Debate de las mentiras

Desde el portal

Ángel Soriano

De corruptas y mentirosas no se bajaron las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz y exhibieron pruebas de sus dichos, aunque la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que las acusaciones han sido desmentidas o aclaradas en su momento, por lo que no tenia caso insistir en asuntos ya superados.

La hidalguense, cuya actitud agresiva no podía ocultar, insistió en la paga que recibió el ex esposo de la científica, Carlos Imaz, y una y otra vez mostró las fotografías cuando guardaba recursos de procedencia no aclarada ni para qué fines, lo mismo que la casa, cuya propiedad ha negado la aspirante presidencial morenista, para demostrar que sí es corrupta.

“No puedes gobernar este país porque se te cae”, dijo la senadora con licencia a la ex alcaldesa de Tlalpan en relación a la desafortunada caída del Colegio Rébsamen y la Línea 12 del Metro, lo mismo que el agua contaminada no sólo de la alcaldía Benito Juárez, sino de Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac, entre otros señalamientos, graves, como la de “narco-candidata”.

Sheinbaum dijo que no respondería mentiras, pero sí es importante aclarar y deslindar responsabilidades, porque las nuevas generaciones de compatriotas encontrarán, entre nuestras autoridades, corruptos y narcotraficantes, ejemplos poco edificantes de lo que es la política y del manejo de sus instituciones: todo para beneficio particular y faccioso.

TURBULENCIAS

Roció Nahle, también en el mar de corrupción

Una colosal fortuna es atribuida a la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Roció Nahle, derivada del manejo del presupuesto para la construcción de la refinería de Dos Bocas y cualquier ciudadano lo acepta como cierto, dado que lo que más ha sobrado son recursos para las colosales obras, en cuyos dividendos van desde familiares de altos funcionarios, hasta militares y empresas favoritas, pero cuya información sobre las cifras reales invertidas no se conocerán de inmediato “por razones de seguridad nacional”… La enjundia del senador Germán Martínez en contra de la IV-T se topó con la experiencia del diputado Jorge Gaviño que le mostró fotografías del ex director del IMSS con el presidente López Obrador, en épocas en las que el ex panista disfrutó efímeramente del gobierno de la transformación y que, al igual como ocurrió con el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa (qpd), hablaban bien cuando ocupaban cargos públicos y todo se volvió negativo cuando salieron de la administración pública. Y no es el único caso, sobran los que al dejar al presupuesto se convierten en los principales enemigos del régimen, pero si los volvieran a llamar todo cambiaría… Siguen los sacrificios de candidatos a puestos popular de todos los partidos, lo que ha transformado la política en sección de nota roja. Lamentable que se llegue a todos los extremos, cuando se consideraba que el servicio público era una noble función reservada para personas honorables, pero hoy estamos viendo que es todo lo contrario… El Congreso de Oaxaca se ha dado a la tarea de revisar y pedir a los alcaldes a no cambiar el uso del suelo en las zonas donde los incendios forestales han arrasado con todo, y que puede ser aprovechado por quienes buscan cultivos más rentables, dado el abandono en el que se tiene al sector agrícola, en donde la delincuencia organizada ha sentado sus reales para inhibir o encarecer la producción de alimentos para hacerla poco rentable y peligrosa. Se pide que se cumplan los tiempos para la rehabilitación de las zonas devastadas y evitar que estos lugares se conviertan en zonas habitacionales o aptas para enervantes.

