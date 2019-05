AMLO presume inversión extranjera directa de 10 mmdd

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay confianza en el país y prueba de ello es que, en el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa alcanzó 10 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de siete por ciento con relación al mismo periodo de 2018.

“Me informó la secretaria de Economía (Graciela Márquez Colín) que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país. Llegaron 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que significa un incremento de siete por ciento con relación al mismo periodo del año pasado”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, expuso que ese monto representa “un buen indicador” para el país, en tanto que el peso mexicano con relación al dólar americano “se ha apreciado. Tenemos un peso fuerte, todo el tiempo”.

A ello se suman los acuerdos firmados hace unos días con HSBC, Mizuho Securities y JP Morgan para fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la ampliación de tres a cinco años de un fondo revolvente con un monto disponible de hasta 8 mil millones de dólares, además “nos bajaron la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Hay confianza en el país”, dijo el Ejecutivo federal.

México cuenta con mucho potencial en reservas petroleras, razón por la que la próxima semana visitará un campo petrolero, ya que la apuesta es invertir en exploración y perforación de pozos.

“Entonces, va bien la economía. De todas maneras, las calificadoras son libres y ellas van a decidir. Yo no veo, lo digo con sinceridad, afortunadamente, ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas”, remarcó. El Ejecutivo federal dio a conocer que se cuenta con un fondo de estabilización para contingencias, que tiene alrededor de 300 mil millones de pesos, que se creó y ha obtenido ahorros, “para que en caso de que se necesitara se pudiese utilizar”.

Sin embargo, decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex porque “tenemos manera de hacerlo”.

También se cuenta con otro fondo derivado de los subejercicios, de lo que se dejó de utilizar “en años anteriores por alrededor de 80 mil millones de pesos y también la instrucción es: ‘No se toca, por si las moscas’, pero –toco madera- no los vamos a utilizar”.

De tal suerte que las finanzas públicas están sanas, por lo que “no va a aumentar la deuda (…) no vamos a contratar más deuda. No vamos a endeudar al país, no va crecer la deuda en términos reales y no este año, en todo el sexenio”, puesto que ya no hay corrupción tolerada, lo cual permite liberar muchos fondos para el desarrollo del país.