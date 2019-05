Regresa el talk show a la televisión con Rocío Sánchez Azuara

“La tercera en discordia” es un espacio de discusión, orientación y ayuda, que tratará temas, como la familia, los amigos, el trabajo, los hijos, las infidelidades, los vecinos, las adicciones, entre otros

Inicia el lunes 27 de mayo, 18:30 horas, por Unicable

Asael Grande

Unicable presenta “La tercera en discordia”, nuevo talk showconducido por Rocío Sánchez Azuara que, con su sello característico, abordará diversas problemáticas sociales de actualidad.

Idea original de Silvia Olmedo, “La tercera en discordia”, es un espacio de discusión, orientación, y ayuda que tratará temas como la familia, los amigos, el trabajo, los hijos, las infidelidades, los vecinos, las adicciones, entre otros.

Producción de Alexis Núñez, “La tercera discordia” se transmitirá de lunes a viernes, a las 18:30 horas por Unicable, a partir del lunes 27 de mayo: “Alexis Núñez es una persona que conoce el periodismo, que conoce mi carrera desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos hace unos años, y nos reencontramos en algún aeropuerto, y acordamos que íbamos a volver trabajar un día juntos y, afortunadamente se dio, se conjuntaron las ideas, los tiempos, y aquí estamos haciendo ‘La tercera en discordia’, una propuesta bastante inteligente, marcando el regreso del talk show ala televisión, un formato que hace mucha falta, porque al final del día el talk show no es para escandalizar absolutamente a nadie, sino es una plataforma para que quien sean, y tenga las ganas de venir a exponer su caso, su historia de vida, y quiera buscar una solución, este es el lugar, así que yo fascinada, no pensé que fuera a regresar al formato de talk show, estoy feliz, han sido demasiados cambios, entrar a esta empresa que yo desconocía, ha sido pro demás grato, me han abrazado de una forma particular, me han dado todo el apoyo que necesito, y me siento con un gran compromiso de dar los mejores resultados”, dijo Rocío Sánchez Azuara, en conferencia de prensa.

Conductora y periodista, Rocío Sánchez Azuara (nacida el 27 de junio de 1963, San Luis Potosí, México), conocida principalmente por haber sido presentadora del talk show “Cosas de la vida” de Tv Azteca, y por haber trabajado en espacios como Noticiario “Desde México buenas tardes”, “Meridiano”, “Ciudad desnuda”, “ Visión urbana” y “Cuenta conmigo”, regresa a la televisión por la puerta grande, pues se integra a las filas de Unicable, en donde comienza “La tercera en discordia”: “los temas van a ser cualquiera, todas las historias son para mí importantes, pueden ser historias que hayan no tenido precisamente un sufrimiento, pero de ese no sufrimiento me gustaría mucho aprender, y me gustaría mucho que la gente supiera estas historias, nada en la vida es sencillo, cualquier historia es bienvenida al foro; desde el programa 1 habrá especialistas, pero el público también puede dar su punto de vista, pero tenemos sexólogos, tenemos abogados, psicólogos de diferentes ramas, licenciados, toda una gama de especialistas; estoy muy feliz, es una gran responsabilidad, me encanta que esta sea la plataforma para que las personas vean con ojos diferentes, más reales, lo que realmente está ocurriendo en el mundo, en el México real”, dijo Sánchez Azuara a DIARIO IMAGEN.