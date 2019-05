La contracción del sector energético

Luis Muñoz

¿Cuáles eran las perspectivas en el sector energético a finales del sexenio anterior, de lo que hoy en día tanto se habla?

Se hablaba, entonces, de una expansión prevista en nuestro país durante los próximos años y de una visión de los posibles escenarios del mercado.

También se hacía referencia a que con el nuevo marco legal de la reforma energética, el sector se enfrentaba a uno de los retos más importantes de las últimas cinco décadas: su renovación y funcionamiento eficiente. Seis meses después, la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, hoy sostiene que en los últimos años el sector energético se ha contraído, propiciando una baja del crecimiento económico y una mayor dependencia de las importaciones.

Durante su participación en el “Foro Nacional de Parlamento Abierto PND 2019-2024, sector energético”, destacó la legisladora que la caída de la producción de petróleo entre 2008 y 2018 fue de 3.4 a 1.8 millones de barriles diarios.

México pasó de ser exportador a importador de petróleo crudo, la producción petrolera de las compañías privadas ha sido insignificante en materia de producción.

En cuanto a las refinerías, señaló que se encuentran en un estado lamentable de abandono y de saqueo, y que el Sistema Nacional de Refinación ha venido a menos. En 2018 estaban operando al 40% de su capacidad; la producción de gas natural y de petroquímicos se vino reduciendo en forma sostenida, el gas es cada vez más costoso en zonas muy alejadas de los puntos de importación y las centrales hidroeléctricas generan con maquinaria obsoleta y por debajo de su capacidad.

Por ello, dijo, el objetivo a alcanzar a lo largo de todo el sexenio, pero no más allá de 2024, es establecer una política soberana, sostenible, baja en emisiones y que brinde seguridad energética; este objetivo surge del diagnóstico y de un propósito de gran importancia estratégica: el rescate de Pemex y de CFE para que retornen a ser las palancas del desarrollo económico.

Además, uno de los fines específicos es lograr fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas del Estado, al tiempo de que las empresas generen valor agregado y mayor rentabilidad para el Estado, subrayó.

Una síntesis de la propuesta del PND es el impulso al desarrollo sostenible; la seguridad energética; reducir la dependencia de los petrolíferos importados; menor contribución al cambio climático; una transición energética acelerada hacia las energías renovables; respeto a las comunidades, pueblos y vecinos en cada proyecto energético que se abra; generación de valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, y propiciar el desarrollo del sector, una seguridad industrial y el apoyo a productores independientes, detalló.

Las políticas públicas en el PND

El presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Fernando Galindo, sostuvo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 debería incluir un apartado con las proposiciones presupuestales de cada una de las políticas públicas previstas, de lo contrario se reduce a un “documento de buenas intenciones y buenos objetivos, pero difícil de llevar a cabo”.

Así lo sostuvo al inaugurar el foro “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Política Económica”. El legislador subrayó que en el documento se destacan objetivos importantes, como la austeridad; sin embargo, “no debemos disfrazarla con recortes que afecten la calidad de los servicios en el país, ni tampoco reducir recursos para atender desastres naturales, a mujeres y jóvenes emprendedores o becas de investigación del Conacyt”. Galido Fabela aclaró que nadie está en contra de la austeridad, y se apoya la eliminación de gastos que no benefician a la gente.

Más allá de las posturas políticas e ideas de cómo alcanzar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida de la población, se tienen dos objetivos en la Cámara de Diputados: uno, “revisar si el plan cumple o no los criterios técnicos mínimos establecidos en la Constitución y en la Ley de Planeación”.

Dos, “si la política pública propuesta es correcta para alcanzar el desarrollo y el crecimiento que todos anhelamos. En la mesa “PND: ¿Política económica para la productividad y el crecimiento económico?, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, aseguró que el PND “nos queda a deber.

No cumple con suficiencia en establecer de dónde provienen los recursos, los cuales serán insuficientes con las previsiones de gasto y por no incluir nuevos impuestos, es inconsistente una cosa con la otra; para no evidenciarlo no se cuantifican”.

