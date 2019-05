La auténtica mafia del poder

Desde el portal

Ángel Soriano

La complicidad entre Emilio Lozoya, director de Pemex en el gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, con el acaudalado Alonso Ancira Elizondo, es una demostración fiel de lo que es la auténtica mafia en el poder: el gobierno era facilitador del saqueo de los recursos públicos mediante compras simuladas a sobreprecios para beneficio de unos cuantos.

Y no hay necesidad de ir más atrás: todo mundo conoce cómo las empresas del Estado fueron entregadas a los magnates mexicanos que, por las dos vías, el negocio público y privado, les permitía acumular mayores ganancias, en una frenética carrera de enriquecimiento mediante la obtención de lucrativos negocios que les permitía vivir en el extranjera gracias a sus rentas en México.

La sociedad espera que, tanto Lozoya como Ancira, no escapen a la acción de la justicia y devuelvan todo lo sustraído al pueblo de México para que estos recursos, como está planteado, vayan a las comunidades pobres en donde carecen de lo indispensable, en tanto ellos viven y viajan como potentados.

Hay, sin embargo, otros que en lugar de estar en manos de la justicia siguen en el poder, ocupando cargos públicos en la administración federal o en el Poder Legislativo, considerándose los sucesores de la mafia del poder que representó el pasado y, al brincar oportunamente al nuevo sistema político que se está conformando, pasan a ser los nuevos ricos. La justicia, debe ser pareja.

TURBULENCIAS

Preocupantes son los ataques al Ejército: Muñoz Ledo

El artefacto casero que estalló en la oficina de la senadora de Morena, Citlali Hernández, es un hecho aislado consideró el diputado presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo e indicó que: preocupantes son los ataques al Ejército. Lo acaba de repetir el Presidente ayer en su mañanera, me pareció buen enfoque, ese sí está siendo un peligro porque hay un tiempo en que el Ejército va a irse retirando de las actividades de seguridad interna y va entrando la Guardia Nacional. Ahí también hubo una aclaración del secretario de Seguridad y más o menos dio tiempos, pero no es de hoy para mañana. Estamos todavía, digamos, en un periodo de cambio de los que están en la calle a los que van a estar. Bueno, en ese periodo pueden pasar cosas. Aquí se ha aprobado la Guardia Nacional por unanimidad en las dos cámaras y por unanimidad en los congresos de la Unión y por la opinión pública, así es que ese es un dato bueno, que hay confianza. Respecto a lo de la Senadora, dijo que la democracia también lleva sus riesgos y es necesario reforzar las medidas de Seguridad en ambas cámaras… La ex alcaldesa priísta de León, Guanajuato, Bárbara Botello, fue detenida y encarcelada, acusada de malversación de fondos durante su cuestionada administración. El gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez, niega que esto tenga que ver con una persecución política o propósitos electorales de acumular más desprestigio al tricolor…Monto y destino de los impuestos que pagan las empresas eólicas asentadas en el Istmo de Tehuantepec es una de las inquietudes de los istmeños planteadas a la titular de la Sener, Rocío Nahle…La rectora de la Universidad La Salle, María del Rocío Ocádiz Luna, firmó un convenio de colaboración en materia de salud con el director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) y destacó que este convenio es un proyecto anhelado, toda vez que el Fundador de las escuelas lasallistas observaba la vida de tal manera que apoyó a otros a vivir bien y tuvo la oportunidad de mirar y ayudar al otro, un legado que permanece en las instituciones de La Salle con presencia mundial…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com