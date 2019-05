Condena AMLO ataque a senadora de Morena con “libro-bomba”

Llama a la población a evitar la violencia en todos los casos

Tras reconocer que la senadora de Morena, Citlalli Hernández Mora, sí recibió el pasado miércoles un artefacto “que llevaba una bomba casera de poco impacto” y que se trataba de un objeto “para causar daño”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se está haciendo cargo de la investigación.

En conferencia de prensa mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado a toda la población para que se evite la violencia y recordó que la agrupación que lo apoya (Movimiento Regeneración Nacional, Morena), siempre apostó por la vía pacífica: “Hay que seguir insistiendo en eso, ¡nada de violencia!”, advirtió en respuesta a la pregunta sobre los ataques que han sufrido algunos legisladores.

Al hablar de la seguridad en Palacio Nacional y en torno a su persona, el Ejecutivo federal expuso: “Nosotros tenemos un sistema bastante seguro en general”, insistió en que al Presidente de México lo cuida la gente, y reiteró su llamado a conducirse de manera pacífica.

“Mire, al Presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, remarcó.

López Obrador resaltó que “ya se está haciendo la investigación en el caso de la joven que perdió la vida en Veracruz, eso corresponde al gobierno de Veracruz y ya ha informado sobre el avance en las pesquisas. Nosotros vamos a seguir protegiendo a todos los ciudadanos”.

Sobre las deficiencias que registró el escáner en el acceso principal a Palacio Nacional, sobre la calle Moneda, comentó que “se van a arreglar”, y expuso que el Salón Tesorería registraba algunos focos “fundidos y ahora estoy viendo que ya tenemos toda la luz. Es el mantenimiento que se tiene que dar a este sitio histórico importantísimo”.

En torno a las declaraciones del abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en el sentido de que “en el sexenio anterior no había ninguna página que se moviera sin que Enrique Peña Nieto estuviera enterado”, el Ejecutivo federal expuso: “Ya nosotros cumplimos con dar a conocer este asunto a la Fiscalía General (de la República)”.

Corresponde a la fiscalía, que es una institución autónoma, atender el asunto de manera integral “y también pienso que es la institución que puede informarles ampliamente, si no lo hacen sería por cuestiones de limitaciones legales, por el debido proceso”.

López Obrador dio a conocer el decálogo que impulsa la Cuarta Transformación: cero corrupción y cero impunidad; no actuar como tapaderas de nadie. Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley, auténtico Estado de derecho; cero influyentismo, justicia, recuperar lo robado para devolverle al pueblo lo que le pertenece, no persecución, además de que “no es mi fuerte la venganza”.

Se refirió a Enrique Krauze, con quien dijo no tener problemas, pero comentó que al historiador se le olvidó que en su libro “Por una Democracia sin adjetivos”, utilizó el término de hampa periodística.

“Entonces, me acordaba yo de que él habla ahí (en el libro) del hampa del periodismo, bueno, hampa periodística. Se me vino en ese momento, en ese instante, a la memoria y él dijo que no. Estoy seguro que se le olvidó, porque no iba a negar algo escrito”, expuso.

“Lo que ocurre es que pasaron los años, son otras las circunstancias, así es esto, pero ningún problema con (Enrique) Krauze ni con nadie, estamos aquí comentando sobre estos temas”, subrayó.

Durante la rueda de prensa, por algunos momentos se escuchó el trinar de un pajarito que trataba de buscar la salida del Salón Tesorería, situación que fue tomada con agrado e incluso, en algún momento el presidente López Obrador fijo su mirada hacia el techo buscando a la pequeña ave.