Los Jiménez regresan con “Así fue mi padre”

El espectáculo se presentará por quinta ocasión en el Centro Cultural Roberto Cantoral, este martes 21 de mayo, donde actuará Armando Manzanero

Arturo Arellano

El gran espectáculo internacional y multimedia “Así fue mi padre”, que narra la vida de José Alfredo Jiménez, regresará al Centro Cultural Roberto Cantoral este 21 de mayo, como es tradición con la presencia de Luis Alfredo Jiménez y José Alfredo Jiménez Medel, pero también en esta ocasión la participación especial del maestro Armando Manzanero.

En conferencia de prensa , los responsables del espectáculo hablaron al respecto. “Es un show con una gran carga emocional para el público, pues se maneja como un viaje en el tiempo, donde el destino final será diferente para cada espectador, dado que la idea es que todas las personas se reencuentren, no con José Alfredo, sino con su propio padre. El espectáculo corre con el legado de José Alfredo Jiménez, es la columna vertebral, pero no sólo la música, sino anécdotas que se han recopilado durante más de veinte años escuchando testimonios de quienes fueran sus grandes amigos. Uno de ellos el maestro Armando Manzanero”, dijo Medel.

A esto, Manzanero, agregó “según entiendo son dos horas de espectáculo, pero mi participación será breve, tendré la oportunidad de platicarle a la gente algunas experiencias que tuve con el maestro José Alfredo Jiménez, y es que la peculiaridad de sus canciones es que suenan hermoso en cualquier versión. José Alfredo tenía la capacidad de pararse a cantar acompañado de un mariachi o una orquesta sinfónica y las canciones no perdían su hermosura. Vamos a platicar y después a cantar tres canciones que he preparado especialmente para ese día”.

Adelanta que su homenaje a José Alfredo no quedará en esta participación “Tengo planes con José Alfredo Jiménez (Medel), de sacar un disco de duetos, en el que se escuche la voz mía y si la tecnología me lo permite a dueto con José Alfredo padre. Ya le pedí la voz de José Alfredo a Sony, les propuse que yo pagaba la producción del disco y la distribución, que me pusieran las condiciones que quisieran, pero que yo quería usar esa voz.

Con un elenco de 18 artistas en escena, el espectáculo se presentará por quinta ocasión en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde además se darán cita Myrna Lozano y Luis Alfredo Jiménez, nieto del compositor mexicano.