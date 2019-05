Rodrigo de la Cadena llevará todo su romanticismo al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Ofrecerá el próximo domingo 26 de mayo, a las 18:00 horas, un concierto como parte del lanzamiento de su nuevo material discográfico, titulado “Conversación en tiempo de bolero”

Presentará en vivo su primer disco con sonido de trío

Asael Grande

En el escenario del gran Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Rodrigo de la Cadena ofrecerá el próximo domingo 26 de mayo, a las 18:00 horas un concierto como parte del lanzamiento de su nuevo material discográfico, titulado “Conversación en tiempo de bolero”, álbum en el que en conjunto con la colaboración estelar de El Gaby, incluye boleros de compositores como Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, René Touzet, Benito de Jesús, César Portillo de la Luz, Lolita de la Colina y el propio Rodrigo de la Cadena: “presentaré mi primer disco con sonido de trío, saben que yo soy bolerista por convicción desde mis inicios, y nunca había sacado un disco con el sonido característico de los tríos, pero no había podido hacerlo porque no había encontrado un músico que le diera la característica original y auténtica a un disco, porque todos son imitadores o la gran mayoría tienden de imitar el requinteo de Alfredo Gil, de Roberto Puente, de Chamín Correa, entonces, es difícil encontrar originalidad en los requintistas, entonces, conocí en internet a un amigo que se llama Gabriel Badillo Garate , le decimos ‘El Gaby’, vive en Tijuana, es un músico no conocido, desafortunadamente, y lo convoqué para grabar el disco, es su primer disco profesional, es un artista que hace acordes de seis notas en el requinto, hace melodías en el requinto, y es sumamente moderno; el disco trae 15 canciones, trae temas de Roberto Cantoral, de Lolita de la Colina, que es de lo más atrevido del disco, que es una canción que le canta al amor juvenil; viene también Álvaro Carrillo, que celebramos sus 100 años; hay un tema de René Touzet; este disco tiene canciones del compositor César Portillo de la Luz, el autor de ‘Contigo en la distancia’, vienen otros grandes, y trae canciones mías, y el primer bolero que habla de poligamia bisexual, enalteciendo la incondicionalidad de la mujer”, dijo De la Cadena, en conferencia de prensa.

El disco “Conversación en tiempo de bolero”, evoca el sonido del trío y el requinto contiene dúos en donde participan Carlos Cuevas y el maestro Armando Manzanero, así como la primicia de la grabación de “Madrigal”, el primer bolero mexicano escrito en 1918 por los maestros yucatecos Enrique Galaz Chacón (música) y Carlos R. Menéndez (letra): “me acompañarán, el maestro Armando Manzanero, Carlos Cuevas y Los Miranda, que es el grupo que estoy apoyando, son mis alumnos, con ellos me estoy metiendo intensamente a prepararlos, son unos hermanos de Guanajuato, los debuté en mi programa de Canal Once, y me da gusto que me acompañé Carlos Cuevas, un gran compañero, nunca me ha dejado solo, cantaremos la canción que grabamos juntos, ‘Nuestro juramento’, y Manzanero, que grabamos su primer éxito, ‘Voy a apagar la luz’, del año 1956, y vamos a lanzar un estreno de Manzanero, una canción nueva de él, que me acaba de dar, una canción que compuso, y se llama ‘Mis deseos por ti’”, adelantó el bolerista.

“Conversación en tiempo de bolero” de Rodrigo de la Cadena, se presentará el domingo 26 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” (Donceles 36, Col. Centro Histórico).

