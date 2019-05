Se acabó el letargo, Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con el país de cabeza, y rodeado por comentarios como el de los supuestos 10 mil años de existencia de México que lo han convertido en el hazmereir de millones en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesitaba urgentemente desviar la atención de los mexicanos.

Y para ello al parecer acudió el muy probado método de promover una acción penal contra personajes social, empresarial y políticamente conocidos como lo es Emilio Lozoya Austin a quien han involucrado durante años con el caso Odebretch, y con la detención de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México por una supuesta venta irregular de una planta de fertilizantes y por transferencias “sospechosas” hacia Lozoya, vinculadas con la constructora brasileña.

Armado el caso por ese sujeto de mala entraña y nada ético proceder profesional llamado Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, las acciones judiciales contra Lozoya y Ancira han violado el debido proceso al filtrarse todo el trasfondo judicial a los medios de información.

El manejo de ambos casos ha dejado en claro el fondo del asunto que no es otro que el armado de un follón mediático de urgente distracción de masas.

El caso justo para desviar la atención de temas como:

El de la desaceleración de las inversiones privadas y la salida de importantes flujos de capital.

La caída de las proyecciones de crecimiento a menos 2% evidenciadas por el Banco de México e Inegi y avaladas por consultoras y analistas de bancos nacionales e internacionales.

El reto de Alfonso Romo quien dijo que va 100 a uno que no habrá recesión en México, cuando todo lo anterior indica que ya estamos en la zona del derrumbe.

El grave asunto del draconiano recorte presupuestal ordenado por Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por Carlos Urzúa desde Hacienda al sector salud -y a la mayoría de las dependencias del Ejecutivo-, que ha provocado no sólo la cancelación de servicios de atención, e intervenciones quirúrgicas para quizá millones de mexicanos, los más pobres, así como despido de miles de médicos, enfermeras y personal especializado además de un gravísimo desabasto de medicinas.

El tema que coloca a los 6 meses iniciales de gobierno de AMLO como los más violentos de toda la historia de crímenes y asesinatos en México con ya más de 12 o 13 mil ejecutados y asesinados. Y una ola de violencia e inseguridad sin freno.

El momento más grave del deterioro y descomposición social frente al poder marcado por la incapacidad de reacción del Estado y su gobierno, su Presidente, frente a la captura, retención, desarme, humillación, vejación, insulto y agresión contra grupos de militares y marinos como ocurrió en la Huacana, Michoacán, donde además fueron obligados los más altos mandos militares a negociar la devolución de armamento pesado a cambio de la liberación de los retenidos.

Una situación inédita, inconcebible, inexplicable, intolerable para las Fuerzas Armadas, para los ciudadanos, para la sociedad de cualquier país.

Pero sobre todo frente a una circunstancia de creciente desconfianza hacia un futuro incierto, marcado por la polarización social propiciada desde la Presidencia misma y en medio del absurdo de que, con un poder y legitimidad sin precedente, Andrés Manuel López Obrador actúa sin contrapesos y con una popularidad más que suficiente que en lo mínimo llega al 60% de la aceptación ciudadana.

Terminó la inacción

Es en este contexto en el que ocurre la apertura del proceso judicial contra Lozoya y Ancira y que Ricardo Moneral, líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, sin duda el segundo personaje con mayor influencia y poder político dentro de la llamada 4ta Transformación luego del Presidente de la República, ve como el destrabe de la justicia. “Pues sí, la justicia está funcionando, no puede mantenerse en un letargo permanente”.

Pese a todo se dice sorprendido.

Ahora, agrega, “hay que acudir al debido proceso, dar oportunidad a los presuntos responsables de que defiendan sus derechos, de que aporten pruebas y que se determine por el juez penal lo que proceda”.

De entrada advierte que, conociendo a López Obrador, no hay posibilidad de que en este caso pudieran darse los acuerdos políticos a cambio de impunidad.

Y agrega:

“… lo único que veo yo es que la justicia ha dejado su letargo”.

Dice conocer a Ancira y tenerlo como una persona honorable.

“Para ser franco, sí me causó extrañeza y por eso hablaba de la aplicación del debido proceso, de que no hay que adelantarse; es apenas una presunta responsabilidad, que tienen el derecho a defenderse quienes están señalados como presuntos responsables, yo espero que todo se aclare, pero en principio de cuentas sí me generó extrañeza.

“Porque tengo la seguridad, o casi la seguridad, de que esta empresa Altos Hornos ha actuado de manera debida; sin embargo, no tengo elementos para sostener ni culpabilidades ni excepciones o excluyentes de responsabilidad penal, pero tienen derecho a defenderse, yo no adelanto juicios, no adelanto vísperas”, indicó. Y ahí va el caso. Con suficiente ruido para ver si los mexicanos se olvidan de todo lo demás.

La venganza de Yeidckol

Desde que Alejandro Rojas Díaz Durán emitió sus primeras declaraciones y reclamos a la dirigencia de Morena que encabeza por encargo Yeidckol Polevnsky estaba cantado que no se iba a ir limpio.

Colocado como jefe de asesores de la fracción de Morena en el Senado y como suplente del senador Ricardo Monreal, los reclamos y señalamientos de Rojas fueron considerados como un embate del zacatecano contra la ex empresaria.

Rojas renunció y se fue a recorrer el país con su campaña contra Yeidckol. Ayer la biliosa gerente de Morena lanzó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para suspenderle sus derechos partidarios a Rojas.

Vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esta sanción.

A mí me parece que la va a echar atrás. Todo es un juego de desviación de la atención sobre la fallida conducción de Yeidckol en Morena.

Hoy Rojas tiene más elementos para lanzarse en contra de la dirigente.

Van tras Urzúa

La Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le exigió ayer a Carlos Urzúa, titular de Hacienda del gobierno de AMLO un informe sobre el desempeño de la política económica de la llamada 4ta Transformación.

Y es que los reclamos de recortes presupuestales y despidos, de paralización de inversiones públicas y desaliento interno surgen de todas las áreas del Ejecutivo.

Todavía resuenan las renuncias de Germán Martínez al IMSS por esos recortes calificados por él como neoliberales, y la dimisión o cese doña Josefa González-Blanco a la Semarnat luego de señalar que no tenía dinero para nada.

Todos al interior de la administración de AMLO indican que la sequía presupuestal es más que draconiana.

Por ello desde el Congreso se comenzaron a integrar las solicitudes de información para saber exactamente cómo está lo de la aplicación del Presupuesto de Egresos aprobado por los Diputados.

