Anuncia el rey Juan Carlos I que se retira de la vida pública

A cinco años de su abdicación

Considera que llegó el momento de completar su retirada y “pasar una nueva página”

El rey emérito de España, Juan Carlos I, ha comunicado a su hijo, Felipe VI, su decisión de retirarse de la vida pública a partir del próximo 2 de junio, fecha en la que se cumplirán cinco años desde el anuncio de su abdicación de la corona del país.

En una carta que hizo llegar a su hijo, Juan Carlos I confesó que empezó a considerar esta idea hace más de un año, concretamente, el 5 de enero de 2018, día en el que cumplió 80 años. Meses después, el 40 aniversario de la Constitución Española -que se celebró el 6 de diciembre-, le ayudó a tomar su determinación.

“Fue un acto solemne lleno de emoción para mí, que me hizo evocar, con orgullo y admiración, el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la transición política y renovar mi sentimiento de permanente gratitud hacia el pueblo español, verdadero artífice y principal protagonista de aquella trascendental etapa de nuestra historia reciente”, escribió Juan Carlos I en su misiva, que fue difundida por el Palacio de la Zarzuela.

Desde que abdicó el 2 de junio de 2014, el rey emérito ha participado en casi 120 actividades institucionales “con el mismo afán de servicio a España y a la corona” que le inspiraron durante los 38 años de su reinado. Además, viajó en nueve ocasiones para representar a España en distintos actos oficiales, como en el caso de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, los funerales de Fidel Castro, o la inauguración del Canal de Panamá.

Ahora, sin embargo, considera que llegó el momento de completar su retirada y “pasar una nueva página” en su vida. “Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio”.

“Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre. Un grandísimo abrazo de tu padre”, termina el escrito.

Biografía

Nacido en Roma el 5 de enero de 1938, Juan Carlos I tuvo una intervención decisiva en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con la que se ganó el respeto, tanto en España como en el extranjero.

Durante estos años ha impulsado un nuevo estilo en las relaciones iberoamericanas, con su asistencia a todas la cumbres celebradas desde 1991, y ha recordado siempre la vocación europea de España, alentando su proceso de integración en Europa. Su primer viaje oficial al extranjero como rey emérito fue a Colombia el 5 de agosto de 2014 para asistir a la investidura del segundo mandato de Juan Manuel Santos.

Los últimos los realizó a Cuba en noviembre de 2016 para asistir a los funerales de Fidel Casto y a Chile para la toma de posesión de Sebastián Piñera en marzo de 2018. Juan Carlos I ha sido intervenido quirúrgicamente en una decena de ocasiones en los últimos años. Por su especial relevancia, destacan las intervenciones sufridas en mayo de 2010, para extirparle un nódulo pulmonar, y en abril de 2012, de una fractura de cadera. Esta última coincidió con un momento crítico de la crisis económica española y tras un viaje privado a Botsuana. En un gesto sin precedentes pidió el 18 de abril de 2012 disculpas públicamente por ello, al afirmar, “Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir”.