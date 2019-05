Michelle Salas habla sobre supuesta sobredosis de Luismi

Asimismo, la hija de Stephanie Salas dijo: “Tengo casi 30 años, estaría medio raro que mi papá todavía me mantuviera”

Michelle Salas habló ante los medios sobre la supuesta sobredosis que su papá, Luis Miguel, tuvo en Argentina durante las presentaciones de su gira “México por Siempre”.

Desde hace varias semanas, Michelle Salas ha estado en el centro de la polémica, luego de que se convirtiera en blanco de las críticas de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Pese a la controversia, el retoño de Stephanie Salas ha compartido los pormenores de su vida con sus seguidores en redes sociales, y ha sorprendido a sus fans al mostrarse más abierta que nunca al responder cuestionamientos sobre su vida personal.

Aunque medios como “Suelta la sopa” han asegurado que la relación entre Michelle Salas y Luis Miguel no es la mejor, ya que ambos se mantienen ocupados por asuntos de negocios, la joven modelo ha asegurado que no tiene conflictos de ningún tipo con su padre.

Recientemente, en Los Ángeles, California, donde asistió a un evento como embajadora de la nueva línea de maquillaje de Dior, junto a la supermodelo Bella Hadid, la hija de Stephanie Salas habló con las cámaras de la cadena Telemundo sobre varios temas, y su relación con su papá no podía faltar.

La joven modelo reiteró que no recibe apoyo económico de Luismi, algo que, debido a su edad, considera normal:

“Tengo casi 30 años, estaría medio raro que mi papá todavía me mantuviera”.

Al ser cuestionada sobre que su padre tuvo una sobredosis de alcohol y drogas en Argentina según lo informó el programa de espectáculos local Involucrados a principios de marzo, tras las presentaciones que ofreció en Córdoba y Buenos Aires, Michelle Salas señaló:

“Yo hasta que no lo veo, no lo creo, yo no he visto nada de eso. Verdad no creo, porque no me he enterado”.

Además, confirmó que mantiene una buena relación con la ex esposa de su padre, Aracely Arámbula, y con sus medios hermanos Miguel y Daniel: “Yo siempre estoy en contacto con mi familia, y bueno, con mis hermanos y su mamá también, porque son mis hermanos”.

Sin embargo, no quiso hablar sobre el distanciamiento que existe entre Luis Miguel y los dos pequeños.

Además, confirmó que mantiene una buena relación con la ex esposa de su padre, Aracely Arámbula, y con sus medios hermanos Miguel y Daniel