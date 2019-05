Doña Josefa y la incompetencia

Desde el portal

Ángel Soriano

De acuerdo al líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, hay tanta ignorancia en el gabinete sobre asuntos de la administración pública, que la burocracia federal pide trato directo con el Presidente, pues no se puede con los subalternos. Y las redes sociales añadirían que no sólo es ignorancia, sino incompetencia e intolerancia en los círculos más cercanos al Palacio Nacional. Tanta, que doña Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente, resulta ser sólo un chivo expiatorio para abrir espacio a algún ex gobernador chiapaneco u otro funcionario de altos vuelos y con cuentas pendientes para darle posesión de inmediato como ocurre con los funcionarios incómodos que son despedidos.

Porque hay casos más graves que el cometido por doña Josefa, de hacer regresar el vuelo rumbo a Mexicali para que la recogiera en el AICDMX como el de Paco Taibo II, a quien el Congreso de la Unión le reformó la Constitución para que asumiera el FCE y quien, luego de insultar a los mexicanos con su lenguaje carretonero, fue reivindicado con un simple “ya se disculpó”.

La FSTSE denunció no sólo despidos de trabajadores del gobierno federal, sino desabasto de medicamentos y contingencia ambiental, tres graves problemas que no se han resuelto, pero eso es atribuible a los gobiernos neoliberales y a la corrupción, no a la falta de políticas públicas para enfrentarlos. “Estamos dispuestos a hacer frente a lo que venga”, dijo Ayala. Veremos qué pasa.

TURBULENCIAS

Retienen al gabinete de Murat

Luego que el gobernador Alejandro Murat realizó Tequio por Yaitepec y Juquila -comunidades en conflicto agrario- al frente de 800 empleados y funcionarios del gobierno del estado, nativos de Yaitepec impidieron el paso a sus colaboradores durante tres horas, por lo que hubo negociaciones y al final los dejaron salir. Ambos pueblos disputan tierras y El Pedimento, lugar donde miles de peregrinos que visitan la Virgen de Juquila depositan religiosamente sus limosnas que ascienden a cantidades muy respetables…Ni el gobernador Francisco Domínguez Servín ni el alcalde de Querétaro, ambos panistas, Luis Bernardo Nava Guerrero, acudieron a los eventos que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto sí hizo acto de presencia, de manera ruidosa como es su costumbre, Antorcha Campesina, quien con carteles protestó porque ya no recibirán recursos públicos para obras. “Se acabaron los intermediarios” reiteró el Presidente, “porque no llegan directamente a los beneficiarios y hay piquete de ojo”. ¡Miente, miente! Respondieron los antorchistas…El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, deberá aclarar el manejo irregular de 23 millones 28 mil 241 pesos con 27 centavos del 31 de enero al 28 de febrero del presente año, por parte del tesorero de Atizapán, Fernando Reyna Iglesias, que han sido transferidos a 27 empresas nacionales y extranjeras y otras ligadas a políticos locales sin estar debidamente sustentados, pero lo que más llama la atención -denunció el periodista Pablo Cruz Alfaro- es que esto ocurra en sólo dos meses, mientras que no se ha pagado un solo peso a los proveedores registrados. La denuncia periodística motivó una campaña de desprestigio en contra del comunicador mexiquense… En el 109 aniversario de del natalicio del ex presidente Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto recordó que “alguna vez lo definieron como un presidente de izquierda, pero él corrigió y señaló que era constitucionalmente de extrema izquierda” y que fue quien en menos de dos años dio a los campesinos 2 millones de hectáreas, hizo efectivo el reparto de utilidades para los trabajadores, nacionalizó la industria eléctrica mediante la Compañía de Luz y Fuerza y Motriz y Filiales, dio vida al ISSSTE y a la Conasupo. En la ceremonia estuvieron el subsecretario de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo y el gobernador del Estado de México, Alfredo Mazo Maza, así como familiares y vecinos…

