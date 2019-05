Diego de Erice conducirá el nuevo reality de Televisa “Inseparables, amor al límite”

El actor y ahora conductor, se encargará de encaminar a 12 parejas de famosos que pondrán a prueba su amor por una bolsa de 3 millones de pesos

Arturo Arellano

A partir de este 27 de mayo Diego de Erice conducirá el nuevo reality de Televisa “Inseparables, amor al límite”, en el que 12 parejas de famosos pondrán a prueba su amor, por una bolsa final de 3 millones de pesos. Entre los famosos destaca la participación de Paco de María, Wendy Braga, Lorena Herrera, Jorge “El Travieso” Arce y más.

Para contar un poco la dinámica del juego y su rol en el programa, Diego de Erice concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN“todas las parejas vienen decididas, quieren ganar y competir, sin embargo, es un programa familiar, no piensen que por ser de parejas, hay cosas fuertes que los niños no puedan ver, por el contrario uno de nuestros puntos importantes es el compromiso familiar y el contacto de los participantes con el exterior lo hace interesante. Si hay problemas, pero hay más momentos románticos que nadie se esperaba. Estoy contento de ser yo, este psicólogo de parejas o guía espiritual que me toca ser para ellos”.

Si bien reconoce que no había conducido un programa tan grande, se dice comprometido con el proyecto “he hecho de pronto cosas chiquitas, algunos eventos sociales o en defensa de alguna causa, pero nunca en televisión, ni algo de esta magnitud. El concepto de reality en México se abrió la brecha con ‘Big Brother’ y era Adela Micha la que estaba a la conducción, eso me llena de compromiso, porque han sido sólo conductores de gran carrera los que han estado al frente de estos programas, yo vengo a hacer un buen papel, siempre con la mejor actitud”.

Asegura que elreality“lleva un mensaje claro para la sociedad mexicana. Las parejas tienen hijos fuera del reality, tienen familias, aquí lo que hacemos es llevar mensaje de amor y empatía con la gente en un tema familiar, que realmente la comunicación en pareja es primordial y que se traspase a la familia entera”. Para ello, dice que se han creado pruebas increíbles y juegos diseñados específicamente para este reality.

Hasta ahora la relación entre los participantes dice “La química entre ellos es buena, me sorprende que quitando la parte de que están en competencia y que van por un premio de 3 millones de pesos, nunca anteponen eso a la seguridad de sus compañeros, ni al físico. Juegan de manera cordial y limpia, la relación es muy buena, lo que se de pronto los pone en conflicto es cómo pasa el tiempo y se dan cuenta de las distintas creencias o acciones, entonces salen vicios de carácter, pero no nos hemos tenido que meter para solucionar nada. Esto al final creo es porque la atmósfera es de cordialidad y romance. Manejarse siempre con amor es la premisa del programa. Normalmente los retos son en parejas y apuestan uno al otro para ganar el desafío”.

Finalmente, adelanta que “este proyecto sale al aire el lunes y posteriormente podré enfocarme a mis demás proyectos, tengo ocho años en ‘Cómo quieras perro ámame’. Estoy contento porque la obra va a seguir y después voy a estrenar una obra maravillosa que viene de Londres, se estrenó en Estados Unidos y ahora viene aquí, es uno de los géneros que se tocan poco en México. Estaremos estrenando a finales de junio”, concluyó.