¿Home run contra el sector salud?

López Obrador anuncia la destinación de 350 millones de pesos a la promoción del beisbol, pero niega recorte al Sector Salud

Se usó elhashtag #SaludNoBeisbol para manifestar las opiniones opositoras.

Arturo Arellano

Se prevé que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se destinen 500 millones de pesos anuales para la promoción de tres deportes específicos, el beisbol, la caminata y el boxeo. No obstante, 350 mdp, que representan más de la mitad de dicha destinación se invertirán en la promoción del llamado rey de los deportes, del cual es fanático el Presidente de México. De esta manera al final de su mandato se le habrían destinado más de dos mil millones de pesos a este deporte. Tras hacerse el anuncio, miles de personas se manifestaron en redes sociales, bajo la consigna de “Salud, no beisbol”, dado que también se especuló un recorte al presupuesto destinado para el sector salud, mismo que el mandatario negó rotundamente.

Cabe destacar que Andrés Manuel López Obrador tiene su propia dependencia en Palacio Nacional: la Oficina para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México, que encabeza el ex pelotero de Grandes Ligas Édgar González. Entre las acciones que se pretenden realizar para la promoción de este deporte, se ha anunciado que se buscará tener una mayor cantidad de partidos de las grandes ligas en nuestro territorio, así como fortalecer los lazos entre peloteros mexicano e internacionales, para ello ya comenzaron algunos spots en video, donde jugadores explican cómo y por qué el deporte e pieza fundamental en la lucha contra las adicciones y el sedentarismo.

Esteban Quiroz, Oliver Pérez, Erick Rodríguez, Ricky Rodríguez y Cesar Tapia, son los beisbolistas protagonizan el video publicado por el Gobierno de México en sus redes sociales, donde los deportistas explican por qué es primordial hacer deporte, todo bajo el mensaje general de “La Estrategia Nacional de #PrevenciónAdicciones atiende este creciente problema en el país desde las causas: con diálogo, educación y protección a la salud. Escucha el mensaje de beisbolistas profesionales que, con dedicación y amor al deporte, están transformando a México”.

Entre otras acciones, también se dio a conocer el programa de Fun At Bat, de modo que los estudiantes de nivel básico ya no sólo jugarán futbol y a partir del siguiente ciclo escolar iniciará la primera parte operativa de la iniciativa que busca que los alumnos de primaria aprendan beisbol. Se busca fomentar la práctica del beisbol en 1.3 millones de niños mexicanos de nivel primaria, en una primera etapa. Lo anterior fue comprobado por Probeis, la liga mexicana de beisbol y hasta la USA Baseball, como una complementación de la clase de educación física. De entrada la prueba incluirá a 200 escuelas en la CDMX y 100 escuelas por entidad. Mientras que 200 profesores ya se capacitaron para llevar a cabo el proyecto con el kit que se entregó de Fun at Bat.

No obstante, las decisiones del hoy Presidente de México, han sido fuertemente criticadas por miles de ciudadanos a través de las redes sociales, quienes ven innecesario promover con tal fuerza la promoción de un deporte como el beisbol y a su vez descuidar sectores más importantes como el de la salud. Se usó el hashtag #SaludNoBeisbol para manifestar las opiniones opositoras.

Ante esto, Obrador niega los supuestos recortes al sector salud y ordena ‘agilizar’ la entrega de medicinas, adjudicando las culpas, como ha sido característico de su gobierno, a mandatarios anteriores, “Estamos revisando las cuentas y transfiriendo los fondos… así nos lo dejaron los que se dedicaron a saquear”. Añadió durante su mañanera que “no hay retención, hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos. Entonces es cosa de revisar lo de las cuentas, estamos procurando que no falten las medicinas aun con este plan de combatir la corrupción en la compra. Yo voy a pedir la información y vamos a aclararlo. Un verdadero servidor público debe ser “perseverante, no rendirse; hay que ser tercos en las causas que uno defiende”, señaló.

Juan Ferrer, por su parte, titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituirá al hoy conocido como Seguro Popular, detalló que en la reunión de gabinete se acordó que el Presidente emita un decreto para que la Federación entregue medicamentos. “Todo lo que estamos haciendo de compras consolidadas es un trabajo muy arduo de la Secretaría de Hacienda junto con las dependencias del sector. El 1 de julio estaremos dotando de medicamentos desde el gobierno federal a todas las entidades”.

En tanto el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, reconoció el atraso en la entrega de fármacos “El Presidente está enterado de todo y nos ha instruido buscar por cielo, mar y tierra para la compra y abasto de medicamento”. Finalmente López Obrador anunció que Zoé Robledo es el nuevo director general del IMSS en sustitución de Germán Martínez, quien renunció al puesto recientemente. Robledo señaló que el “desmantelamiento del Estado, no es un problema de diseño institucional o financiero nada más, pero la política lo puede solucionar”.

En lo referente a despidos de médicos, enfermeras y más personal del Sector Salud, el Presidente afirmó que no hay tales y que así se lo hicieron saber autoridades. “Es muy malo el servicio de salud, ese Seguro Popular ni es seguro ni es popular, era una total corrupción, se los he comentado ya, una empresa vendió la mitad de medicamentos al IMSS y tenía un solo trabajador en el Seguro Social… Pero el sistema de salud va a mejorar mucho para derechohabientes del Seguro y del ISSSTE porque está mal, mucha corrupción fue lo que heredaron, lo que dejaron. La población que no es derechohabiente va a tener atención médica y medicamentos gratuitos y no solo el cuadro básico, ¡todos! Va a mejorar el sistema de salud. Y les digo, puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS o el ISSSTE, pero ya hay una decisión tomada, se va a mejorar el sistema de salud y en eso estoy, lamento las renuncias, pero tenemos y vamos a mejorar” culminó.

Las reacciones en redes sociales a sus justificaciones y decisiones tomadas en los últimos días son en su mayoría de desapruebo, sin embargo, el mandatario asegura que con el tiempo se verán los avances positivos y la resolución de cada conflicto.