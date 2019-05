Sensualidad y reggaetón a tope con Maluma en Auditorio Nacional

El cantante logra llenos totales y hace felices a más de cuatro con su regreso al Coloso de Reforma

Maluma desbordó energía, sensualidad y galanura.

Arturo Arellano

Maluma es por hoy el máximo representante de la música urbana en el mundo, tan es así que se ganó el derecho a compartir recientemente el escenario con la Reina del Pop (Madonna). Así, Maluma con el ego a tope y cargado de sus éxitos, regresó al Auditorio Nacional, donde logró un lleno total y la ovación de miles de personas.

El showarrancó de manera puntual, dado que el cantante era consciente de que tenía mucho repertorio y el tiempo es poco en este tipo de recintos. Así arrancó con “Mala mía”, “Corazón” y “Vente pa’ cá”, acompañado de un grupo de hermosas bailarinas que le rodearon con movimientos sensuales en todo momento. Maluma vistió un atuendo en color amarillo y naranja fluorescentes, botas negras, cual obrero de la construcción.

Se permitió interactuar con la gente que le siguió el juego y el paso en cada movimiento. Las siguientes fueron “Chantaje” y “Borró cassette”, esta última de las más cantadas y aplaudidas de la noche. Seguida de “11Pm” y “Amigos con derechos”. Una de sus coristas se encargó de dar pie al siguiente bloque, interpretando en formato acústico la introducción de “Créeme”, que Maluma continuó no sin antes decir “esta canción me encanta, espero la puedan cantar conmigo”.

Siguió de igual modo en acústico con “Que más pues”, “Perdedor” y “Marinero”. Todas coreadas al unísono con el Auditorio Nacional repleto de miles de voces, enamoradas en este momento romántico. “Lo bonito de venir a México es que cada vez que estoy aquí me siento como en la sala de mi casa. Gracias por hacerme sentir así”.

Tras un video y un cambio de vestuario cantó “Me llamas”, “Bella” y “La luz”, de nueva cuenta con bailarinas ahora con atuendos amarillo fluorescente y Maluma completamente de negro. “¿Dónde están las señoritas independientes de México? Esas que no dependen de ningún hombre” dijo y continuó con “El préstamo”, “Cuatro baby’s”, “Temperatura” y “Carnaval” ya en la recta final de este concierto que duró poco más de dos horas.

Finalmente, Maluma abandonó el escenario, pero tras el aplauso y gritos de la gente, regresó para cerrar explosivamente con “Felices los cuatro”, en una versión tropical primeramente, dejando ver que no baila para nada mal el ritmo de salsa, lo mismo que sus bailarinas, que enmarcaron el escenario con una rutina de salsa impecable.

Cuando parecía que el showhabía llegado a su final Maluma se sentó en el escenario a contemplar la ovación de sus fans, a quienes no se cansaba de agradecer, enviando besos y haciendo señas de corazón latiendo, momento en el que voló un brasier hasta sus pies, el cantante lo levantó y se lo mostró a la gente que encontró en el acto un momento perfecto para sacar su última avalancha de euforia: “No me quiero ir, muchas gracias por tanto amor, son los mejores, México no me cansaré de decirlo”, comentó para interpretar de nueva cuenta su exitoso tema, esta vez en su versión original.