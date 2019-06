AMLO, entre migrantes y autodefensas

Desde el portal

Ángel Soriano

La incontenible migración centroamericana rumbo a EU y los autodefensas que actúan a su libre albedrío en diversas regiones del país, constituyen dos problemas que seguirán siendo dolor de cabeza para la administración federal, toda vez que en ambos casos –imposibles de resolver– se antepone la política humanitaria sobre la aplicación de la Ley.

Y si se recuerda que los Estados Unidos no tienen amigos, sino ganancias, es válida la apreciación del ex presidente Felipe Calderón cuando señala que la política de “caerle bien” al magnate neoyorquino falló. Desde luego que falló porque Trump no tiene amigos, tiene negocios. Y defiende a su país de la avalancha de extranjeros procedentes de naciones pobres que invaden su territorio de manera creciente.

Y en cuanto a los autodefensas, éstos imponen su Ley sobre nuestro Ejército. En la carretera costera de Oaxaca en un operativo se detuvo a un militante de una organización social. De inmediato se convocó a los correligionarios para cerrar la carretera y exigir la liberación del camarada. Es la fuerza sobre la Ley. Se perdió el control al perderse la autoridad.

Y pese a que el presidente López Obrador recibe apoyos por su misiva al presidente Trump –“no soy cobarde ni timorato”–, habrá que recordar que en EU se privilegia la ganancia sobre la amistad y la política, sobre los sentimientos a la razón de Estado. Simple y sencillamente cuando se trata de discutir o forcejear con un policía, éste acciona su arma y elimina, sin más, al rijoso. Así se impone la Ley. Una política contraria a la que vivimos hoy en México. Habrá que preguntar si la política humanista o humanitaria triunfará sobre los vastos intereses estadunidenses o sobre la creciente violencia en el país.

TURBULENCIAS

En defensa del comercio informal

En México la población económicamente activa es de 54 millones 68 mil 791 personas, de las cuales 30 millones 500 mil trabajan en la informalidad, 21 millones 668 mil 791 tienen un empleo formal y un millón 900 mil es población desocupada. Ante tal situación, no podemos ser ajenos a los desafíos que enfrentan día a día los trabajadores en los espacios públicos, afirmó la diputada María Rosete (PES), durante el foro “Los derechos humanos de los trabajadores en el espacio público”, y señaló que ésta es una actividad honesta que las autoridades de gobierno han querido aniquilar, pero no hablan de proyectos alternativos para emplear a estas personas. Mencionó que cifras oficiales indican que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que de cada 100 pesos generados 24 provienen del 58 por ciento de empleos informales y 76 pesos del 42 por ciento que representan los trabajadores formales. Destacó que si no se crea un círculo virtuoso entre todos los sectores involucrados en el comercio no establecido, “seguiremos teniendo ordenamientos jurídicos represivos y punitivos, la continua violación de los derechos humanos, corrupción a niveles alarmantes y la acelerada descomposición del tejido social por falta de oportunidades”. Y se pronunció por reformar los artículos 5° y 123 de la Constitución Política para establecer la figura legal del trabajador en el espacio público, normar y regular sus actividades por medio de leyes secundarias en la materia, y transitar hacia la inclusión de los empleados informales para hacerlos partícipes del desarrollo del país.

El coordinador estatal de Protección Civil, Heliodoro Díaz Escárraga, tomó protesta al Comité Interno de Protección Civil de Ciudad Administrativa “Benemérito de las Amércias” esta comisión constituida por 32 brigadas distribuidas en los 8 edificios del complejo administrativo, mismas que cuentan con 350 colaboradores, de los cuales 60 por ciento es personal de base y 40 por ciento personal de confianza. El titular de la Secretaría de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, puntualizó que este Comité se encargará de implementar el programa interno de Protección Civil diseñado específicamente para este recinto administrativo, con la finalidad de dar a conocer los protocolos de acción y prevención en caso de alguna contingencia… Los derechos humanos de los que menos tienen son fundamentales dentro de los principios y valores de la COPARMEX, que desde su fundación ha perseguido el bien común; sin embargo, el respeto a la propiedad privada es también un derecho esencial, consagrado como uno de los principios rectores de la Constitución de la Ciudad de México, por lo que exhortamos a su Congreso a eliminar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías; y a que presente una reforma donde deje de atentarse en contra de quienes legítimamente invierten sus recursos para la adquisición de inmuebles, señaló el organismo patronal…

