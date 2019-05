La tropa y el fin de la impunidad

Desde el portal

Ángel Soriano

La agresión a la tropa, la humillación a los soldados tiene indignada a buena parte de la sociedad, al considerar que el Ejército Mexicano fue sometido por la delincuencia, en tanto la Interpol detuvo al magnate Alonso Ancira fue detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca, España, y recluido en prisión como responsable de ilícitos en México.

Por un lado, se persigue y encarcela a poderosos y por otros se da manga ancha a la delincuencia: golpea a las fuerzas armadas y obliga a entregarles las armas decomisadas, y lejos de imponer la ley, el Estado mexicano cede ante la delincuencia por respeto a los derechos humanos y para no usar la fuerza contra mujeres y niños utilizados como escudo por los bandoleros.

Una situación difícil si se ve del lado humano: no más uso de la fuerza y violación de los derechos humanos contra el pueblo desprotegido. De acuerdo, pero no es posible tolerar el uso de la fuerza sobre la ley, a la que todos estamos obligados a respetar y acatar. No puede haber dos vías: los que se imponen por la fuerza contra las mismas instituciones y éstas alientan la impunidad.

Ante ambas circunstancias, la sociedad considera que, cuando menos en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, “la librará” porque está dentro del pacto de impunidad que permitió la cesión del poder en México. Y si no es cierto, cuando menos la humillación a nuestros soldados será una afrenta a las fuerzas armadas difícil de borrar. Y más si siguen las humillaciones, tomándose como ejemplo lo que ocurrió en La Huacana.

TURBULENCIAS

Delincuencia y corrupción impiden crecimiento

En el Senado de la República la directora-gerente del FMI, Christine Lagarde, enfatizó lo que todo mundo sabe: impunidad y delincuencia impiden el crecimiento en México. El fenómeno es complejo y se avanza a paso de tortuga. Ahora se detuvo a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, que defraudó a casi 7,000 personas con una supuesta financiera popular. ¿Y cómo es que obtuvo el permiso o concesión de las autoridades hacendarias para operar ese tipo de negocio sin sujetarse a la normatividad correspondiente?. Seguramente hay más implicados en este caso, pues no puede operar ni una miscelánea si no cuenta con los permisos que establecen los reglamentos correspondientes…Buena relación entre la UAEM y el gobierno del Estado de México, lo que antes se estilaba de un conflicto permanente. El gobernador Alfredo del Mazo abrirá los planteles de educación media superior a los rechazados de la Universidad Autónoma del Estado de México en beneficio de los estudiantes; una colaboración en beneficio de la juventud mexiquense…Continúan los feminicidios en el Valle de México, sin que las autoridades policiacas y de impartición de justicia logren frenar la escalada violenta. No sólo las mujeres son víctimas de la irracionalidad, sino menores de edad e incluso los propios soldados. Todo en un descontrol absoluto y pérdida de valores…La Secretaría de Turismo del gobierno de Oaxaca, convocó a las y los prestadores de servicios turísticos de la entidad, a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), que es un catálogo público que enlista las empresas de servicios turísticos del país; es gratuito, obligatorio e indispensable para realizar la solicitud de certificaciones y operar de acuerdo a la ley.

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com