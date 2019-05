“El viaje de Chihiro” llega a México

Arts Orquesta ofrecerá función por el 15 aniversario de la cinta animada este 2 de junio en Centro Cultural Teatro 1

Esta cinta es la más taquillera de Japón y lo sigue siendo

Arturo Arellano

“El viaje de Chihiro” con orquesta en vivo, es el espectáculo que Arts Orquesta México ha preparado para celebrar el 15 aniversario de la película animada y 2 años de la compañía. El evento consiste en la presentación íntegra de la afamada película producida por los estudios Ghibli, acompañada por una orquesta de 28 músicos en escena. La cita para este acontecimiento es el 2 de junio a las 13:00 horas en el Centro Cultural Teatro 1.

En rueda de prensa, los responsables de este espectáculo hablaron al respecto. “Nosotros como Arts Orquesta celebramos dos años, pero la película festeja 15 desde su lanzamiento. Nuestra tarea como orquesta es hacer un Movie Concert, de modo que se proyecta la película con todo el soundtracken vivo, pero no solo eso, sino la música de ambientación. No es sólo una experiencia o goce estético, sino estimular al público sonora y sensorialmente, que la gente tenga interacción con lo que ocurre fílmicamente. Esta cinta es la más taquillera de Japón, lo sigue siendo y es la única que ha ganado Oscar a Mejor Película Animada y mejor música, ni Disney o Pixar, es Ghibli la única empresa que ha tenido este reconocimiento”, dijo Aurora Gómez Meza.

Manuel Serna, director artístico de la compañía, recordó “Empezamos en 2017, estrenando ‘Amelie’ con orquesta en vivo, luego presentamos ‘El extraño mundo de Jack’ en noviembre, fue difícil porque acababa de pasar el terremoto y la gente apenas empezaba a salir de sus casas. Posteriormente decidimos llegar a CCT1 con ‘El viaje de Chihiro’, presentamos de nuevo ‘Amelie’, luego ‘Jurassic Park’, en diciembre ‘El Expresó Polar’ y ahora para celebrar tanto nuestro aniversario como el de la película volvemos a hacer ‘El viaje de Chihiro’, es cine de culto para algunos, porque nos interesa más allá de presentar el formato Concert Movie, películas que dejen un impacto en la gente, con un buen mensaje y valores”.

Por su parte, Luis Ángel Pimienta destaca que “Es una doble misión, por un lado se acerca al público jóvenes y niños a la música orquestal y por otro impulsamos la carrera de jóvenes intérpretes mexicanos que forman parte de la orquesta. Es un evento sinfónico, se presenta la película tal cual con todo lo que abarca musicalmente y estéticamente, pero también un tema importante es lo que se quiere externar y es que el creador de esta película Hayao Miyadaki, siempre quiere dejar expuesta la bondad, los valores y la identidad, por ello nos interesa que los niños estén aquí, para que se enfrenten a ello, fortalezcan sus valores, elementos como el desprendimiento, la alegría y la amistad, que mejor que sea a través de esta cinta y de su música”

Serna complementó que además “Se debe dejar ser a la orquesta, no matarla diciéndoles que tienen que tocar precisa y exactamente lo que está en la partitura, porque también hay un elemento sentimental, ellos deben apasionarse con lo que están tocando sin alterar la esencia” Finalmente sobre los planes de la orquesta a futuro adelantó “Por primera vez saldremos de gira con ‘El viaje de Chihiro’, después de la fecha en CCT1, iremos a otros estados de la república. Posteriormente tendremos sorpresas con otras películas de lo cual un no podemos adelantar mucho, sin embargo, no nos cerramos a ninguna posibilidad, lo único que si cuidamos es que sean películas de calidad y donde la música sea un protagonista, un personaje más”. Por tanto tienen en sus planes continuar tocando en vivo cintas de animación japonesa e incluso conciertos inspirados en videojuegos.

