Vanessa Aguilera presenta “Debut y despedida”

El tema es un homenaje a Los Ángeles Negros, imprimiendo su voz y estilo

Arturo Arellano

La cantautora y actriz chilena Vanessa Aguilera, conocida principalmente por su rol de Claudia López, en la exitosa serie de BKNen Chile, nos presenta su segundo sencillo “Debut y despedida”, un homenaje a Los Ángeles Negros, tema compuesto por Chico Navarro, producido y arreglado por Carlos Macías, y que ya está disponible para descarga y escucha en plataformas digitales.

Para ahondar en el tema y sus planes a corto plazo, la cantante visitó la redacción de DIAERIO IMAGENy en entrevista comentó “ha sido un camino difícil porque llegué a México a empezar desde cero en la música, por lo que todo ha sido un gran aprendizaje. En Chile empecé a los nueve años de edad y siempre fue muy fluido, comencé en canal 13 con muchos talentos, luego fui a representar a Chile en España y se dieron muchas cosas bellas, la serie BKN,donde mi personaje cantaba y grabé cinco discos, pero al llegar a México fue empezar de nuevo, el desafío de llegar a donde nadie me conocía. Afortunadamente las cosas empiezan a darse y actualmente presento el segundo sencillo de lo que será mi nuevo disco”.

El sencillo en cuestión es “Debut y despedida”, homenaje a Los Ángeles Negros del cual refiere: “Don Mario Gutiérrez es un hombre al que admiro y respeto mucho, ha estado en México por más de 30 años, perseverando, por lo que es un gran ejemplo para mí, como artista chileno que ha triunfado fuera del país, lo conocí aquí y me ha apoyado mucho. Por otro lado, hace un año empecé a trabajar con el cantautor chiapaneco Carlos Macías, con quien lancé el primer sencillo ‘Cuando me besas’ y con quien trabajaré todo el disco. Carlos me dijo que tenía una maqueta de un tema de Los Ángeles Negros, era justo ‘Debut y despedida’, me quedé impactada, porque de por sí es una canción muy bella, pero Carlos le hizo arreglos nuevos, de jazz, distintos a la versión original, que queda muy bien con mi estilo”.

Reconoce que además de ser un homenaje a sus compatriotas “también es una manera de acercar a los jóvenes de mi edad a la música de Los Ángeles Negros y en general a la música romántica, a las baladas. Los jóvenes de mi generación están en otra cosa, pero ojalá presten sus oídos también a la música que evoca al amor. El estilo del reggaetón existe muy fuerte desde hace muchos años en Chile, yo no estoy peleada con nada, pero como público creo que siempre hay lugar para el romanticismo, jamás queda de lado, aunque lo urbano está de moda. Y en mi caso me identifica el amor, soy intérprete, me gusta la balada y siempre voy a respetar mi esencia”.

Se dice admiradora de “las mujeres que están triunfando en la música, principalmente admiro a Mon Laferte, es un ejemplo, la conocí en Chile, estuvimos juntas participando en un programa, yo era mucho más niña y es un orgullo que ahora este ella triunfando en México con su estilo. Yo me considero representante de la balada romántica clásica, aunque sé que soy muy joven, quiero llegar al corazón de la gente con mis canciones. Cada mujer tiene su estilo, por el hecho de que, aunque somos artistas, también somos personas y esa personalidad es lo que nos hace transmitir algo diferente”.

El disco sería tentativamente lanzado a finales de este año, pero sus primeros dos sencillos ya se pueden escuchar en plataformas digitales.