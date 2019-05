Miguel Torruco prende la mecha

Derecho de réplica

El titular de la Secretaría de Turismo federal anda mal y de malas

Como que, desde el fin de semana pasado, el titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco, anda mal y de malas, pues se le ocurrió, al estilo de Donald Trump, escribir en su cuenta de Twitter: “Cuando se copia un modelo hotelero extranjero con tarifas ridículas de 150 dólares todo incluido, sin preservar nuestra valiosa identidad histórica, cultural y gastronómica, con el tiempo se paga la factura. Hoy estamos en el lugar 16 en captación de divisas. Hay mucho por hacer”, upssss, chaleco que se colocaron de inmediato las cadenas hoteleras de Quintana Roo.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf, le regresó la papa caliente a Torruco Marqués y responsabilizó al gobierno federal del ajuste a la baja que han sufrido las tarifas hoteleras en el país, debido la falta de promoción turística, sobre todo en Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas. ¡Tenga pa’ que se entretenga y que su jefa lo mantenga!

Lo que los hoteleros reclaman es que los impuestos que paga el sector turístico por concepto de hospedaje y de forma original se estableció para realizar promoción turística centralizada en el gobierno, ahora, al desaparecer los organismos encargados de realizarla, no tienen claro a dónde irán a parar esos recursos; el gobierno federal dejó en manos del sector hotelero la promoción de sus productos, sin embargo, hacerlo de forma aislada no tendrá los mismos resultados que promocionar una marca en conjunto, con diferentes opciones.

Bienestar de la 4T

El reclamo de los hoteleros respecto a los comentarios del secretario de Turismo federal, son justificables, más aun cuando, la arribazón de sargazo tiene en jaque al centro y sur del estado, donde la limpieza de playas se realiza día y noche, con recursos del gobierno del estado y de la iniciativa privada, pues el gobierno federal no da señas claras de meter las manos.

Para los hoteleros no cuadra nada entre lo dicho y lo hecho por el sector gubernamental actual, que tiene como prioridad el bienestar popular y el desarrollo turístico sostenible, pero se olvida de que sin promoción eficiente y unas playas limpias, no llegan turistas y no habrá bienestar social.

En esta rueda está el país entero, pues pese a que se dice que gracias al sargazo en Quintana Roo, polos turísticos alternativos del país, como Los Cabos y Mazatlán, tendrán un repunte, la realidad es que jamás alcanzarían la captación de divisas que tiene el Caribe mexicano.

Si por causa de una deficiente promoción turística, sumado con el desastre del sargazo, las reservaciones bajan, los empleos estarán en riesgo, y las personas sentirán en carne propia los efectos de la 4T y sus recortes presupuestales; al no temer trabajo, no hay dinero para gastar y el resto de la economía iría en picada.

Al bajar la captación de divisas por turismo, el pago de impuestos también se irán a la baja, con lo que el gobierno tendrá menos recursos para hacer realidad sus proyectos, como el Tren Maya, que si bien una parte será de inversión privada, también tendrá inyección de recursos del gobierno federal.

Todo es entonces, una rueda, que ni Daenerys Targaryen puede romper y en la que, su buen funcionamiento mantiene, no sólo el desarrollo económico de Quintana Roo, sino de todo el país.

En espera del plan de planes

Hasta el momento, el anuncio del presidente López Obrador respecto a que la Secretaría de Marina se hará cargo del problema de la recolección, manejo, traslado, investigación y monitoreo del sargazo, quedó sólo en eso y pese a que el gobernador Carlos Joaquín, junto a los alcaldes de Quintana Roo, ya se reunieron en varias ocasiones, al menos tres, con secretarios de Estado para establecer una estrategia en común, e incluso se presentaron propuestas bien definidas, en el gobierno federal nada más no dan luces de entender la importancia del problema.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco, aseguró que se da cuenta de que el sargazo, que afecta no sólo a los arenales, sino a los arrecifes, es un peligro, pero, que será López Obrador en una de sus “mañaneras” el que dé los pormenores de la estrategia para el combate al alga.

Hoteleros y gobiernos locales esperan que, lo que se presente sea el plan de planes, pues los recortes de la austeridad republicana no han dado margen de acción, más aun cuando la recolección del sargazo en la zona federal y el mar adentro es de responsabilidad del gobierno central.

Cozumel invertirá en más obras públicas

El cabildo de Cozumel aprobó la modificación del Programa de Inversión Anual para el ejercicio fiscal 2019, en el que está programada una inversión de 169 millones 47 mil 329 pesos, provenientes de recursos de los gobiernos federal, del estado y municipal.

El secretario técnico del ayuntamiento de Cozumel, Ricardo Espinosa, detalló que del recurso total, más de 24 millones de pesos provendrán del gobierno federal, 37 millones 10 mil pesos del estado y más de 97 millones 355 mil pesos de recursos municipales. Además, 9 millones 827 mil pesos serán de beneficiarios y donativos.

Dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales y Distrito Federal, está considerada una inversión de 19 millones 280 mil pesos, con lo que se programaron acciones como la electrificación de la colonia Maravilla, la aportación por programar la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas negras del rastro municipal, alumbrado público de la 95 Avenida Sur, pavimentación de la colonia Maravilla Etapa I y de la Zona de Atención Prioritaria Etapa I, mejoramiento de vivienda y cuarto adicional, al igual que la electrificación en zona de atención prioritaria Etapa III, entre otros.

Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal, se plantea ejercer una inversión de 65 millones 636 mil 315 pesos, en acciones como Saneamiento Financiero, Acuerdo para la Economía y la Paz en México, Programa de Diseño de Imagen Ambiental y Urbana para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Prevención del Delito y el Programa de Mejoramiento de Infraestructura, Imagen y Equipamiento Urbano.