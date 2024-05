Xóchitl a Sheinbaum: “Tú no vas a ser Presidenta, se te caería el país”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La ex jefa de Gobierno de la CDMX sí depende de un hombre

Luego del segundo debate presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador se cuidó, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, de volver a hacer público un regaño ni más ni menos que a su candidata preferida, la de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, como aquella ocasión cuando dijo que la abanderada del oficialismo no lo había defendido lo suficiente durante el primer debate. ¿Pues qué pasó?

Ayer, el de Tepetitán aseveró que el debate, que se llevó a cabo en los Estudios Churubusco con muchas fallas en el internet, le había gustado mucho:” Vamos muy bien, vi el debate… , me gustó mucho, mucho, mucho. Y si siguen así las cosas, va a ganar México”.

De lo anterior bien puede desprenderse que para López Obrador y sus seguidores, el que gane México significa que Morena y rémoras va a obtener el triunfo el ya próximo 2 de junio, lo que no es tan seguro todavía. O sea, eso de la aplanadora guinda, quién sabe.

Lo que no deja de sorprender es que el inquilino de Palacio Nacional asegure que el clima preelectoral se desenvuelve “en santa paz”. ¿No se percatará de que él mismo -a pulso- ha propiciado que actualmente la sociedad viva en un país convulsionado?; ¿no habrá reparado aún en los poco más de 185 mil asesinados que lleva en su sexenio?

Acaso será por eso que Sheinbaum Pardo se mostró hasta fastidiada en las entrevistas que concedió luego del debate dominical al tratar de explicar que ella no es una calca de López Obrador, sino que ambos forman parte de un mismo movimiento.

En este orden de ideas, no hay que dejar pasar dos momentos en los que la candidata del oficialismo se vio, el pasado domingo, sumamente incómoda. Uno, cuando la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le asestó en la cara a la morenista que ella no tiene que responderle ni depende de ningún hombre, como indudablemente es el caso de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que diario tiene que reportar a Palacio Nacional, y la otra, cuando Gálvez Ruiz pidió que dejaran de estar asociando con el ex presidente Vicente Fox porque ella nunca ha dependido de ningún hombre.

Y Gálvez asestó un golpe final al decirle a su oponente: “Tú no vas a ser Presidenta, se te caería el país”, esto, en alusión de la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro.

Lo que pudo verse de parte de la señora Sheinbaum de Tarriba fue a una candidata sumamente evasiva, que continuó sin dirigirse por su nombre a Xóchilt Gálvez, quien esta vez nombró a la morenista como la candidata de las mentiras a quien por cierto, le pesa cada vez más que le saquen sus “trapitos al sol”.

Gálvez Ruiz ganó el debate, pues tuvo que enfrentarse a dos contendientes porque el candidato “patiño”, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, más o menos a la mitad de esta jornada, se vio bastante servil al pedirle a Sheinbaum que unieran fuerzas Morena y el partido naranja.

Casi, casi, el candidato patiño le dijo a la abanderada de Morena: las cosas que haríamos juntos, y no dejó la acartonada sonrisa, pero además, no pudo quitar la idea de que la contienda del ya próximo 2 de junio, es entre dos mujeres y él, en todo caso, sale sobrando. ¿Será por eso que Máynez quiere asegurar una posición en el gabinete de Sheinbaum, que por cierto, el día del debate ni lo peló, ni le agradeció que se hubiera puesto de su lado.

Por eso, los dirigentes de los partidos que conforman la alianza Va por México, Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, le pidieron a Álvarez Máynez que decline por la oposición. El dirigente albiceleste señaló que el candidato patiño “hizo su esfuerzo y no le dio, claramente no le dio. Ojalá que nuevamente la sociedad civil se active y se lo pida a él, porque no creo, francamente, que el partido (Movimiento Ciudadano) lo autorizara, de unir esfuerzos para evitar la destrucción de México”.

Municiones

*** El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, coincidió con quienes opinan que la candidata Xóchitl Gálvez ganó el debate del pasado domingo, que sin duda fue contundente en sus señalamientos y señaló que en la oposición están muy contentos por ese triunfo en el debate y agregó: “Además el PRI está muy contento por su definición de la importancia que tienen los partidos políticos. Y mucha gente me ha dicho la preocupación de que el crimen organizado se apodere de las elecciones, cosa que desgraciadamente está pasando”. Sobre la candidatura de la señora Sheinbaum de Tarriba, el legislador coahuilense explicó: “La candidatura de Claudia Sheinbaum no condena los actos criminales. Los gobernadores de Morena descalifican; ahí está el tema de Maravatío, que cada vez sale más información sobre que otras personas también fueron silenciadas. Está el tema de Tamaulipas, donde tanta gente ha renunciado a sus campañas, en el caso de Michoacán mismo, donde muchos candidatos se han retirado, y bueno, muchos compañeros aquí decidieron no registrarse por las amenazas y por el temor”. Y aquí bien vale la pena agregar: y el inquilino de Palacio Nacional dice que ve a la gente “feliz, feliz, feliz”.

*** Y así como en el debate del domingo pasado, el candidato “patiño” Álvarez Máynez de plano se mostró muy servil con Sheinbaum, no deja de llamar poderosamente la atención que hayan cancelado su participación en el debate de los candidatos al Senado por la Ciudad de México, ni más ni menos que Omar García Harfuch, -que contiende bajo las siglas del PVEM-, Ernestina Godoy y las ahora flamantes militantes de Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, ex alcaldesa en Cuauhtémoc y la ex perredista Alejandra Barrales, que se celebraría el 5 de mayo, de tal suerte que dejaron solas a las abanderadas de la alianza Fuerza y Corazón por México, Cinthia López Castro y Verónica Juárez. Los del oficialismo argumentaron una serie de excusas como por ejemplo, problemas de agenda pero, ¿será que no quieren que se vean afectados en las encuestas?, sobre todo ahora que se ve cada vez de manera más contundente que el candidato de la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada se llevará el triunfo en la capital de la República el próximo 2 de junio.

*** Una gran preocupación tiene la Iglesia católica de cara a las elecciones del 2 de junio y esto se puede ilustrar porque el sacerdote Antonio Estrada aseguró durante su homilía en la Catedral de la Asunción, en Chilpancingo, Guerrero, el estado donde todo pasa menos que sea gobernado, que si Morena gana las elecciones habrá persecución política contra la Iglesia católica.

morcora@gmail.com