Finalizan las grabaciones de “Menéndez”

Presentaron un adelanto de 10 minutos en el Blood Window del Festival Internacional de Cine de Cannes

Asael Grande

Película de género co-producción México–España–Canadá, del director español Santiago Alvarado, “Menéndez”, se terminó de filmar en locaciones de la Ciudad de México, una puesta cinematográfica en cuyo elenco participan los actores Juli Fábregas, Ximena Romo, Dolores Heredia y Héctor Illánez.

“Menéndez” es un sacerdote retirado que vive apartado del mundo en su oscuro y ruinoso apartamento. Sufre una profunda crisis de fe y es acechado por horribles pesadillas y actos del pasado que le torturan. Un día recibe la visita de Sebastián, un viejo amigo que conoce cuál era el antiguo trabajo de “Menéndez”.

Este asegura que su hija está poseída por el demonio y, a pesar de conocer los métodos tan agresivos que utiliza “Menéndez”, le suplica su ayuda para exorcizarla. Impulsado por la insistencia de Sebastián y su propio conflicto interno, “Menéndez” ve en este caso la oportunidad de enmendarse. Ahora tiene de nuevo un objetivo en la vida, pero ¿está la chica realmente poseída o está sufriendo una tortura gratuita y sin sentido?: “cuando me llegó el guión de España, me enamoré de éste y decidimos grabarla; la película trata de un sacerdote que pierde la fe, va saliendo de la cárcel, y está prácticamente en una casa de la iglesia, y de pronto sus propios demonios lo empiezan a buscar, y se dedica a los exorcismos, pero con una metodología nada tradicional, sino que aplica dolor al cuerpo que tiene al demonio, y resulta que el mejor amigo de él, de la cárcel, al parecer su hija, tiene el demonio adentro, y se la trae para que para que lo ayude; es una película que tiene mucho del género de terror sobrenatural, pero a la vez tiene un poco de comedia negra, que diluye algunas escenas que son fuertes”, comentó a DIARIO IMAGEN, el productor y guionista de “Menéndez”, Alejandro Sugich.

La actriz Ximena Romo, quien da vida a Raquel, dijo a este diario que “Menéndez” es una historia de terror, es un thriller sobre un cura que está en el olvido, y le pasan cosas que no sabemos exactamente qué es, pero está muy atormentado, entonces llega un compañero que tuvo en la cárcel a que le saque el demonio a su hija, y esa vendría siendo yo, pero la realidad es que nunca sabemos si Raquel, mi personaje, tiene el demonio o no, porque en realidad también Raquel es una adolescente de 18 años, no la ha pasado bien, está enojada con la vida, está enojada con su padre, está rebelde, resentida, y entonces, deciden que se quede a dormir un día en casa de “Menéndez”, con el cura, y empiezan a ocurrir cosas muy raras, y el caso es empezar a saber quién tiene la razón, todos los personajes son muy complejos, y lo maravilloso de esta película es que tiene un humor negro, para los amantes del género, creo que sí les va a gustar”.

El director español, Santiago Alvarado, platicó también con DIARIO IMAGEN: “este género de terror, junto con Ramón Salas, siempre escribo con él, nos surgió la idea de darle la vuelta al género de exorcismos, mi intención no es especializarme en el género del terror, me gustaría ir evolucionando en cada película que haga, hacer historias distintas; la película no es terror absoluto, le damos pinceladas de humor negro, tiene un método de usar el exorcismo, que es usando la violencia, entonces, le causa tal dolor a la persona poseída, que se supone que el demonio abandonará el cuerpo porque no aguantará el dolor, trata de esto, sí que mantenemos en secreto, si el sacerdote es un psicópata, o si la chica está poseída; tengo pensado grabar dos secuelas más de “Menéndez”.