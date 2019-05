María León, “Inquebrantable”

“Mi examen final es el show que estoy a punto de presentar, será muy complicado, dancísticamente, musicalmente hay muchas cosas retadoras, hay pole dance, hay un poco de comedia, entonces, me tiene muy emocionada, será el 5 de junio en el Foro Total Play”, nos reveló la bella y talentosa cantante

La ex vocalista de Playa Limbo promociona su nuevo sencillo

Asael Grande

Cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana, María León se encuentra en la cima de su carrera artística con el lanzamiento de un íntimo single que lleva por nombre “Inquebrantable”, el cual se inspira en uno de los sucesos más complicados en la vida de la cantante: “‘Inquebrantable’ nace como un concepto, esta canción se escribió hace ya más de un año, en un momento de mucha tristeza y mucha soledad, un problema familiar muy complicado, una ruptura amorosa, pasaron muchas cosas, y el tratar de estar buscando qué quería hacer fue una vorágine de cosas que se vinieron como una avalancha, y me estaba costando mucho trabajo tener un espíritu alegre, para poder dar conciertos, entonces me sentía muy triste, sentía que no daba shows al máximo, por lo que mi productor, Mauro Muñoz, me animó a escribir esta canción, que tiene frases muy poderosas para mí, que han sido parte de mi vida, el nadar a contracorriente, el construir tu camino sobre la incredulidad de las personas, el intentar las cosas mil veces, aunque te caigas, el saber que es más importante el no dejar de ir y llegar a un punto, y la idea de sacar esta canción es que sea un recordatorio para la gente de que son dignos de sus sueños”, dijo María León en entrevista con DIARIO IMAGEN.

El video oficial de “Inquebrantable” fue dirigido por Fausto Terán, mientras que la producción corrió a cargo de Francisco Nieto y Toro Films. En él, es posible apreciar a María León realizando una compleja coreografía de baile mientras transcurre la melodía, todo en las calles de Nueva York: “el trabajo con Fausto fue maravilloso, fue un mes de grabaciones, son cuatro videos que tienen una historia conductora, Fausto me echó muchas porras, y él buscó la locación en Nueva York, me dijo que fuese ahí porque es un lugar aspiracional, un lugar donde los sueños se cumplen, donde hay canto, baile, los murales que de pronto muestran la parte latina y afroamericana, toda la gente que de pronto ha huido de su lugar para convertirse en realizadores de sus sueños; la canción es un pop muy noventeros que tiene tintes electrónicos, para mí era muy importante capturar esta época, porque los 90’s es mi época, y combinarlo con esta parte del vestuario, sensual, y a gusto para bailar, para mí como mujer era muy importante retratar la parte de poder, junto con la parte sensual y la parte de libertad”, agregó, María León, quien con “Inquebrantable”, espera que funcione como un recordatorio de lo que valen los sueños, de lo importantes que son y que a pesar de que mucha gente no crea en lo que hacen, es suficiente con enfocar su vida en lograr lo que desean: “mi examen final es el show que estoy a punto de presentar, será un show muy complicado, dancísticamente creo que es lo más difícil que he hecho, musicalmente hay muchas cosas retadoras, hay muchas cosas que van en conjunto con las pantallas, lo cual me genera mucha presión, hay pole dance, hay un poco de comedia, entonces, mee tiene muy emocionada, será el 5 de junio en el Foro Total Play”, adelantó la cantante.