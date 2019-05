“Las máscaras” musicales de LZR

En el tema invitó a Erik Neville de DLD, a sumarse a la guitarra

Asael Grande

Durante más de un año, LZR ha cocinado a fuego lento su disco debut “Claroscuro”. No tiene prisa. El proceso lento le ha permitido madurar un proyecto que combina electrónica pop y rock. En sus primeros tres sencillos (“Eternos”, “Caminos”, “Ajenos”) se enfocó en sonidos bailables, pero en “Máscaras”, exploró una faceta más ruda, sin dejar de lado su influencia ochentera: “después de dos años y medio de trabajo, se acerca ya el lanzamiento de mi disco ‘Claroscuro’, es un poco lento el proceso, pero creo que lleva su dedicado tiempo, saldrá a finales de julio, un EP que está bien integrado en sonidos, se escucha la personalidad de lo que es el proyecto LZR, creo que cumplí con esta primera etapa de un EP, cuyo sonido tiene su propia vida, es una mezcla de varios géneros, desde electro pop, electro rock, tecno pop, pero va dominando sobre todo el espectro sonoro de las influencias de la música de los 80s, pero también no dejo de lado lo que está pasando actualmente, hay sonidos e influencias de varias bandas nuevas que van saliendo, es una mezcla bastante agradable, mi proyecto es una punta de lanza”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Máscaras” es un sencillo más energético, cuya letra deja de lado el tema del amor y el desamor: “versa sobre las distintas máscaras o facetas que tenemos en la vida cotidiana, pero sobre todo con la superficialidad de la sociedad actual, totalmente el estar manejando máscaras con tantas personas para sobrellevar lo que es esta vida, se tiene que ser más honesto y dejar de un lado la hipocresía, es un tema diferente, fuerte, de letra directa, me gusta decir las cosas de frente, creo que manejándose así por la vida es como mejor se puede dar a entender uno y no tener tantas vertientes o tantas máscaras con la gente, es un tema honesto”, explicó LZR, quien en el tema invitó a Erik Neville de DLD, a sumarse a la guitarra: “para mí fue un gusto y un placer, a nivel profesional y personal, estar trabajando con artistas de este nivel, desde que empezó DLD lo sigo, me gustan muchos sus guitarras, su sonido, le enseñé lo que estaba haciendo, y le gustó “Máscaras” y creo que también necesitaba esta parte energética en los riffs de las guitarras, y él quiso participar, sobre esta línea musical, grabamos el video, nos dio parte de su tiempo, fue un honor que haya grabado el video”, agregó LZR.

A finales de julio será editado “Claroscuro”, el cual incluirá los cuatro sencillos que han salido desde hace más de un año (“Eternos”, “Caminos”, “Ajenos” y “Máscaras”), además de otras cuatro canciones inéditas: “ya tengo algunos meses, que es la parte que más me emociona y me gusta, el tocar en vivo, porque el llevar toda esta parte electrónica en vivo es la parte bonita, tengo full band, banda en vivo, y sobre todo que la gente sienta la música, el show es muy audiovisual, es una experiencia sonora y visual”, finalizó LZR.