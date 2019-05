Celebrando a una leyenda: “Íconos”

Armando Manzanero y Leo Dan se presentarán juntos en el Auditorio Nacional este 4 de junio con un concierto único

Arturo Arellano

Dos grandes leyendas de la música se presentarán el próximo 4 de junio en el Auditorio Nacional, bajo el concepto Celebrando a una leyenda: “Íconos”, nuevo concepto musical creado por Hugo Mejuto, donde pretende reunir a estrellas consagradas y recnocidas dentro de cada género.

Mejuto comentó en conferencia de prensa: “Me puse de acuerdo con el maestro Manzanero, y logramos esta dupla. En el concierto no sólo tendremos las canciones del maestro Manzanero y de Leo Dan, sino muchas otras sorpresas. Es impresionante darse cuenta de que nadie le dice que no al maestro Manzanero, le hemos hecho la invitación a la mujer que nació para cantar: Manoella Torres y no dudó en venir, así que tendremos una canción a dueto con ella. Habrá un gran piano, un mariachi, son diferentes estilos y lenguajes, porque a mí no me gusta juntar cosas iguales. Ambos son estrellas extraordinarias y aquí van a lucir”.

Manzanero, por su parte comentó: “El romanticismo estará presente mientras existan esas parejas con la necesidad de decir te amo. Fui a un concierto de Rodrigo de la Cadena, y no cabía un alma en el lugar, eso me deja claro que no hay moda ni nada que vaya a desaparecer a la música romántica. Somos bendecidos de Dios de que la gente nos escuche, que nos vaya a ir a ver.”. A esto, Leo Dan añade: “Ha sido un año fructífero para mí, sobre todo por la película Roma, que me hicieron el honor de poner una canción mía. Con Jesucristo nunca las cosas irán mal, yo aprendí eso. Y aquí estoy”.

Comentó también sobre la inspiración en sus canciones “Para mí no hay desilusiones amorosas, hay aprendizaje e historias, muchas de ellas que se convierten en canciones, mismas que nos han hecho llegar a donde estamos. Entonces cada mujer en mi vida ha sido una bendición, por ese hecho de haber inspirado alguna canción. Una vez me dijo José Alfredo Jiménez, ¿Quieres cantarle a México? tienes que escuchar a tu pueblo y lo hice” y declara que “Siempre voy a cantar mejor yo mis canciones, ahora que si otro cantante es bueno y uno lo dirige también puede resultar bien. Es que los autores tenemos ese sentimiento especiar para cantar nuestras propias obras”.

Leo Dan adelantó: “Voy a cantar una canción de corte cristiano, al final del show con un mensaje a la gente de qué hay que seguir a Jesucristo. Estoy un poco más en ese corte de buscar la fe, pero no por ello dejo de escribir historias de todos, universales. En escribirle a Jesucristo estoy aprendiendo, soy más experto en cantar historias cotidianas, quiero especializarme en cantarle a Jesús, para inspirar a que la gente encuentre lo que aún no ha encontrado. Me gusta hablarles de la palabra o de lo que haya meditado antes de llegar a un show. Los pastores a una discoteca no vamos, pero en los concierto si puedo hacerlo”.

Mientras que Manzanero comentó: “En nuestra época era muy fácil encontrar voces y escribirles canciones. Actualmente hay que reconocer que las personas que están de moda son cantautores, Río Roma, Natalia Lafourcade, hacen sus propias canciones y las cantan, por ello nosotros como compositores ya no es tan facíl encontrar a alguien importante que cante nuestros temas” y reconoció que también ha hecho temas de corte cristiano, como algunos que cedió para la cantante Paulina Aguirre.