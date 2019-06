30 años de fiebre amarilla con “Los Simpson”

#LosSimpson, #Temporada30 y #GeneraciónS

Nace la Generación S, público amante de la risa, de la diversión y unidos por la familia amarilla más famosa del mundo

Arturo Arellano

Fue un 19 de abril de 1987, cuando se inició una revolución para las series animadas en el mundo, mientras “The Tracey Ullman Show” transmitía un corto animado del dibujante Matt Groening de Los Simspon. Tal fue el éxito de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie que cuarenta y siete cortometrajes más se emitirían en el programa durante los próximos dos años, para que el 17 de diciembre de 1989, se estrenaría el primer episodio completo de la familia amarilla.

Se trató de un especial navideño, titulado “Simpsons Roasting on an Open Fire” que se traduce como Los Simpson: Rostizandose a fuego abierto, aunque en algunos países de América Latina fue transmitido como “Sin Blanca Navidad”, dado que el capítulo narra cuando Homero no recibe bonificación de navidad en su trabajo, o aguinaldo como se conoce en México, mientras que Bart se hace un tatuaje en el brazo y para retirarlo, deben gastar los ahorros de la familia, quedando sin dinero para obsequios, no obstante, destacando que el mejor regalo de todos es tener una familia unida, al final Homero le obsequia a sus hijos un perro que encontró abandonado en un galgódromo, “Ayudante de Santa” o “Huesos” como deciden nombrar a la mascota.

Desde entonces, la serie animada se ha convertido en una fuerza cultural omnipresente, un éxito avallazador, pues ya cuentan con un parque temático, miles de colecciones de figuras de acción, videojuegos, un largometraje, cómics, hasta electrodomésticos, vajillas, ropa y todo tipo de productos imaginables, además por supuesto de 29 temporadas en televisión y una treintava próxima a estrenarse este 2 de junio por Fox Chanel, emisora que ha albergado la serie desde siempre y que ahora se une al catálogo de Disney, en un acuerdo reciente.

Con su delicioso ingenio y humor subversivo, Los Simpson continúan sorprendiendo a los espectadores por burlarse irreverentemente de básicamente cualquier cosa pero siempre de manera inteligente, virtud que ha hecho de la serie un referente de la comedia acida, pero edificante en televisión. Pero ¿Qué tuvo que pasar para que Groening, arrancara con este fenómeno? Pues en sus palabras, para el prólogo del libro La Historia Familiar detalla “Llevo garabateando deformes personajes animados de ojos saltones y mandíbula prominente desde sexto grado. No se cómo pero en algún momento me hice adulto y me vi en una cabaña al más puro estilo de Hollywood en los estudios Twentieth Century Fox de Los Ángeles, donde fui a venderles el cuento para que contratarán a esta familia esbozada a la ligera, con nombres prestados de la mía de carne y hueso (Dado que los nombres de la familia Simpson son los mismos de su familia real)”.

Se cuenta que como toda gran obra, fue rechazada en su primer intento, pero más tarde James L. Brooks, atraído por Groening y su tira cómica Life in Hell, y necesitando material de entre actos para el programa que él producía en esos momentos, The Tracey Ullman Show, llamó al padre de los Simpson para que trabajara en el programa. En un principio, esos puentes iban a ser protagonizados por los personajes de “Life in Hell”, pero Groening, queriendo proteger a sus ya exitosos personajes de un posible fracaso que podría hundir también a la tira cómica, cambió de idea en el último momento.

Así la Familia Simpson fue creada en 15 minutos, cuando Groening esperaba a ser recibido por Brooks. Con las prisas, Groening decidió no dedicar demasiado tiempo a los nombres de los personajes, de modo que usó nombres de su familia: Homer como su padre, Margaret (Marge) como su madre y Lisa y Maggie como sus hermanas. El nombre de Bart, en tanto, es un anagrama de la palabra en inglés «Brat» (mocoso) porque, según Groening, llamarle Matt hubiera sido demasiado obvio. Donde sí puso especial hincapié fue en los diseños de los personajes, un objetivo para él clave en la realización de unos diseños de éxito era que pudieran reconocerse y diferenciarse fácilmente viendo únicamente su silueta.

La serie ganadora de los premios Emmy®, Annie Award y Peabody, que ya es la serie guionada más longeva de la historia de la televisión, ha dejado una huella indeleble en la cultura pop. Por su parte, los miembros de la familia Homero (Dan Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Bart (Nancy Cartwright), Lisa (Yeardley Smith) y Maggie, se han convertido en verdaderos íconos de la historia de la televisión. En lo que se refiere a su llegada a México, fue, aunque muchos no lo crean o recuerden, a través de Canal 5 de Televisa, con el especial de Navidad, sin embargo, el contenido y hasta su diseño gráfico, en relación al resto de las caricaturas que se hacían en 1989, era completamente transgresor, tanto que los ejecutivos de Televisa jamás la volvieron a transmitir y entonces Imevisión, antecesora de TV Azteca, tomó a la gallina de los huevos de oro amarillo y comenzó de inmediato con su transmisión a nivel nacional.

El éxito fue abrumador y mucho se dice es gracias al doblaje mexicano, en aquel entonces a cargo de Audiomaster 3000, donde se inmortalizaron las voces principales, pero debido al conflicto que se suscitó en 2005 con la Asociación Nacional de Actores de México, se realizaron cambios en la producción. Es así como, a partir de la decimosexta temporada, los nuevos episodios se doblan en Grabaciones y Doblajes Internacionales S.A. La dirección del doblaje de las 7 primeras temporadas se llevó a cabo por Francisco Reséndez, que más tarde fue sustituido por Humberto Vélez (voz de Homero) desde la octava temporada hasta el final de la decimoquinta. Finalmente Marina Huerta es quien realiza la dirección del doblaje mexicano.

Más de 30 años después de su debut, Los Simpson estrenarán su temporada récord número 30 en México este 2 de junio, la cual marcará el episodio 640 en pantalla. En medio de la incertidumbre y la indiferencia de muchos fanáticos, Los Simpson ahora con Fox como parte de Disney lucharán por reconquistar a las audiencias, pues para muchos el encanto de la serie se terminó por allá de la temporada 16, algunos más optimistas dicen que hasta la temporada 20, pero en definitiva la mayoría de quienes crecieron con esta obra maestra de la cultura popular, coinciden en que de la temporada 20 a la 29, no hay mucho que rescatar.

Los cambios en Los Simpson ahora con el auspicio de Disney, están por verse, aunque de entrada se ha anunciado que las 30 temporadas de la familia amarilla serán parte de la plataforma de video on demand de la empresa de Mickey Mouse, Disney.