Smog y humo a los capitalinos

Punto por punto

Augusto Corro

Millones de capitalinos seguiremos flagelados por la contaminación ambiental. Son ya varios días que es irrespirable el aire en la Ciudad de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico sugirió que adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares limiten esfuerzos al aire libre.

Esa cantaleta nos la sabemos de memoria. Cada vez que se presenta la contingencia ambiental se recurre a la misma perorata, inútil y desgastada.

Ante la contaminación ambiental incontrolable solo nos queda la resignación. ¿Nadie tiene el suficiente poder para implementar medidas que nos permitan respirar un mejor aire?

Parece que no. El fin de semana los capitalinos llevamos a nuestros pulmones no solo el smog arrojado por los automóviles, sino también el humo de un sinnúmero de incendios, en pastizales, lotes baldíos, bosques, etc.

En fin, la mala calidad del aire es total con índices de contaminación muy altos bajo un calor agobiante.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que, ojalá, por primera vez se pongan las pilas para frenar, en serio, la contaminación ambiental que ataca y daña directamente nuestra salud. ¿Usted qué opina amable lector?

La historia se repite una vez más y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México pidió suspender cualquier actividad al aire libre en las escuelas capitalinas, debido al incremento en los índices de contaminación.

A merced del hampa

Una de las entidades más violentas de México es Guanajuato. Los criminales no distinguen a sus víctimas. Arrasan parejo. El sábado se registró el asesinato del dirigente sindical Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Se trata de una baja muy importante para la confederación cetemista, pues se desempeñaba como el brazo derecho del máximo dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.

Muñoz Mosqueda dirigió durante cuarenta años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petroquímica, alcalde de Salamanca (sede de la refinería “Antonio M. Amor), diputado federal y senador priísta.

Como ocurre en ese tipo de asesinatos surgen inmediatamente los responsables. En este caso, se adjudicó la ejecución el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narcomanta colgada en un puente de Salamanca.

En Guanajuato, como en otras entidades, la violencia se desató porque los delincuentes multiplicaron sus actividades con las extorsiones, secuestro y robo de combustible.

De acuerdo con la información oficial, el estado con mayor violencia en el primer trimestre de 2019 fue Guanajuato con 947 asesinatos. Lo anterior obedeció, en gran parte, a la lucha por el centro país que libran el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al huachicoleo. Con esa delincuencia organizada en todo su apogeo no se le ve fin a la violencia e inseguridad a la mencionada entidad.

Niños y niñas contra delincuentes

El estado de Guerrero contempla problemas complejos que nadie quiere atender. Por ejemplo, las autoridades optan por no hacer caso a las exigencias de seguridad que exigen los guerrerenses. Debido a la presencia de la narcodelincuencia y sus acciones violentas, miles de habitantes de diferentes regiones viven en un terror constante y son miles los que abandonan sus lugares de origen acosados por la delicuencia.

La siembra del opio en Guerrero ya provocó violencia incontenible a grado tal que niñas y niños nahuas anunciaron su incorporación a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para defenderse del grupo delincuencial Los Ardillos.

En el diario La Jornada se informó que los menores, de entre siete y diez años supuestamente se unirán a la policía comunitaria, tras recibir entrenamiento básico de guerrilla. Supuestamente los niños son originarios de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera. En Guerrero hace varios sexenios que no se nota la presencia de las autoridades. La guerra entre los Los Ardillos y Los Rojos hace varios años que tienen aterrorizados a los guerrerenses.

Más de migrantes

En la mañana del domingo, decenas de migrantes cubanos se escaparon de la estación Siglo XXI. Los extranjeros aprovecharon la confusión generada por una protesta cerca del portón de las instalaciones de Instituto Nacional de Migración (INM).

Según se informó fueron setenta cubanos los que se escaparon. En fechas anteriores, novecientos migrantes –la mayoría cubanos-, también huyeron de los centros donde estaban recluidos en espera de la documentación para entrar a México.

Como señalamos en entregas anteriores, la situación de los migrantes es difícil. En las zonas fronterizas hay sobrepoblación de personas, con los respectivos problemas de sobrevivencia, que buscan ingresar a Estados Unidos.

aco2742@hotmail.com