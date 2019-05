Caloncho se presentará “Desde los árboles”

El cantante hará un recorrido por todo su repertorio y parte de su nuevo EP en las inmediaciones del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” los días 30 y 31 de mayo

Apoya temas sociales

Arturo Arellano

Acompañado de su banda Los Canarios, el cantautor mexicano invita a un recorrido por un fascinante bosque musical, explorando canciones de sus materiales discográficos anteriores, así como sus nuevas producciones personales y colaboraciones con otros artistas. Serán un par de conciertos, íntimos y especiales, los que marcarán el fin de una era para el músico, la consumación de un viaje que ha recorrido escenarios por todo el mundo, pero también el inicio de una nueva etapa. La cita será los días 30 y 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

En conferencia de prensa, Caloncho explicó que, los conciertos se realizarán bajo el concepto “Desde los árboles”, “La creación de este concepto nace por el trabajo con el productor de mi último disco, Mateo Lewis y con Daniel Biltrán, se nos ocurrió por la canción que lleva el mismo nombre y que es el tercer sencillo de ‘Bálsamo’, la cual muestra una potente combinación de instrumentos. No obstante, vamos a tratar de crear un ambiente de bosque también sonoramente, así que algunas canciones serán tocadas de manera más minimalista”.

Agrega que “estoy contentísimo y afortunado por el agradecimiento de la gente, esto no es común y es algo tan especial que me ha llevado a pisar este tipo de lugares (Teatro de la Ciudad) y otros en el mundo, comer padre, conocer gente afín a mí. Me siento muy afortunado y agradecido con la gente que me lo ha permitido, escuchando mi música y compartiéndola”. Destaca que “el showva a ser minimalista, habrá árboles en la escenografía y mucho verde, pero las luces son más tranquilas, en el caso de la ropa tendremos cosas afín al bosque, buscando ese ambiente, tanto visualmente como en las canciones, cantare de todo, habrá canciones del disco pasado, canciones que no están grabadas y es el mejor momento para presentar el nuevo EP, presentación que no ha sucedido”

El originario de Obregón, Sonora, asegura: “Me inspira más la naturaleza, que un pueblito donde haya vivido, cada lugar tiene una esencia y un sonido, pero en mi caso particular me veo influenciado por la naturaleza de todo mi país, la cual creo que debemos defender y cuidar, por ello también este nombre, porque vamos a tratar de crear conciencia sobre el medio ambiente. Vamos a tener percusiones, tambores, sonidos de bosque, pero también otras canciones más vestidas con instrumentos convencionales”.

Del disco en complicidad con El David Aguilar comentó “el disco lo grabamos el año pasado, quedó muy bonito y lo produjo Adán Jodorowsky. Empezamos como proyecto acústico, dos guitarras y voces, pero se fueron sumando sonidos e instrumentos. La música comunica tranquilidad, son canciones relajadas que te llevan a estar en paz, puedes estar cocinando algo chido en tu casa, leyendo, está muy bonito para algo casual”, finalizó.

En compañía de su banda Los Canarios, Caloncho se ha presentado en países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Perú, Guatemala y por supuesto México, a donde llegará los días 30 y 31 de mayo con un par de conciertos.