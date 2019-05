“Trenzatón”, programa permanente del Instituto de la Mujer en Atizapán

En coordinación con el Centro Oncológico Internacional

Atizapán, Estado de México.- El Instituto de la Mujer de Atizapán de Zaragoza llevó a cabo el “Trenzatón”, programa permanente mediante el cual se acopia cabello para la creación de pelucas que utilizarán personas en tratamiento contra el cáncer.

En coordinación con el Centro Oncológico Internacional, el instituto municipal recibió la donación de medio centenar de trenzas de mujeres solidarias con pacientes que están en la lucha contra la enfermedad.

Pero además, en esta ocasión, cinco niñas de entre 6 y 10 años de edad se sumaron a esta noble causa:

“No me da tristeza que me lo corten, me da tristeza saber que hay niños enfermos de cáncer, que sufren, y no pueden hacerlo mismo que yo”, señaló Isabela, quien cursa el cuarto año de primaria y asistió al Trenzatón portando aún con el uniforme escolar, en compañía de su madre.

La titular del Instituto de la Mujer, Daniela Miruvska Ruiz, señaló que el gobierno que encabeza Ruth Olvera Nieto tiene el objetivo de brindar una mejor de vida a quienes sufren este padecimiento, por lo que existe una estrecha colaboración con el COI, que realiza la posible detección de cáncer en personas mayores de 18 años, y otorga atención médica especializada.

“De manera permanente, en nuestras instalaciones estaremos recopilando las trenzas para entregarlas al COI y contribuir a la fabricación de las pelucas oncológicas. Es muy importante la donación porque para una pieza se necesitan seis coletas de 30 centímetros de largo”.

Alejandra Barrón, directora del Voluntariado COI, señaló que en cinco años el centro ha atendido sin costo a más de 4 mil personas con sospecha de y con cesta enfermedad.

Destacó que para ellas las pelucas representa un apapacho al alma, “las invita a sentirse seguras, a no sentirse ajenas, tristes, abatidas, solas. 70 por ciento de nuestras pacientes desea una”.

Tras el donativo del pelo, las voluntarias tuvieron acceso a cortes de cabello, cambio de imagen, tratamientos faciales, arreglo de cejas y pestañas, entre otros servicios otorgados por parte de estilistas y maquillistas profesionales.

Los interesados en hacer este regalo pueden llevar su trenza -protegida en una bolsa de plástico- al Instituto de la Mujer, ubicado en Av. Del Parque s/n, colonia Jardines de Atizapán. Para mayor información comunicarse al teléfono 50 77 38 43.

En el evento estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento Francisco Espinosa y los ediles Isaac Sánchez, Ana Lilia López, Silvia Nava, Francisco López, Patricia Alonso, Celso Domínguez, Maricela González, así como el director de Bienestar Gersaín Lima.