Legalización de la mariguana

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL PAÍS CONTINÚA EN LLAMAS, INCENDIOS REALES O PROVOCADOS POR LA NEGLIGENCIA O POR LAS GANAS DE JODER, MILES DE CAPITALINOS SUFREN LA CONTAMINACIÓN, MIENTRAS TANTO, ANDAN BUSCANDO LOS “PROTOCOLOS” Y LOS POLÍTICOS DECLARAN, PERO NO CONTROLAN…COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS,.. SE DEBERÍA PROHIBIR EL BLA BLA BLA Y EL “ATOLE CON EL DEDO”…Y LA VENTA DE CERILLOS…

Pues mucho se habla de las maravillas que de pronto le encuentran a la mariguana, pero desde los tiempos prehispánicos los indígenas del país sabían muchas de sus mágicas y alucinantes virtudes, hace algunos años, viajando por Oaxaca, se me acercó un indígena de la sierra y me ofrecía mariguana de la “barba roja oaxaqueña”, me recomendaba el producto para ponerla en una lata o garrafa con alcohol para que dejándola reposar, decía, soltara sus jugos y se pudiera utilizar como un remedio para los dolores musculares y para los de artritis, una de mis tías sufría de eso y la compré, viajé con el “Jesús en la boca” y al llegar a la capital, de inmediato compré un garrafón de un galón y metí las ramas o las “colas” de la yarba para ponerle alcohol y después de unos días la llevé con la tía y ella comenzó a utilizarlo con un enorme éxito, ya que le calmaba los dolores y le decía en plan de broma: “Tía es para untárselo, no para fumárselo” y ella soltaba la carcajada, eso le duró por varios meses hasta que murió.

Los puritanos y demagogos diputados que hoy “legislan” hablan mucho de la legalización de las drogas en el país, esperando, seguramente, la “autorización para hacerlo de parte del gobierno de los Estados Unidos”, ya que éste aprovecha todos los mecanismo para legalizar su utilización y para patentar sus diferentes presentaciones y controlar el mercado mundial y así tener mecanismo de control de los flujos financieros que se van a reciclar a su economía y el manejo controlado de sus usuarios para poder manipularles en cualquier momento, es parte de las guerra financiera, pero también de la guerra controlada; los norteamericanos sabían de antemano que con el nivel de adictos que mantienen los flujos financieros que salen del país alcanzan varios miles de millones de dólares, ya que el negocio en conjunto se estima en más de 300 mil millones de dólares anuales y esto les ponía en riesgo, ya que los grupos terroristas y guerrilleros de buena parte del mundo utilizaban o utilizan el tráfico de drogas para financiar sus propios movimientos y esto lo vieron en Irak, Irán, Colombia, Venezuela y es así que antes de todo legalizan, pero controlando los flujos financieros y la comercialización mundial, por esa razón en México lugar donde la mariguana tiene siete variedades de alto nivel comercial, se deja a un lado su legalización y desperdiciamos tiempo para poder controlar muchos productos que después, como hoy, estamos adquiriendo de los norteamericanos cuando podríamos producirlos ya, así es el mecanismo de control y de manejo operativo de la legalización y por ello los “valientes legisladores y funcionarios mexicanos le hacen al pendejo”… hasta que les den permiso los gringos.

En la Universidad Tailandesa, lugar donde salen las variedades enanas y de mayor potencial en la mariguana, se establece una carrera donde el estudio principal es el de la cannabis para forjar estudiantes interesados en su siembra, producción y uso, es la universidad de RANGSIT, universidad privada que se encuentra a media hora de Bangkok y los estudios se llevarán a cabo en la facultad de INNOVACIÓN AGRÍCOLA. Por esa razón, Tailandia se convirtió en un país donde se aprueba la legalización de la mariguana. Eso es tener visión empresarial y no la visión de dependencia y manipulación que sostenemos los mexicanos esperando las aprobaciones norteamericanas, así pues nos traen como al perico a toallazos, aumentando los precios de los productos agrícolas o sus impuestos y controlando la zona fronteriza y estableciendo una política de marginación y discriminación de todo lo mexicano, mostrándonos como enemigos no como socios y aportadores de la mejor mano de obra para su producción agropecuaria, en fin, lo importante es que dejemos a un lado la política de distracción y entremos a la política de solución y, en las soluciones están los caminos al futuro, no los caminos de la dependencia y la manipulación.

Por ejemplo, el único interesado en el negocio ligado a las refresqueras, ha sido Vicente Fox, una porque sabe de sus usos y la otra porque también conoce de su operación y manejo comercial, así que pronto llevará, si no hay otro nivel, la ventaja comercial para su propia producción y manejo de productos de importación y la producción nacional y esto le dará un potencial económico que podrá usar para sus caprichos políticos, ya que entonces no necesitará como no ha necesitado la famosa pensión, sino que, con el lema de fuera máscaras podrá anunciar su producción mostrando la otra cara que en verdad debe mostrar, la de un hombre que busca la presión para controlar sus negocios y salir de la jodidez y colocar a su rancho como un referente modernista de la legalización…así que: a sembrar y fumar, que el mundo se va a acabar…

