo: “si hay la posibilidad de invitarlos a tocar, con mucho gusto; con Jay de la Cueva, y su papá, Javier de la Cueva, ya trabajé hace poco, hicimos un programa; no sé en dónde anden Diego de Cossío (guitarra-requinto), Juan Manuel de Cossío (batería), ni Carlos Loftus (bajo), que eran los otros integrantes de Los Camisas Negras, pronto los invitaré”.

Finalmente, y respecto al reconocimiento que César Costa recibió por parte de la UNICEF por su excelente labor como embajador de esta institución, comentó a este diario: “para mí es un verdadero gusto, estoy cumpliendo los primeros 15 años de embajador, y estoy feliz, espero seguir poniendo mi granito de arena para que mejoren las condiciones de la niñez mexicana”.