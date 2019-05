Félix & Gil llegan a la escena del pop de forma brillante

La dupla, oriunda de Baja California, presenta un conmovedor tema para reflexionar en el trato de los hijos hacia sus madres

Promueven “Café en la mesa”

Arturo Arellano

Pocos artistas son capaces de desnudar su corazón y el alma en una canción, pero “Café en la mesa”, nuevo tema del dueto originario de Baja California, Félix & Gil, es uno de esos conmovedores y especiales casos, dado que en la temática del mismo invitan a reflexión, lo mismo que en un video publicado en sus redes sociales titulado “Y tú, ¿en qué inviertes tu tiempo?”, en el que es posible ver parejas de madres e hijos con conflictos derivados del tiempo invertido en estas plataformas, mientras que Félix & Gil enmarcan con una versión acústica de su sencillo inspirado en la madre de Félix.

El conmovedor tema fue producido por Thom Russo (Johnny Cash, Michael Jackson, Eric Clapton) y en entrevista con DIARIO IMAGEN, el dueto habló al respecto.

“Ha sido un cambio radical llegar a la Ciudad de México, un reto que ha servido para traernos a la realidad, porque de pronto cuando vives en una ciudad chica crees que te puedes comer al mundo, pero llegas acá y te das cuenta de que hay mucha gente con talento en la fila, ha sido difícil, pero oportuno para aprender y seguirnos preparando.

En este caso, el sencillo viene acompañado de un video en el que tratamos de hacer ver a la gente que estamos ocupando mucho tiempo en el celular, redes sociales o viendo series y dejamos de prestar atención a nuestros familiares, especialmente a nuestras madres”.

La historia es más personal para Félix, dado que habla se du madre “yo tuve la mala fortuna de perder a mi mamá cuando apenas tenía 12 años, ella fue víctima del cáncer y esta canción le rinde homenaje, por eso es muy especial, además me sirvió como terapia o catarsis para limpiar un poco la herida, porque a veces uno piensa que ya se cerró la herida, pero no siempre es tan fácil, aunque hayas creído superarlo. La canción fue hecha por mi necesidad de expresarme, pero todo el equipo consideró que debía salir como sencillo para hacer un homenaje a mi madre. Básicamente plasmo en la canción un sueño que tuve con ella, en el que le digo que no se preocupe, que todo está bien y así seguiré”.

Se planea que el disco completo sea lanzado en verano “son 12 temas que ya están grabados, estamos muy emocionados porque ha estado guardado bastante tiempo y viene muy variado, con baladas, otras movidas y meet tempo, es lo más padre que es un poco de todo. Las influencias que tenemos nos hacen diferentes a otros proyectos, nos influencian desde cosas de rock de los ochentas, hasta regional mexicano, dando como resultado un pop bastante fresco, en una época donde casi no hay. Componemos lo que queremos decir, no ponemos atención a palabras rebuscadas, escribimos como hablamos, con nuestro lenguaje, para que sea algo universal, tenemos nuestra metodología para componer, pero lo padre es ir componiendo según lo vayamos sintiendo”.

Con el disco listo para ser lanzado en el verano, el dueto ya cuenta con tres sencillos en plataformas digitales “Sabe bien”, “Beso a beso” y “Café en la mesa”, que juntos suman más de 6 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

El primero se colocó en el Top 10 de la radio a nivel nacional y apareció en el Top Viral 50 de países como Perú y Chile. El talento de estos jóvenes compositores los ha llevado a colaborar con Reik (“Al fin estás aquí”), a abrir los conciertos de Ha*Ash en el Auditorio Nacional y a ganarse el reconocimiento de un productor tan importante como Kiko Cibrián. Mientras que sus fechas de conciertos en vivo se irán dando a conocer en redes sociales.