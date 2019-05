Adriel y Javier continúan con el ciclo de “La escuela no me gustó”

Los artistas unen sus talentos para conquistar al mundo, orgullosos de sus raíces mexicanas

Arturo Arellano

“Señalado por costumbre” es el disco de Adriel Favela con el que tuvo su primer acercamiento con su hoy amigo Javier Rosas, originándose una química instantánea, que luego dio pie a la creación del dueto “La escuela no me gustó” cuyo éxito se reflejó en una exitosa gira juntos, bajo el mismo nombre. Ahora con el interés de seguir avanzando y dar continuidad a su complicidad, Adriel y Javier anuncian el lanzamiento de cuatro temas nuevos también a dueto, lo mismo que una nueva gira, renovada.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Adriel comentó “se vienen muchas cosas nuevas, muchas sorpresas, agradecidos con la gente, puesto que nos ha cobijado muy bien. Ya hay material grabado nuevo, la gente lo solicita, decidimos hacer cuatro temas extras con su video, el primero de ellos ya salió y llevamos más de millón y medio de visualizaciones. A la gente le gusta esta dupla, la energía que tenemos juntos. El show en vivo es diferente a lo que la gente está acostumbrada, me considero una persona enérgica, predominante, lo mismo que Javier tiene un estilo muy marcado y fuerte, de modo que si nos unimos hay una magia muy cabrona”.

“Queremos llevar no sólo buena música, sino un buen mensaje y una buena imagen a través de lo que vayamos lanzando. Van a poder ver cosas diferentes, Adriel cantará temas de Javier, Javier temas de Adriel. Javier está además a punto de sacar algo en solitario que es puro fuego y yo preparo un nuevo material con colaboraciones como la de Leo Dan, Ky-Mani Marley, entre otros. Yo estoy peleado con encasillarme, porque para poder jugar en grandes ligas hay que saber jugar afuera, para mostrarle al mundo que el folclor mexicano es bello, hay que volverlo coolpara ellos”,

No obstante el éxito de su dupla, no consideran dejar sus carreras en solitario para dedicarse a un dueto oficial como tal “cada quien tiene su carrera, estamos juntos porque nos gusta y la gente lo solicita, pero fuera de todo esto cada quien tiene su carrera individual. La mayoría de la agenda actual está basada en nuestro concepto ‘La escuela no me gustó’, pero también cada quien tiene su agenda personal. Por el momento estamos con lo del tema porque la industria es de momentos, esta canción nos está abriendo puertas, pero tanto como desaparecer individualmente no lo creo”, dijo Javier, a lo que Adriel añade que “fuera de la música tenemos una amistad muy grande, le he aprendido mucho, es muy gratificante tener un proyecto juntos”.

Este éxito ha inspirado a otros “hay propuestas de gente que se quiere sumar a nosotros, es muestra de que la unión hace la fuerza y nosotros rompimos con esa hipótesis de que en el regional mexicano no se hacen duetos, nosotros nos atrevimos y salió muy bien. De eso se trata de romper las barreras y con ello vienen las bendiciones, de hecho ofrecimos un show en los premios Billboard, eso estamos fomentando, sí se puede y estamos para ayudarnos. Si las personas optaran por ayudarse unas con otras, definitivamente todo sería mejor”. “No me gustó la escuela” está disponible en plataformas digitales, mientras que su agenda de fechas y presentaciones puede consultarse en sus respectivas redes sociales.

“No me gustó la escuela” está disponible en plataformas digitales, mientras que su agenda de fechas y presentaciones puede consultarse en sus respectivas redes sociales