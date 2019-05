Ovacionan a Carmen Salinas en el “Tenorio Cómico”

Una de las puestas en escena más queridas en la cartelera teatral mexicana es el “Tenorio Cómico”, que regresa a la cartelera mexicana con grandes estrellas como lo son la querida y talentosa Carmen Salinas, los Mascabrothers y María Elena Saldaña.

La obra se reestrenó en el Teatro Aldama con un lleno absoluto y con un elenco renovado, en el que destaca también la presencia de Yanet García, Raúl Araiza y Daniel Bisogno, quienes contaron una versión bastante irónica del clásico de Zorrilla.

Los actores jugaron sus roles satirizando “El Tenorio” cual clásico del teatro, pero a petición de Andrés Manuel López Obrador (Christian Ahumada), se pasó del clásico tradicional a una versión autóctona del montaje, ahora situado en la época prehispánica en México y con Don Juanitziny La Malinchecomo protagonistas. El público respondió a cada paso de los comediantes con carcajadas plenas, pero la ovación se la llevaron sin duda María Elena Saldaña y Carmen Salinas, cada una en su aparición.

El público se divirtió con las parodias de López Obrador y Marcelo Ebrard, satirizando incluso las mañaneras del hoy Presidente de México, que tuvo un encuentro con “Mela Peláez”, a quien da vida Carmen Salinas, que además realizó un número humorístico en solitario, incisivo, directo, a la vieja escuela de la comedia política, como la escuela de “Palillo”, ganándose así el aplauso de la gente. Más tarde se transportaron de la época prehispánica a la de la Independencia mexicana y finalmente a la actualidad.

Al culminar la función y en entrevista con DIARIO IMAGEN, Christian Ahumada, que interpreta a López Obrador, nos contó: “Estamos muy contentos, en mi caso desde que empecé a hacer ‘El privilegio de mandar’, tenía ese miedito de que la gente sólo ubicaba al queridísimo y talentoso Germán Ortega, que hizo en su momento una interpretación maravillosa de Andrés Manuel López Obrador y yo tenía ese reto. Creo que la gente lo aceptó muy bien, al darse cuenta de que era un Pejediferente, más acercado a la realidad, no tan caricaturizado como lo hacía Germán. Ese fue mi reto particular, que me conocieran con otro estilo, otro concepto y a final de cuentas lo aceptaron muy bien”.

Dado que en este “Tenorio Cómico” se da un crossover entre Ahumada y Ortega, haciendo ambos a López Obrador refiere que “ya en alguna ocasión nos habíamos juntado en el escenario, en otro ‘Tenorio Cómico’, donde yo hacía mi Pejey Germán hacia el suyo, pero en ese momento yo no tenía mucha pantalla, ni era exhibido en tele ni nada, no tenía exposición, porque yo siempre me he dedicado a la radio, mi carrera es de 15 años en radio, hago el personaje del duende preguntón con Carlos Loret de Mola, todos los días, entonces estaba más enfocado a eso y la gente no me conocía. Ahora ya se tiene más peso, porque la gente ya me vio haciendo al Pejeen el segundo ‘Privilegio de mandar’”.

Sobre la libertad de expresión en el país, tomando en cuenta que en este montaje satirizan la política mexicana, comentó “está superbien, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que dijo cuando rindió protesta fue que iba a haber libertad de creencias, libertad empresarial y libertad de expresión, de modo que no hemos recibido, ninguna crítica, ni censura, al contrario, el Presidente se ha mostrado abierto, sabe que la crítica es necesaria para hacer un contrapeso en el gobierno y estamos contentos, porque ha habido completa libertad de hacer al personaje, en algún momento se acercó porque me quería conocer, pero por otras razones ya no se pudo, no se pudieron acomodar las agendas, sin embargo, estamos tranquilos en el tema de libertad de expresión, durante lo que va de este mandato”.

“Tenorio Cómico 4a. Transformación” continúa ofreciendo funciones los viernes 19:00 y 21:30 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas y domingos 17:00 y 19:30 horas, en el Teatro Aldama, al menos hasta el 30 de junio cuando culmine la temporada en la Ciudad de México.

Otros que participan en el montaje son: Gerson Andrade en el papel de Donald Trump; El Indio Brayan, haciendo una rutina en solitario y Pedro Sola en una aparición especial.

